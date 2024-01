IRAN. In stallo l’export petrolifero verso la Cina

Il commercio di petrolio della Cina con l’Iran sarebbe in stallo poiché Teheran trattiene le spedizioni e chiede prezzi più alti al suo principale cliente, restringendo l’offerta a basso costo per il più grande importatore di greggio del mondo.

Il petrolio iraniano costituisce circa il 10% delle importazioni di greggio della Cina; ha raggiunto un record in ottobre, potrebbe sostenere i prezzi globali e comprimere i profitti delle raffinerie cinesi, riporta Reuters.

All’inizio del mese scorso i venditori iraniani avevano detto agli acquirenti cinesi che stavano riducendo gli sconti per le consegne di dicembre e gennaio di greggio leggero iraniano a un valore compreso tra 5 e 6 dollari al barile al di sotto del Brent. Tali accordi erano stati siglati a novembre con sconti di circa 10 dollari al barile.

Teheran sta “trattenendo alcune spedizioni”, portando ad uno “stallo” tra acquirenti cinesi e fornitori iraniani, prosegue Reuters “Non è chiaro come andrebbero a finire le cose (…) vediamo se le raffinerie sono disposte ad accettare il nuovo prezzo.” La Cina ha risparmiato miliardi di dollari acquistando petrolio, spesso fortemente scontato, dai produttori sanzionati Iran, Venezuela e, più recentemente, Russia, paesi che forniscono quasi il 30% delle importazioni di greggio della Cina.

Non è chiaro quanto siano ampi i tagli dell’Iran alla Cina. Si ha notizia di una raffineria dello Shandong che ha acquistato un carico alla fine del mese scorso con sconti compresi tra 5,50 e 6,50 dollari con consegna franco nave; gli sconti potrebbero ridursi ulteriormente, dato che l’ultima offerta sentita era di 4,50 dollari. Lo sconto medio dello scorso anno per l’Iranian Light, una qualità chiave acquistata dalla Cina con un alto rendimento di distillati medi, era di circa 13 dollari.

Le raffinerie indipendenti più piccole della Cina, chiamate “teiere”, sono diventate i principali clienti di Teheran da quando hanno acquistato il petrolio iraniano alla fine del 2019. Hanno sostituito le raffinerie statali, che hanno smesso di trattare con l’Iran per paura di cadere in conflitto con le sanzioni statunitensi. Le teiere assorbono circa il 90% delle esportazioni totali di petrolio dell’Iran, solitamente spacciato per petrolio originario della Malesia o degli Emirati Arabi Uniti.

In mezzo alla disputa sui prezzi, le esportazioni complessive dell’Iran e le importazioni della Cina dall’Iran sono diminuite. La Cina ha importato circa 1,18 milioni di barili al giorno di petrolio iraniano il mese scorso, in calo rispetto a 1,22 milioni di barili al giorno di novembre e con uno sconto del 23% rispetto al record di 1,53 milioni di barili al giorno di ottobre.

Ciò rappresenta la maggior parte delle esportazioni globali di greggio marittimo dell’Iran, stimate a 1,23 milioni di barili al giorno per dicembre, in calo rispetto a 1,52 milioni di barili al giorno di novembre. Lo stoccaggio galleggiante al largo dell’Iran e nelle acque vicine è aumentato di circa 2 milioni di barili, raggiungendo i 15,5 milioni di barili, nell’ultima settimana.



