ISRAELIRANWAR. L’Iran pronto a invocare la legittima difesa, Teheran teme omicidi mirati come in Libano. Se ciò accade verranno distrutti i cavi sottomarini. Attivata la difesa a mosaico

Chiusi i confini con l’Iran sia con il Pakistan che con l’Iran. L’India a messo a terra gli aerei iraniani che trasportavano medicinali essenziali per Teheran. Il cappio delle sanzioni si stringe al collo del governo iraniano.

Un alto funzionario della sicurezza a Teheran ha dichiarato all’agenzia di stampa Fars: “l’Iran si considera ora in guerra con gli Stati Uniti e vede il blocco economico e navale americano, insieme alle restrizioni dello spazio aereo, come una continuazione dell’aggressione militare iniziata il 28 febbraio. Di conseguenza, ha affermato il funzionario, si è registrata una forte pressione in vari settori dell’opinione pubblica iraniana per un’azione decisa volta a rompere il blocco sulla base della legittima difesa”.

Secondo il funzionario, “l’Iran ha informato i suoi vari livelli operativi che, qualora si verificasse un nuovo ciclo di guerra su larga scala, con un’ondata di assassinii contro funzionari e l’uccisione di civili, l’Iran considererà obiettivi politici americani e coloro che partecipano alla guerra come obiettivi legittimi, insieme alle loro infrastrutture”.

“Con gli Stati Uniti e Israele che cercano di sfruttare gli attacchi contro l’Iran per ottenere vantaggi politici, sta diventando sempre più chiaro che, oggi, massacrare persone in un Paese può essere sufficiente per vincere le elezioni e mantenere il potere. Sì, stiamo assistendo a questa realtà”.

“Non viviamo in un’era preistorica. L’Iran si trova in un momento critico e ha una rara opportunità di stabilire la deterrenza di cui ha bisogno. I suoi avversari vogliono vincere le elezioni, quindi potrebbero continuare a bombardare l’Iran fino al giorno delle elezioni. Vogliono uccidere funzionari e comandanti iraniani, quindi l’Iran deve rispondere con decisione e imporre costi significativi ai responsabili. Vogliono attaccare i civili iraniani, e l’Iran deve chiarire che tale aggressione non resterà impunita. Deve lanciare avvertimenti chiari e adottare misure decisive per prevenire ulteriori attacchi”.

Molto criticato l’operato del Ministro per gli affari esteri iraniano Abbas Araghchi. Secondo quanto riportato, i funzionari iraniani avrebbero ordinato all’esercito di attivare una dottrina di “difesa a mosaico” completamente decentralizzata, in un contesto di crescente preoccupazione per un potenziale attacco congiunto tra Stati Uniti e Israele. I comandanti locali avrebbero ricevuto elenchi dettagliati di obiettivi che identificano gli interessi economici e politici americani nella regione, potenzialmente bersaglio di attacchi in caso di guerra. La dottrina della “difesa a mosaico” è concepita per consentire all’Iran di continuare a combattere anche in caso di eliminazione della sua leadership centrale.

In base a questa struttura, il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) sarebbe stato organizzato in 31 comandi regionali, ciascuno con un elevato grado di autonomia, inclusi armamenti, rifornimenti e potere decisionale propri. Questa struttura è pensata per permettere ai comandanti regionali di proseguire le operazioni militari senza dover attendere ordini diretti da Teheran.

Il segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale iraniano, Muhassan Rezaei: Trump non ha risposto all’offerta dell’Iran di porre fine alla guerra e i negoziati sono stati interrotti. Se la diplomazia può dimostrare che un’azione contro l’Iran ha un prezzo, preferiremo la via diplomatica. In caso di guerra, cavi, data center e impianti di intelligenza artificiale potrebbero diventare obiettivi.

A corroborare la ripresa del conflitto anche la notizia che fonti americane hanno riferito a Reuters: sono in corso i preparativi per evacuare parte del personale e le loro famiglie dalle missioni diplomatiche in Medio Oriente. Gli aerei basati presso la base aerea di Al Udeid in Qatar sono in fase di evacuazione dal 22 ottobre.

Le autorità turche si stanno preparando a chiedere l’approvazione del Parlamento per l’invio di truppe in Arabia Saudita nell’ambito di un accordo di difesa trilaterale con Riad e Pakistan, ha dichiarato a Reuters un membro del partito AKP, al governo del presidente Recep Tayyip Erdoğan.

La proposta verrà presentata dopo la ratifica da parte del Parlamento dell’Accordo di Difesa Congiunta della Mecca, firmato dai tre Paesi ad agosto e formalmente presentato ai parlamentari turchi martedì. Inizialmente, Ankara invierà specialisti e tecnici militari per assistere l’Arabia Saudita con sistemi di difesa aerea, guerra elettronica e altro supporto difensivo.

La Turchia ha inoltre accettato di unirsi a una coalizione a guida saudita, il cui obiettivo è “garantire la sicurezza della navigazione” nel Mar Rosso, ampliando ulteriormente la cooperazione militare di Ankara con Riyadh nel contesto delle operazioni in corso delle forze yemenite contro le forze sostenute dall’Arabia Saudita.

Ankara ha condannato gli attacchi perpetrati da Ansar Allah, mentre il dispiegamento proposto rafforzerebbe la partecipazione della Turchia al sistema di sicurezza regionale a guida saudita, nonostante i funzionari insistano sul fatto che il ruolo militare della Turchia rimarrà strettamente difensivo.

Il primo ministro israelianoBenjamin Netanyahu ha dichiarato che Israele e gli Stati Uniti sono determinati a eliminare definitivamente la minaccia rappresentata dall’Iran. Inoltre Netanyahu ha detto: “Le notizie secondo cui Trump avrebbe fermato l’attacco all’Iran sono di parte e false”.

Il presidente francese Emmanuel Macron il 21 ottobre è arrivato in Arabia Saudita e ha incontrato il principe ereditario Mohammed bin Salman assicurandosi rifornimento di petrolio in cambio di sostegno contro gli attacchi Houthi.

Ed ora uno sguardo agli scenari militari in Medio Oriente e Asia occidentale aggiornato alle ore 15:30 del 22 ottobre. I dati pubblici di tracciamento dei voli indicano che la maggior parte degli aerei da rifornimento in volo militari statunitensi e israeliani ha smesso di trasmettere la propria posizione spegnendo i transponder. Questi velivoli, che in precedenza erano visibili sulle piattaforme di tracciamento, sono ora di fatto scomparsi dalla vista del pubblico. Questo improvviso cambiamento nell’attività dei transponder suggerisce un aumento della sicurezza operativa, potenzialmente in preparazione di attacchi pianificati contro l’Iran.

La TV libanese Al-Jadeed ha riportato: Hezbollah ha aumentato il suo livello di prontezza al combattimento negli ultimi giorni a causa della possibilità di un’escalation da parte di Israele o di tensioni interne in Libano. Si apprende inoltre che il ciclo di colloqui tenutosi ieri tra la delegazione militare israeliana e quella libanese a Tampa, in Florida, si è concluso e proseguirà domani. Si presume che sia sorto un disaccordo su chi abbia il diritto di supervisionare l’attuazione delle misure di sicurezza nel Libano meridionale. Si afferma che Beirut si riserva il diritto di opporsi a qualsiasi meccanismo che concederebbe a Israele un’influenza diretta sulle azioni dell’esercito libanese e sulle sue decisioni nel sud del Paese.

Secondo quanto riportato, forze israeliane avrebbero effettuato raid aerei alla periferia di Arnoun e Kafr Tibnit. L’artiglieria israeliana avrebbe bombardato Zawtar al-Sharqiya, l’area tra Zawtar al-Sharqiya e Meifadoun, e Kafr Tibnit. Si segnalano anche colpi di mitragliatrice ad Al-Qantara. Ulteriori bombardamenti di artiglieria israeliana sarebbero stati segnalati alla periferia di Marwahin, a Beit Yahoun e ad Al-Mansouri.

Sarebbero stati avvistati aerei militari americani sopra alcune zone delle province settentrionali di Babil, Karbala, Baghdad, Diyala e Kirkuk. Lo scopo e la portata dell’attività segnalata non sono stati specificati.

Sono state segnalate esplosioni nel sud dell’Arabia Saudita a seguito di una presunta attività militare yemenita. Nella tarda serata del 21 ottobre un attacco yemenita ha preso di mira un impianto petrolifero di Aramco in Arabia Saudita. Le autorità saudite hanno riferito che un missile balistico di AnsarAllah ha colpito l’aeroporto internazionale Re Fahd di Dammam, uccidendo una persona e ferendone altre otto. Alcune fonti affermano che un aereo all’aeroporto di Dammam sia stato distrutto in seguito all’attacco missilistico. Questa affermazione non è stata verificata in modo indipendente. Due lavoratori asiatici sarebbero stati uccisi nel giacimento petrolifero di Shaybah, in Arabia Saudita. Secondo alcune fonti, i lavoratori stranieri non sarebbero stati avvertiti di lasciare gli impianti petroliferi precedentemente identificati come potenziali obiettivi. Colonne di fumo, il 22 ottobre, si alzano sulla capitale saudita, Riyadh, in seguito a un attacco con missili balistici e droni da parte di Ansar Allah.

In Yemen, Il Generale Yahya Saree, portavoce delle Forze Armate Yemenite, ha dichiarato: “Nelle ultime 24 ore, aerei da guerra sauditi hanno effettuato 62 raid aerei contro obiettivi civili nella capitale Sana’a e nei governatorati di Marib, Saada, Lahij e Taiz. Gli attacchi sono stati condotti da velivoli F-15 decollati dalla base aerea di Khamis Mushait, provocando morti e feriti, anche tra donne e bambini. Questo porta il numero totale di attacchi aerei e missilistici sauditi a 2.855 negli ultimi 100 giorni, dall’inizio dell’escalation contro il nostro Paese il 13 luglio”

Le forze di Ansar Allah avrebbero lanciato un attacco con droni contro siti appartenenti a forze allineate con l’Arabia Saudita ad Aden. Secondo l’agenzia di stampa Saba, aerei sauditi avrebbero effettuato tre raid aerei contro la rete di comunicazioni nel distretto centrale di Ba’dan, nel governatorato di Ibb. Circolano voci secondo cui l’Arabia Saudita starebbe valutando attacchi contro raduni tribali civili in Yemen. Attacchi missilistici Houthi avrebbero preso di mira un concentrato di forze allineate all’Arabia Saudita a Marib. Alcune fonti indicano che droni yemeniti hanno effettuato attacchi nel deserto di Hadhramaut.

Saba News Agency di Sana’a, riferisce che forze allineate all’Arabia Saudita avrebbero sparato un proiettile contro Wadi Hanash, nel distretto di Ta’izz, nella parte occidentale di Taiz, uccidendo due donne e ferendone altre quattro. Due raid aerei sauditi registrati sulla città orientale di Saada. L’Arabia saudita ha preso di mira uno yacht indiano vicino all’isola di Zuqar, con 14 cittadini indiani a bordo. Le Forze Armate Yemenite stanno conducendo un’operazione di salvataggio e forniranno ulteriori dettagli in seguito.

Nella notte del 21 ottobre segnalate molteplici esplosioni nello Stretto di Hormuz. Esplosioni vicino alle acque territoriali irachene. L’Iran ha segnalato esplosioni nella città portuale di Sirik questa sera. Si dice che l’esercito statunitense abbia attaccato un lanciatore di missili antinave, che presumibilmente stava effettuando attacchi contro obiettivi nello Stretto di Hormuz. Altre fonti riportano che i rumori delle esplosioni uditi a Sirik non sono stati causati da una battaglia navale nello Stretto di Hormuz. Con ogni probabilità, un drone MQ-9 è stato abbattuto al largo delle coste dell’Iran meridionale.

Diversi missili iraniani sarebbero stati lanciati da Sirik, nel sud dell’Iran, verso lo Stretto di Hormuz. Sono state segnalate anche esplosioni nello stretto, ma i dettagli e gli obiettivi rimangono sconosciuti. Diverse fonti affermano che le forze americane avrebbero colpito piattaforme di lancio missilistico iraniane nella regione montuosa di Sirik. Secondo alcune fonti, sarebbero stati attaccati una seconda unità di lancio e piattaforme associate ai missili da crociera antinave della Marina del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche. Il numero esatto di piattaforme colpite e l’entità dei danni non sono ancora stati verificati. Una nuova esplosione sarebbe stata udita a Sirik, in concomitanza con le segnalazioni di continui attacchi contro obiettivi militari iraniani.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

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