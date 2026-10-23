Secondo ABC, l’amministrazione Trump è vicina a un accordo con la Russia per il rilascio di diversi cittadini americani detenuti nelle carceri russe. Secondo la fonte, l’accordo è nelle fasi finali Il 21 sera fonti russe hanno affermato che i colloqui tra i rappresentanti speciali statunitensi e la leadership russa si sono conclusi.

Decisa la riapertura degli incontri trilaterali tra Russia, Ucraina e Stati Uniti che potrebbero iniziare già il 10 novembre, presumibilmente ad Abu Dhabi. Almeno, questo è quanto affermato dal consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov. “Non so quanto siamo vicini [alla fine della guerra in Ucraina], ma ci stiamo muovendo in quella direzione”, ha affermato dopo un incontro con rappresentanti speciali americani. A San Pietroburgo, Vladimir Putin ha avuto un colloquio di quasi tre ore con l’inviato speciale di Trump, Witkoff.

Un cessate il fuoco nel settore energetico è improbabile, ma i negoziati potrebbero riprendere dopo gli incontri con Vitkoff, secondo una fonte di RBC-Ucraina. Si segnala inoltre che gli Stati Uniti stanno chiedendo insistentemente all’Ucraina di interrompere gli attacchi alle raffinerie di petrolio russe, ma non stanno esercitando pressioni sull’Ucraina affinché consegni il Donbass alla Russia.

Trump ha manifestato il desiderio di firmare un accordo di pace sull’Ucraina nel suo golf club, riporta The Atlantic, citando alcune fonti. Il vertice del G20 di Miami si terrà a dicembre presso il suo golf club. Secondo i suoi consiglieri, il presidente si immagina di trovarsi tra Putin e Zelenskyy mentre firmano l’accordo di pace, anche se dovesse fare pressione sull’Ucraina affinché lo faccia.

L’Inviato speciale degli Stati Uniti Steve Witkoff: “A Oslo e San Pietroburgo, Jared Kushner ed io abbiamo incontrato i leader russi, ucraini ed europei per promuovere la missione del Presidente Trump di porre fine alla guerra. A San Pietroburgo, abbiamo incontrato il Presidente Putin per proseguire il lavoro iniziato a Oslo con il Presidente Zelenskyy, discutere le basi per una soluzione pacifica e ringraziare il Presidente Putin per il rilascio del cittadino americano Stephen Hubbard, che potrà così tornare a casa dalla sua famiglia. Questi colloqui sono stati costruttivi e proseguiranno nei colloqui trilaterali a livello tecnico tra Stati Uniti, Russia e Ucraina”.

Zelenskyy accetterebbe un accordo di pace che lascerebbe tutto invariato, con l’Ucraina che manterrebbe il 75% del suo territorio. “Abbiamo bisogno che i 9,5 milioni di persone che hanno perso la casa e ora si trovano all’estero tornino in Ucraina per vivere e ricostruire il loro Paese”, ha dichiarato Zelensky.

Si riaccendono le tensioni tra Polonia e Ucraina: il Ministro degli Esteri polacco ha annunciato che la Polonia non dispone più di ulteriori missili “Patriot” da inviare all’Ucraina. Ha esortato gli altri Stati membri della NATO, dotati di scorte disponibili, a fornire assistenza. Gli ucraini sono in coda da oltre 10 ore al confine polacco a causa dei continui attacchi dei droni sulle regioni occidentali. Infine, secondo fonti di RBC-Ucraina, la Polonia ha sospeso il trasferimento di un pacchetto di aiuti militari all’Ucraina a causa della decisione del Consiglio regionale di Leopoli di dichiarare il 2027 l’anno dell’Esercito Insurrezionale Ucraino. Sono in corso sforzi concreti per risolvere la situazione.

Secondo il WSJ: I collaboratori del Cancelliere tedesco Merz hanno dichiarato che la Germania avrebbe preso in considerazione l’invocazione dell’Articolo 5 della NATO se l’attacco di droni russi, avvenuto ad agosto contro l’aeroporto di Lipsia, avesse causato numerose vittime.

Funzionari del NABU e della SAP, sostenuti dagli Stati Uniti, hanno perquisito le residenze e altri indirizzi riconducibili ad Andriy Pyshnyi, capo della Banca Nazionale dell’Ucraina. Ciò avviene nel corso dei negoziati di pace. Dal 21 ottobre, Pyshnyy si trova attualmente all’estero per un viaggio d’affari in Thailandia.

Il Ministro della Difesa ucraino Yevhen Khmara e il Comandante in Capo delle Forze Armate ucraine Mykhailo Drapatiy hanno incontrato una delegazione della Lockheed Martin guidata dal Presidente di Lockheed Martin Aeronautics, Orlando Sanchez Jr. L’incontro si è concentrato sull’ulteriore cooperazione e sulla stabilità delle forniture di armamenti; in particolare, sono stati discussi il supporto agli F-16 ucraini e l’acquisizione di missili intercettori PAC-3. Entrambe le parti auspicano una cooperazione a lungo termine e reciprocamente vantaggiosa.

La Russia ha accumulato migliaia di droni d’attacco e missili in vista dell’inverno, producendo oltre 200 missili di vario tipo al mese, inclusi 110 missili balistici, secondo quanto riportato da GUR. Secondo l’intelligence ucraina, le scorte e i ritmi di produzione di armi russe sono i seguenti: Ci sono circa 6.200 droni Geran in riserva. La Russia produce circa 4.000 droni a reazione e 2.000 droni convenzionali al mese. L’inventario dei missili Iskander-M ammonta a circa 115 unità, con una produzione di 65 missili al mese. La Russia sta anche sviluppando un sistema modernizzato con una gittata di 550-700 km. Il piano di produzione del missile Kh-101 supera le 80 unità al mese, ma le fabbriche russe ne producono di più. L’inventario del missile Kalibr comprende oltre 450 unità, con una produzione mensile di circa 29 missili. Sono stati accumulati fino a 400 missili RM-48U per i sistemi S-300PM e S-400, con una produzione mensile di circa 40 missili.

L’inventario del missile Onyx supera le 600 unità. La Russia possiede oltre 120 missili Zircon. Separatamente, la Direzione Generale dell’Intelligence (GUR) ha annunciato la sospensione della produzione del missile “Dagger” a causa della sua scarsa precisione. I dati forniti dimostrano le notevoli capacità della Russia di continuare attacchi massicci contro l’Ucraina durante l’inverno.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:30 del 22 ottobre. Ieri c’è stato un altro scambio dei corpi dei militari caduti nel conflitto in corso: Kiev ha consegnato 25 corpi e ne ha ricevuti 252. Nella sera del 21 ottobre e nella notte tra il 21 e il 22 ottobre, le forze russe hanno continuato a colpire obiettivi in ​​Ucraina. Una serie di esplosioni ha scosso Kiev. Durante la giornata, il Ministero della Difesa russo ha segnalato attacchi contro infrastrutture di trasporto ed energetiche, depositi di munizioni, impianti di produzione e siti di lancio di droni a lungo raggio.

Nella notte tra il 22 e il 22 ottobre, le forze ucraine hanno lanciato un massiccio attacco di droni sulla regione di Mosca. Secondo Sergei Sobyanin, 630 droni si sono diretti verso la regione dalle 20:30 del 21 ottobre alle 4:00 del 22 ottobre. La maggior parte è stata distrutta alla periferia, mentre 163 droni sono stati neutralizzati poco prima di raggiungere Mosca. Due persone sono rimaste ferite nel distretto di Voronovo, nel distretto amministrativo di Troitsky. Sono state imposte restrizioni all’arrivo e alla partenza degli aeromobili negli aeroporti di Vnukovo, Domodedovo, Sheremetyevo e Zhukovsky.

A Tula, i residenti hanno segnalato diverse forti esplosioni e attività della difesa aerea. A Lipetsk, i detriti di un drone hanno danneggiato edifici residenziali e provocato un incendio. Un uomo è rimasto ferito ed è stato ricoverato in ospedale. Anche un edificio adibito a clinica è stato danneggiato.

Nella regione di Bryansk, il21 ottobre è stato segnalato che un drone kamikaze ucraino ha attaccato un’auto civile nel villaggio di Klimovo. Un residente locale di 19 anni è rimasto ucciso e due uomini di 21 anni sono stati feriti da schegge.

Nella regione di Kursk, il 21 ottobre, un drone ha attaccato una locomotiva ferroviaria nella città di Lgov. Un ferito.

Nella direzione di Sumy, continuano gli scontri a fuoco con armi leggere nelle zone di Khotin’, Velyka Rybytsya e Mykil’s’ke. Nel distretto di Šostka, unità d’assalto russe stanno avanzando attraverso aree boschive verso Koren’ok, e nel distretto di Krasnopil’s’kyi continuano ad avanzare nei pressi di Tur’ya.

Nella regione di Belgorod, il 21 ottobre, sono proseguiti gli attacchi con droni contro gli insediamenti di confine. Due i feriti danneggiati negozi, parcheggi, abitazioni provate mezzi da lavoro e automobili private.

Nel settore di Charkiv, le forze armate russe continuano l’offensiva. Nel settore di Lyptsi, si segnalano avanzamenti russi nelle zone di Nova Kozacha e Tokarivka. Nei settori di Vovčans’k e Velykyi Burluk, i combattimenti più intensi si stanno svolgendo vicino a Prykolotne, con unità russe che attaccano nelle zone di Buhaivka, Malyi Burluk e Sosnovyi Bir. Secondo account militari russi le AFU hanno ridispiegato equipaggi di artiglieria dalla 148ª Brigata di Artiglieria Indipendente dell’VIII Corpo d’Assalto Aviotrasportato delle Forze Armate ucraine, provenienti dall’Oblast di Sumy.

Nel settore di Kupjans’k, continuano i combattimenti nella periferia occidentale della città, con le forze armate russe che mantengono l’iniziativa. Gli scontri continuano nell’area di Kup’yans’k-Vuzlovyi.

Nelle direzioni di Kramators’k e Družkivka continuano i combattimenti. Sono stati effettuati raid contro unità delle forze armate ucraine nelle aree di Kramators’k, Slov”jans’k, Družkivka e Vasylivs’ka Pustosh.

Nella direzione di Dobropillya, i russi attaccano unità delle forze armate ucraine nelle aree di Krynytsi, Kurytsyne, Bilozers’ke, Novoyavlenka e Starovarvarivka. Nella vicina direzione di Dnipropetrovs’k, sono state colpite posizioni ucraine nei pressi di Novopavlivka.

Nella direzione di Zaporižžja, unità russe hanno annunciato la conquista del villaggio di Yul’ivka, notizia che ha destato sorpresa: il villaggio si trova a 10 km dalla nota base di addestramento LBS. Il gruppo di forze Vostok ha riferito di aver preso il controllo di Chervonyi Yar nella regione di Zaporizhzhia.

Graziella Giangiulio

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