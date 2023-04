SRI LANKA. Pechino vuole una base radar per spiare indiani e americani

La Cina sta progettando la creazione di una base radar nella giungla vicino alla baia di Dondra, a circa 155 chilometri a sud-est della capitale dello Sri Lanka, Colombo.

La struttura sarà in grado di monitorare le attività dell’India nell’Oceano Indiano, compresa la sua Marina, e le sue installazioni strategiche nelle zone meridionali e orientali dell’Asia meridionale, come le centrali nucleari di Kudankulam e Kalpakkam e le loro attività di rifornimento, riporta AsiaNews.

La stazione radar di Dondra Bay potrebbe tracciare i movimenti delle navi da guerra indiane in rotta verso le isole Andamane e Nicobare. Una base radar cinese in Sri Lanka sarà anche in grado di monitorare i mezzi militari statunitensi e britannici a Diego Garcia, un territorio britannico dell’Oceano Indiano.

Lo Sri Lanka è scettico sulle attività cinesi nella regione, ma è vulnerabile a causa del debito accumulato con Pechino. Incapace di ripagare i debiti, nel dicembre 2017 ha concesso alla Cina una partecipazione azionaria di controllo e un contratto di locazione di 99 anni per il porto di Hambantota.

Secondo gli esperti, «durante l’accordo di ristrutturazione del debito con il Fondo Monetario Internazionale (FMI), la Cina ha chiesto una stazione radar, come quella dell’Argentina, nel 2012». In cambio di aiuti economici, l’Argentina ha affittato un terreno alla Cina per costruire una stazione in Patagonia che comprende strutture satellitari e radar.

In Sri Lanka, con l’aiuto dei suoi radar, la Cina sarà in grado di spiare la stazione spaziale indiana di Sriharikota nell’Andra Pradesh, il poligono di sperimentazione missilistica di Chandipur, ad Odisha, e diverse altre basi militari indiane oltre a monitorare i suoi satelliti nello spazio.

Ad agosto, la nave di sorveglianza cinese Yuan Wang 5 ha attraccato per sei giorni al porto di Hambantota per operazioni logistiche e di rifornimento, nonostante gli avvertimenti indiani allo Sri Lanka. Da allora, l’India ha aumentato il monitoraggio dei movimenti cinesi nella regione.

Il ministro della Difesa indiano Rajnath Singh avrebbe presentato al primo Ministro indiano Narendra Modi un rapporto segreto di 12 pagine redatto dall’intelligence navale indiana sul tentativo della Cina di installare una base radar in Sri Lanka.

Secondo il documento, la Cina sta lavorando a un accordo con lo Sri Lanka per affittare la baia di Dondra per 99 anni, come ha fatto per il porto di Hambantota.

Anna Lotti