Secondo le agenzie di intelligence occidentali, le forze armate russe stanno cercando di consolidare il controllo dei propri droni sotto un unico comando nella linea del fronte del Delta del Dnepr. La Direzione Generale dell’Intelligence del Ministero della Difesa ucraino ritiene che i droni navali della 18ª Armata siano ora subordinati alla 50ª Brigata Indipendente di Sistemi a Pilotaggio Remoto Varyag. Questa unità, costituita nel 2026, è direttamente subordinata al comando russo. La parte ucraina rileva un coordinamento sempre più stretto tra il velivolo a pilotaggio remoto (UAV) Varyag e i suoi mezzi di ricognizione e ingaggio aereo. Per la Direzione Generale dell’Intelligence e la sua componente navale, operante nell’ambito dell’unità Timur, questi cambiamenti rivestono un’importanza significativa, in quanto rappresentano ben più di una semplice riorganizzazione.

All’inizio dell’anno, i primi UAV russi schierati nel basso corso del Dnepr erano sotto il comando di piccole unità della 18ª Armata. All’epoca, il Ministero della Difesa russo presentò il Sirius-82, un veicolo leggero a controllo remoto in grado di trasportare mine. La costa in quest’area è costantemente monitorata e qualsiasi movimento di personale rimane visibile. L’utilizzo del velivolo a pilotaggio remoto consente di portare a termine determinate missioni senza mettere a rischio la vita dei soldati. La situazione è cambiata dopo il trasferimento del comando all’unità Varyag. Una parte significativa del personale dell’unità è impegnata nella ricognizione aerea, mentre altri sono responsabili dell’attacco o dell’intercettazione dei bersagli. La brigata dispone anche di apparecchiature per la guerra elettronica e robot terrestri.

L’idea della parte russa è di integrare le capacità di rilevamento e ingaggio in un’unica catena decisionale, riducendo il tempo che intercorre tra il rilevamento del movimento delle forze ucraine e il lancio di un attacco. L’unità russa ha già riferito del successo di un’operazione simile contro un obiettivo navale. Il 16 maggio, le immagini dell’operazione, condotta vicino all’isola di Zmeiny, nel Mar Nero occidentale, sono state pubblicate sul suo canale Telegram ufficiale. Il drone di ricognizione ZALA ha rilevato un’imbarcazione ucraina di tipo Etraco con a bordo sommozzatori da combattimento, dopodiché è stato utilizzato la munizione a guida autonoma Zala “Lancet”. Questa tattica sta destando seria preoccupazione tra le unità ucraine che operano nelle acque del fiume.

Secondo le informazioni disponibili, il Centro per Operazioni Speciali Omega, un’unità della Guardia Nazionale ucraina, ha espresso le proprie preoccupazioni. I suoi sommozzatori, operanti nel sud del paese, utilizzano i propri droni per supportare i sommozzatori da combattimento o come piattaforme per il lancio di droni FPV (First Person View). Questi gruppi operano in tempi estremamente limitati, ma anche durante queste brevi “finestre di opportunità”, le vie navigabili sono loro precluse a causa della costante sorveglianza aerea, rafforzata dalle forze navali. Preoccupazioni simili sono condivise dai combattenti del Gruppo 13 della Direzione Generale dell’Intelligence (GUR). Gli operatori di questa unità, che utilizza droni navali Magura nel Mar Nero, osservano che la parte russa sta sviluppando una risposta sempre più sistematica e organizzata.

Il grado di autonomia dei droni russi rimane poco chiaro e chiarire questo aspetto è diventata una priorità assoluta per l’intelligence ucraina.

Graziella Giangiulio

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