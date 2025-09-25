ONU. A Rabat la prima Conferenza africana sulle vittime del terrorismo

Il Marocco ospiterà a Rabat, il 2 e 3 dicembre 2025, la prima Conferenza sulle vittime del terrorismo in Africa. L’annuncio è stato fatto mercoledì alle Nazioni Unite dal ministro degli Esteri marocchino Nasser Bourita.

L’iniziativa, organizzata con il sostegno dell’Ufficio ONU per la lotta al terrorismo (Unoct), ha l’obiettivo di sensibilizzare la comunità internazionale sulla condizione delle vittime africane, raccoglierne direttamente le testimonianze, individuare i bisogni prioritari e condividere le buone pratiche di sostegno e riabilitazione.

Intervenendo alla riunione ministeriale 2025 del Gruppo degli Amici delle Vittime del Terrorismo, promossa da Onuct insieme a Iraq e Spagna, Bourita ha sottolineato che l’appuntamento di Rabat “segnerà una svolta nell’approccio internazionale al sostegno delle vittime”, aggiungendo che, se sostenute e rese autonome, queste ultime “possono diventare voci potenti contro radicalizzazione ed estremismo”.

Il ministro ha ribadito l’impegno del Marocco a favore della protezione dei diritti delle vittime, ricordando che “quasi il 60% delle vittime mondiali si registra in Africa”. Ha quindi lodato il ruolo del Gruppo degli Amici delle Vittime del Terrorismo, che dal 2019 contribuisce ad avanzare l’agenda internazionale e l’attuazione della Strategia globale contro il terrorismo.

Bourita ha richiamato l’attenzione sulle conseguenze sociali e psicologiche degli attentati: “Dietro ogni vita spezzata ci sono famiglie e comunità segnate da traumi e difficoltà materiali”. Ha ricordato inoltre il Congresso di Vittoria, in Spagna, e la creazione del network “Victims of Terrorism Associations” (VoTAN) nell’aprile 2025 come tappe significative nel rafforzamento della solidarietà internazionale.

“L’Africa paga un pesante tributo al terrorismo”, ha detto il ministro, segnalando l’urgenza di “meccanismi istituzionalizzati e adattati al contesto africano” per rispondere ai bisogni concreti delle vittime e delle loro comunità. Ha infine ribadito la convinzione del Marocco che “comunità in pace significano un continente in pace”, invitando a trasformare la solidarietà in azioni concrete a favore delle vittime.

Redazione

