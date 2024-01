PETROLIO. La Russia è il primo esportatore verso la Cina

La Russia è diventata il principale fornitore di petrolio greggio della Cina nel 2023, esportando molto più di altri importanti esportatori di petrolio come l’Arabia Saudita.

Come mostrano i dati doganali cinesi pubblicati sabato scorso, la Repubblica popolare, che è il più grande importatore di greggio al mondo, ha sfidato le sanzioni occidentali per acquistare grandi quantità di petrolio a prezzi scontati per i suoi impianti di lavorazione, utilizzando le strutture private delle “teiere” in primis, riporta Reuters.

Lo scorso anno la Russia ha spedito in Cina la cifra record di 107,02 milioni di tonnellate di petrolio greggio, equivalenti a 2,14 milioni bpd, secondo i dati della dogana cinese, riporta AF. Le importazioni dall’Arabia Saudita, in precedenza il principale fornitore della Cina, sono diminuite dell’1,8% a 85,96 milioni di tonnellate, poiché il colosso petrolifero del Medio Oriente ha perso quote di mercato a favore del greggio russo più economico, in quanto “scontato” a causa delle sanzioni.

Evitato da molti acquirenti internazionali a seguito delle sanzioni occidentali sull’invasione dell’Ucraina da parte del Cremlino nel 2022, il petrolio greggio russo è stato scambiato con sconti significativi rispetto ai benchmark internazionali per gran parte dello scorso anno, in un contesto di un tetto massimo di prezzo imposto dall’Occidente: 60 dollari al barile massimo.

L’accelerazione della domanda da parte delle raffinerie cinesi e indiane per il petrolio scontato ha aumentato il prezzo del greggio russo Espo fino al 2023, spingendo oltre il limite di prezzo di 60 dollari al barile imposto dal G7nel dicembre 2022 mentre proliferavano opzioni alternative di spedizione e assicurazione per aggirare le sanzioni.

Le spedizioni di greggio Espo con consegna a dicembre (nella foto il primo Ministro russo Mishutin e il presidente cinese Xi, in un incontro del 20 dicembre 2023) sono state prezzate con uno sconto di circa 50-20 centesimi al barile rispetto al benchmark Ice Brent, rispetto a un premio di 1 dollaro per i carichi con consegna a ottobre e uno sconto di 8,50 dollari per le spedizioni consegnate a marzo.

Allo stesso tempo, l’Arabia Saudita ha aumentato i prezzi per il suo Arab Light a partire da luglio, spingendo alcune raffinerie a cercare carichi più economici.

Per sostenere i prezzi, l’Arabia Saudita e la Russia, due dei tre principali produttori di petrolio al mondo, hanno annunciato lo scorso anno tagli alla produzione e alle esportazioni, nel quadro Opec+. L’Arabia Saudita sta prevedendo tagli alla produzione di 1 milione di barili al giorno in questo trimestre, mentre la Russia ha dichiarato che quest’anno intensificherà il taglio alle esportazioni da 300.000 a 500.000 barili al giorno.

Le raffinerie cinesi utilizzano commercianti intermediari per gestire la spedizione e l’assicurazione del greggio russo per evitare di violare le sanzioni occidentali. Gli acquirenti utilizzano anche le acque al largo della Malesia come punto di trasbordo per carichi sanzionati provenienti da Iran e Venezuela. Lo scorso anno le importazioni etichettate come originarie della Malesia sono aumentate del 53,7%.

La Cina non ha segnalato spedizioni ufficiali di greggio venezuelano a dicembre, nonostante l’allentamento delle sanzioni statunitensi su Caracas in ottobre a seguito di un accordo tra l’amministrazione del presidente Nicolas Maduro e la sua opposizione politica. Le spedizioni verso la Cina dagli Stati Uniti lo scorso anno sono aumentate dell’81% nonostante le tensioni geopolitiche tra Pechino e Washington legate all’aumento della produzione di greggio statunitense.

Le importazioni complessive di greggio della Cina per il 2023 sono salite a 563,99 milioni di tonnellate, equivalenti a 11,28 milioni bpd. Una tonnellata equivale a circa 7,3 bpd.

Tommaso Dal Passo

