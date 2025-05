ISRAELHAMASWAR. Come il Mossad ha arruolato i figli di Hezbollah

Ennesimo scandalo di spie in Libano in favore di Israele: il giornalista Radwan Mortada riferisce che: “L’agente Muhammad Saleh è stato reclutato in Iraq dopo aver prestato servizio in Hezbollah e ha assunto incarichi relativi alla sicurezza del personale. Veniva pagato tramite “posta indesiderata”, dove altre spie mettevano denaro in posti dove poteva farlo. È stato pagato una cifra elevata, il che dimostra che ha fatto grandi favori a Israele. Suo padre è un uomo di Hezbollah di vecchia data e non sapeva cosa stava facendo suo figlio”.

E ancora racconta: “La spia aveva stretti rapporti con il Mossad e ha fornito preziose informazioni sulle modalità d’azione di Hezbollah. Il Mossad gli ha chiesto di unirsi nuovamente a Hezbollah, ma quest’ultimo non accettava nuove reclute, soprattutto quelle a contratto.

Secondo la narrazione del giornalista, “la spia è stata arrestata per errore dopo essere stata intrappolata da una persona a cui doveva dei soldi. Mentre era legato, ha inviato un’e-mail anche al Mossad per chiedere aiuto. Le indagini hanno rivelato che era solito inviare loro informazioni via email, e in una serie di screenshot ha fornito una risposta dettagliata sull’uso di motociclette da parte di Hezbollah e sul ruolo di ciascuna di esse. Il Mossad era interessato a sapere dove gli Hezbollah tenessero le loro motociclette”.

In Libano, la gente vicina a Hezbollah, ma non solo quella, continua a chiedere allo Stato e a Hezbollah di giustiziare apertamente le spie, poiché ognuna di loro ha distrutto anni di sforzi innumerevoli morti e sabotato lo stato libanese. sicurezza e benessere. La questione è talmente delicata e sentita che su un palo che è stato eretto a Beirut si chiede proprio di giustiziare le spie.

Adesso la parola passa alla giustizia e la spia al momento resta in carcere. Il Mossad non ha risposto a nessuna delle richieste da parte libanese.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/