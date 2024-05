OCEANO INDIANO. Lo Sri Lanka favorisce l’India in funzione anticinese

Per contrastare la formidabile presenza della Cina nello Sri Lanka, l’amministrazione del presidente Ranil Wickremesinghe sta coinvolgendo sempre più aziende indiane in progetti vitali.

Stando a Nikkei, il governo dello Sri Lanka ha dichiarato di aver approvato un accordo ventennale per l’acquisto di energia con l’indiana Adani Green Energy, che investirà 442 milioni di dollari per sviluppare due centrali eoliche a Mannar e Pooneryn nel nord, per un totale di 484 megawatt. L’annuncio arriva poche settimane dopo che la nazione insulare ha assegnato a una joint venture indiano-russa il controllo dell’aeroporto internazionale Mattala Rajapaksa, un tempo inattivo, costruito con finanziamenti cinesi, e dà il tono alle manovre geopolitiche.

Le centrali elettriche non sono l’unico progetto che il gruppo del miliardario indiano Gautam Adani ha realizzato nello Sri Lanka. Nel 2021, una società Adani si è aggiudicata un progetto di terminal portuale da 700 milioni di dollari a Colombo, dopo essere stata nominata appaltatore dal governo indiano. Nel 2023, la International Development Finance Corp. degli Stati Uniti ha annunciato un investimento di 553 milioni di dollari in un progetto di terminal per container a Colombo guidato da Adani Ports e Special Economic Zone.

Con l’aumento dell’influenza dell’India su importanti infrastrutture dello Sri Lanka, molti credono che negli ultimi anni il governo indiano abbia cercato sistematicamente di contrastare l’influenza della Cina nell’Asia meridionale.

Il Mattala Rajapaksa International, soprannominato l’aeroporto più vuoto del mondo, si trova a Hambantota, 240 chilometri a sud-est di Colombo, ed è stato finanziato dalla Export-Import Bank of China con un costo di 209 milioni di dollari. È stato inaugurato nel 2013 durante la presidenza di Mahinda Rajapaksa ed è stato al centro di controversie a causa della mancanza di voli, con conseguenti perdite ingenti per oltre un decennio.

Il governo dello Sri Lanka ha detto che la joint venture tra l’indiana Shaurya Aeronautics e la società russa di gestione degli aeroporti delle regioni gestirà l’aeroporto di Mattala mentre il paese cerca di districarsi dalla peggiore crisi economica di sempre. Gunawardena ha affermato che la joint venture è stata selezionata dopo che il governo ha lanciato un invito a manifestare interesse all’inizio di quest’anno.

L’acquisizione dell’aeroporto evidenzierebbe ramificazioni geopolitiche più profonde, soprattutto nel contesto della crescente influenza della Cina nello Sri Lanka fino a poco tempo fa e dei continui tentativi dell’India di affermare la propria presenza lì. L’aeroporto si trova a meno di 30 chilometri dal porto di Hambantota, anch’esso costruito con fondi cinesi e ora gestito dalla Cina.

L’India, in quanto potenza globale emergente, svolge un ruolo chiave nella geopolitica. Ha buone relazioni sia con gli Stati Uniti che con la Russia, mentre la Russia è arrivata a sviluppare una forte partnership con la Cina: l’attuale geopolitica è molto complessa e intrecciata. L’Oceano Indiano è una nuova area di interesse per Cina e India, i due giganti dell’Asia, che sono attori importanti nel business globale e militarmente forti.

“Il ruolo dello Sri Lanka e dei suoi porti strategici dovrebbe essere solo quello di sostenere e consentire il commercio e garantire che l’Oceano Indiano rimanga destinato ad attività pacifiche”, riporta Nikkei.

