COLOMBIA. Bloccata l’importazione di carne bovina Usa per aviaria

La Colombia ha limitato l’importazione di carne bovina e prodotti a base di carne provenienti dagli stati degli Stati Uniti in cui le mucche da latte sono risultate positive all’influenza aviaria dal 15 aprile, secondo il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti.

È il primo Paese a limitare ufficialmente il commercio di carne bovina a causa dell’influenza aviaria tra le mucche, segno di un crescente impatto economico del virus che ha limitato il commercio di pollame a livello globale. Secondo i dati del governo e gli analisti di mercato, la Colombia importa ogni anno una piccola quantità di carne bovina dagli Stati Uniti, riporta Reuters.

In un avviso, aperto questa settimana sul sito web del Servizio di sicurezza e ispezione alimentare dell’Usda, che è stato aggiornato l’ultima volta il 22 aprile, l’agenzia ha affermato che il divieto include prodotti a base di carne bovina derivati da bovini macellati in Idaho, Kansas, Michigan, New Mexico, Nord Carolina, Ohio, Sud Dakota e Texas.

La Colombia ha imposto restrizioni temporanee sui prodotti a base di carne bovina cruda, si legge nella nota. Se gli esportatori hanno un permesso di importazione valido, le spedizioni possono ancora essere trattenute nel porto.

Le restrizioni arrivano quando il governo degli Stati Uniti ha dichiarato che richiederà il test per l’influenza aviaria sui bovini da latte che si spostano tra gli stati a partire dal 29 aprile, mentre i funzionari federali intensificano la loro risposta a un’epidemia che si è estesa alla fornitura di latte degli Stati Uniti.

Le misure mirano a contenere la diffusione dell’influenza aviaria, che è stata segnalata in otto stati e 33 allevamenti da latte da quando è stata rilevata per la prima volta a fine marzo in Texas. Una persona esposta al bestiame è risultata positiva alla malattia e ha sofferto di congiuntivite.

Ad oggi, nessun bovino da carne statunitense è risultato positivo all’influenza aviaria, hanno detto funzionari governativi.

La Colombia è l’unico paese che ha imposto ufficialmente restrizioni sulle esportazioni di carne bovina statunitense a causa dell’epidemia di H5N1, ha affermato Joe Schuele, portavoce della U.S. Meat Export Federation. I funzionari dell’Usda sono in contatto con le autorità della Colombia.

Lucia Giannini

