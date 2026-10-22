ISRAELIRANWAR. Teheran accusa Kiev di mandare droni in Kurdistan. Chiusi i confini pakistani e iracheni con l’Iran. Tel Aviv arresta gli Haredi al rientro dagli USA

Lunedì, il vicepresidente statunitense JD Vance ha evitato di esprimere il proprio sostegno alla rielezione del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, il giorno dopo che il presidente Donald Trump aveva invece appoggiato pubblicamente il leader israeliano. Vance ha risposto con una risata quando il giornalista Mark Halperin gli ha chiesto – sollecitando una risposta secca, “sì o no” – se intendesse sostenere Netanyahu, a capo del partito Likud. “Il presidente detiene l’endorsement più influente nella storia politica americana e internazionale”, ha dichiarato Vance. “Io sostengo i candidati americani; è su questo che mi concentro in vista delle elezioni di metà mandato”, ha affermato Vance, mentre lunedì si recava in Carolina del Nord per sostenere la campagna elettorale di Michael Whatley, candidato repubblicano al Senato.

I piani di Netanyahu per una massiccia offensiva contro l’Iran sarebbero stati bloccati da Trump. Secondo il Financial Times, che cita tre fonti a conoscenza dei piani, il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu si stava preparando a lanciare un’ampia campagna militare contro l’Iran a partire dal 10 ottobre, ma l’operazione sarebbe stata bloccata in seguito alle obiezioni del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

In Israele arresto di giovani che si sono sottratti al servizio militare all’aeroporto Ben Gurion: circa 40 giovani Haredi, legati al movimento Chabad, sono atterrati dopo aver trascorso un anno di studi presso l’istituto ebraico “770” negli Stati Uniti. L’esercito israeliano, informato del loro arrivo, si è mobilitato con un ingente dispiegamento di forze per procedere al loro arresto. Decine di persone sono state arrestate in aeroporto e sono attualmente trasportate su un autobus, il cui arrivo a Tel Hashomer è previsto a breve.

Dopo forti pressioni gli studenti Chabad sono stati rilasciati dalla detenzione militare e sono in viaggio verso Bakuam, dove firmeranno una dichiarazione e, molto probabilmente, verranno rimandati a casa. Coloni Haredi stanno hanno protestato e bloccando una strada a Gerusalemme, opponendosi alla coscrizione nell’esercito dell’occupazione.

Il ministro israeliano per gli Insediamenti, Orit Strock, i. Piena campagna elettorale ha detto : “Non esistono Area A né Area B. L’intera Terra d’Israele è nostra”. Strock, ha respinto le divisioni territoriali stabilite dagli Accordi di Oslo, rivendicando il controllo israeliano sull’intera Cisgiordania e invocando l’espansione degli insediamenti in tutto il territorio. In base all’impianto degli Accordi di Oslo, le Aree A e B erano state definite prevedendo regimi differenti per quanto riguarda l’amministrazione civile palestinese e la sicurezza.

Il 20 ottobre i leader dei partiti arabi in Israele hanno promesso di impegnarsi, attraverso l’alleanza “Lista Comune” (Joint List), per estromettere il Primo Ministro Benjamin Netanyahu nelle elezioni della Knesset del 27 ottobre. Nel corso di una conferenza stampa tenutasi nella città di Haifa, nel nord del Paese, i rappresentanti dei partiti hanno sottolineato che una maggiore partecipazione araba potrebbe impedire a Netanyahu e alla sua coalizione di destra di formare un nuovo governo.

L’Iraq il 21 di ottobre ha chiuso il valico di frontiera di Al-Shaib (Sheeb) con l’Iran, senza tuttavia specificarne le ragioni. Il valico di Al-Shaib rimarrà chiuso al transito di persone e merci a partire da mercoledì e fino a nuovo ordine. Secondo quanto riferito ad Al-Jazeera da un funzionario del governo iracheno, nei prossimi giorni verranno gradualmente chiusi anche altri valichi di frontiera tra Iran e Iraq. Ricordiamo cha anche il Pakistan ha chiuso le frontiere con l’Iran.

Una delegazione militare siriana si trova a Riad, mentre un’altra è presente a Najran e Asir, in preparazione al trasferimento di migliaia di combattenti dalla Siria allo Yemen.

Il Ministro degli Esteri iraniano Abbas Araqchi ha ribadito: “Abbiamo aperto rotte speciali per le navi che trasportano petrolio iracheno affinché possano transitare attraverso lo Stretto di Hormuz, al fine di ridurre le perdite dell’Iraq.”

E ancora il ministro ha detto: lo Stretto di Hormuz rimarrà chiuso finché gli Stati Uniti non accetteranno le nostre condizioni. Esiste la possibilità che gli Stati Uniti e Israele scatenino un’altra guerra contro l’Iran. Siamo pienamente preparati ad affrontare un nuovo conflitto. Siamo pronti a difendere noi stessi e il nostro popolo, e resteremo saldi fino all’ultimo istante. Ci hanno già messo alla prova in passato, e possono farlo di nuovo.

Il segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale dell’Iran, Mohsen Rezaei, durante un incontro con il capo di stato maggiore del Pakistan: “Nemmeno una minima parte di materiale nucleare arricchito lascerà l’Iran, in nessuna circostanza. Questo materiale nucleare arricchito rappresenta una risorsa strategica e un tesoro nazionale per il popolo iraniano”.

Ed ora uno sguardo agli scenari militari in Medio Oriente e Asia Occidentale aggiornato alle ore 15:00 del 21 oottobre. Gli Stati Uniti stanno inviando una terza portaerei in Medio Oriente, un giorno dopo che Hegseth ha incontrato segretamente Netanyahu presso la base aerea israeliana di Ovda. L’arrivo del gruppo d’attacco della USS Theodore Roosevelt e della 13ª Unità di Spedizione dei Marines è previsto entro la fine di novembre. Ciò comporta l’aggiunta di circa 10.000 tra marinai e Marines. La Roosevelt si unirà alla USS George H.W. Bush e alla USS George Washington, entrambe attualmente nel Mar Arabico.

Sempre in materia di controllo territoriale e difesa dei confini, il Ministro della Difesa turco in una nota stampa ha detto: “Le nostre forze rimarranno in Siria e in Iraq finché i nostri confini non saranno messi in sicurezza”.

I bulldozer israeliani hanno iniziato la demolizione di abitazioni di proprietà palestinese alla periferia del campo profughi di Qalandia, a nord della Gerusalemme (al-Quds).

Tra il 20 e il 21 ottobre numerosi attacchi registrati nella Striscia di Gaza da parte di Israele. Un attacco condotto da un drone israeliano ha colpito un gruppo di civili nel quartiere di Qassasib, nel nord della Striscia di Gaza, ferendo diversi palestinesi. Le immagini di una telecamera di sorveglianza riprendono il momento in cui, ieri, un attacco aereo israeliano ha colpito dei palestinesi in via Al-Jalaa, a Gaza City.

Account palestinesi lamentano: “Israele ha iniziato a costruire una base a Jabalia sopra i corpi dei palestinesi uccisi e le macerie di case ed edifici distrutti, occultando così le prove del genocidio”.

Un colono è rimasto ferito durante gli scontri con alcuni giovani nella cittadina di Silwad, a nord-est di Ramallah. Saeed Rshaideh pastore è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Al-Ahli di Hebron, in seguito a una brutale aggressione da parte di coloni che hanno utilizzato oggetti affilati mentre l’uomo stava pascolando il gregge a Masafer Yatta, a sud di Hebron.

Le forze di israeliane hanno arrestato diversi palestinesi durante un’incursione nella città di Beit Furik, a est di Nablus, in Cisgiordania. Coloni israeliani estremisti hanno appiccato il fuoco a terreni di proprietà palestinese nel villaggio di Burqa, a nord-ovest di Nablus. E sempre coloni israeliani, sotto la protezione della polizia, hanno sottratto bestiame palestinese nel villaggio di Ramun, a est di Ramallah. Le Saraya Al-Quds – Brigata di Jenin hanno dichiarato: “Nell’ambito della risposta ai crimini dei coloni nelle città della Cisgiordania, una delle nostre unità è riuscita a colpire un autobus di coloni sulla strada principale che conduce all’insediamento di “Mevo Dotan”, aprendo il fuoco con raffiche di proiettili.

Dal Libano sud attacchi e distruzioni di abitazioni I da parte delle IOF (Forze di Occupazione Israeliane) sono all’ordine del giorno. Nelle ultime settimane, le forze della 91ª Divisione hanno distrutto oltre 540 infrastrutture di Hezbollah nel sud del Libano, incluse le aree di Khiam, Meiss El Jabal, Tair Harfa e Majdal Zoun. Nel corso di queste operazioni sono state rinvenute più di 150 armi, tra cui missili anticarro, razzi, mine e lanciatori.

Bombardamenti israeliani con munizioni al fosforo colpiscono la periferia della città di Zoutar el-Sharqiyeh, nel sud del Libano. Un video mostra soldati israeliani all’interno dell’abitazione di una famiglia libanese sfollata, nel sud del Libano, mentre piazzano esplosivi in ​​vista della demolizione dell’edificio. I soldati, infatti, continuano a documentare la distruzione delle case e di ciò che resta dei villaggi nel sud del Libano.

L’IDF (Forze di Difesa Israeliane) ha iniziato a trasferire equipaggiamento militare sulla vetta di Jabal al-Arab, nella provincia siriana di As-Suwayda — zona sotto controllo druso — per installare un radar di allerta precoce. Nei giorni scorsi, decine di elicotteri militari israeliani hanno trasportato nell’area ingenti quantitativi di armi, attrezzature e dispositivi di comunicazione. Secondo quanto riferito, le autorità locali druse hanno vietato ai civili di avvicinarsi al sito militare o di fotografarlo. Il radar verrebbe probabilmente utilizzato come sistema di allerta precoce contro missili balistici e droni iraniani lanciati verso Israele.

L’ambasciata ucraina in Iraq nega le notizie secondo cui l’Ucraina ha dispiegato unità di droni e migliaia di droni nella regione del Kurdistan. Dalla sede dell’opposizione curda nella provincia di Erbil si alzano colonne di fumo dopo l’attacco di uno sciame di droni kamikaze.

L’Arabia Saudita ha recentemente schierato a Riad sistemi di difesa aerea “SKYGUARD”, sistemi laser “SILENT HUNTER” e radar di sorveglianza aerea 3D.

Aerei da guerra sauditi hanno preso di mira la rete di telecomunicazioni nel distretto di Saqayn, a Saada (Yemen settentrionale), con due attacchi aerei. Otto pescatori sono stati uccisi dopo che velivoli sauditi hanno bombardato due pescherecci, nel corso di due attacchi aerei, lungo la costa di Al-Kadha, nel distretto costiero di Dhubab.

In un comunicato di Ansar Allah si apprende: “Nelle ultime 24 ore, aerei da guerra sauditi hanno condotto 93 attacchi aerei e missilistici contro siti civili nei governatorati di Al-Jawf, Taiz, Saada, Marib, Hajjah, Lahij, Amran e Ibb. Gli attacchi sono stati eseguiti utilizzando velivoli F-15 e Typhoon, decollati da basi nemiche a Khamis Mushait, Taif, Al-Kharj e dall’aeroporto di Sharurah, provocando morti e feriti tra la popolazione civile. Il numero complessivo di attacchi aerei e missilistici dell’aggressione saudita contro il nostro Paese, dall’inizio dell’escalation, sale così a 2.793”.

Attacchi aerei sauditi nel governatorato di Taiz, nello Yemen meridionale. Presi di mira e distrutta la rete di comunicazione nel distretto di Maran, effettuando tre incursioni.

Due forti esplosioni hanno scosso Aden, nello Yemen meridionale. Gli Houthi hanno annunciano di aver colpito una sala operativa saudita presso il campo di Badr, ad Aden, con un missile balistico. Ansar Allah smentisce di aver condotto oggi operazioni militari verso il territorio saudita. Definiscono le affermazioni dell’Arabia Saudita — riguardanti l’intercettazione di droni sopra Medina — come false accuse e una grave calunnia, sottolineando che tali dichiarazioni si sono rivelate infondate e non sono più in grado di ingannare la nazione islamica.

Nel pomeriggio Ansar Allah hanno annunciato di aver colpito un raduno di comandanti dell’esercito saudita e delle forze alleate presso l’aeroporto di Al-Rayyan, nell’Hadramawt, utilizzando missili balistici e droni. In una nota successiva è stato specificato che l’aeroporto è stato preso di mira poiché, secondo quanto riferito, l’Arabia Saudita lo utilizza per il trasporto di armi ed equipaggiamento militare.

Incendio a bordo di una petroliera che ha violato le norme nel canale meridionale dello Stretto di Hormuz imposte dall’Iran. La petroliera aveva disattivato i propri sistemi di tracciamento. Le forze armate iraniane hanno dichiarato che il transito senza coordinamento e l’inosservanza degli avvertimenti contribuiscono a creare una maggiore insicurezza.

La Marina del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) ha diffuso filmati di una superpetroliera, che trasportava oltre 2 milioni di barili di greggio, andata a fuoco dopo aver urtato una mina navale lungo una rotta illegale nello stretto di Hormuz, nel settore meridionale. La petroliera aveva disattivato i sistemi radar AIS e ignorato gli avvertimenti.

Nella mattinata del 21 ottobre UK Maritime Trade Operations (Operazioni commerciali marittime del Regno Unito): segnalato un incidente al largo della costa di Bukha, in Oman. La Marina britannica annuncia che la petroliera presa di mira ha preso fuoco al largo delle coste dell’Oman. L’UKMTO ha riferito la petroliera è stata colpita da un proiettile non identificato a circa 11 miglia nautiche a ovest di Bukha, in Oman. L’UKMTO ha riferito che una petroliera è stata colpita da un proiettile non identificato a circa 30 miglia nautiche a sud-est di Al Faw, in Iraq, il 20 ottobre alle 18:30 UTC. L’equipaggio è al sicuro; non sono stati segnalati danni né impatti ambientali.

Le forze di sicurezza iraniane riferiscono che l’Ucraina ha dispiegato truppe dotate di droni e migliaia di micro-droni in diversi paesi della regione, tra cui il Kurdistan iracheno. Teheran considera le azioni di Kiev come parte delle mosse ostili dell’Europa e della NATO contro l’Iran, affermando di essere pienamente consapevole di tali operazioni e di stare valutando le opzioni più opportune per una risposta. Tasnim ha inoltre rilevato che, nell’estate del 2025, la polizia di Sulaymaniyah ha annunciato l’arresto di tre cittadini ucraini, accusati di aver supervisionato l’addestramento di un gruppo locale all’utilizzo di piccoli droni.

Gli iraniani sono scesi in piazza in manifestazioni a sostegno delle forze armate, nell’ambito della campagna “Sacrificio per l’Iran”. La polizia iraniana ha riferito che un presunto terrorista è stato ucciso durante uno scontro che ha coinvolto due veicoli sospetti vicino alla stazione di servizio Sarhad, a Khash, nella provincia del Sistan e Baluchistan. Altri due sospettati si sarebbero dati alla fuga, dando il via a un’operazione di ricerca. La polizia ha reso noto che entrambi i veicoli sono stati sequestrati e che sono stati recuperati un fucile Kalashnikov, quattro caricatori e 77 proiettili.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

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