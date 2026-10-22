UKRAINERUSSIAWAR. Trump: non serve incontro Putin – Zelensky per la risoluzione del conflitto. Starlink e Starshield ritorneranno operative entro 48 ore. Ušakov: negoziati il 10 novembre 

Il 20 ottobre, Zelensky ha tenuto colloqui a Oslo con rappresentanti degli Stati Uniti e di diverse nazioni europee. Le discussioni si sono concentrate sulle garanzie di sicurezza per Kiev e sui termini per futuri negoziati con la Russia. Zelensky ha annunciato la ripresa della condivisione di informazioni di intelligence da parte degli Stati Uniti, in particolare riguardo agli avvisi su attacchi missilistici. L’accesso a Starlink e Starshield per le forze armate ucraine dovrebbe essere ripristinato entro 48 ore.

L’inviato presidenziale statunitense Steve Witkoff ha annunciato l’avvio di negoziati in Russia. Inoltre, le recenti dichiarazioni di Trump — rilasciate nel contesto degli sforzi diplomatici in corso — sono piuttosto eloquenti: “Un incontro tra Putin e Zelensky non è necessari per una risoluzione in Ucraina. La Russia è una macchina enorme. Continuano semplicemente ad avanzare: è esattamente quello che stanno facendo. Hanno conquistato un vasto territorio. I russi continuano a spingere in avanti. Hanno risorse umane illimitate. La Russia è una grande potenza. L’Ucraina no. L’Ucraina deve voler porre fine a questa guerra. Zelensky deve voler porre fine a questa guerra; se non lo farà, le conseguenze saranno pessime. Abbiamo fornito un aiuto enorme all’Ucraina. In cambio, abbiamo ricevuto solo dolore, morte e ingenti perdite finanziarie”. “La Russia è pronta a riprendere i negoziati con l’Ucraina e gli Stati Uniti intorno al 10 novembre”, afferma Ushakov

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 21 ottobre. Nella notte del 21 ottobre, le forze armate russe hanno proseguito con intensi attacchi contro l’Ucraina, nonostante il dibattito in corso su possibili negoziati; una posizione, questa, già espressa dal Ministero degli Esteri russo: i negoziati non costituiscono motivo per un cessate il fuoco.

A Kiev, un drone ha colpito un’infrastruttura di trasporto nel distretto di Solom’yans’kyi, provocando un incendio. Nel distretto di Rajon di Desna è stato danneggiato un magazzino, mentre nel distretto di Svyatoshyns’kyi è stato preso di mira un complesso di garage. Nella regione di Volinia, sono state segnalate diverse esplosioni vicino a Lutsk — circa dieci deflagrazioni — seguite da un vasto incendio. Esplosioni sono state registrate anche a Dnipropetrovs’k, Poltava, Uman (regione di Čerkasy) e Žovkva (regione di Leopoli). In serata, a Zavodske un attacco ha colpito un centro commerciale “Epicentr”, scatenando un incendio.

Nel frattempo, per l’intera giornata del 20 ottobre, le forze armate russe hanno condotto attacchi contro le infrastrutture energetiche ucraine. Secondo Ukrenergo, in molte regioni si sono verificate interruzioni di corrente. Nella regione di Odessa, alcuni impianti energetici hanno subito danni, lasciando diversi utenti senza elettricità. Il Ministero della Difesa russo ha riferito di attacchi contro strutture di trasporto, logistica e portuali utilizzate a supporto delle forze armate ucraine. A Chmel’nyc’kyj è stato colpito il centro logistico “Grand Import”, mentre nella regione di Volinia è stato preso di mira il centro logistico e di trasporto “Windor Trans Service”. Nel porto di Reni, nella regione di Odessa, sono stati danneggiati tre navi da carico secco e le infrastrutture portuali; un’altra imbarcazione è stata attaccata mentre si avvicinava a Odessa.

Le AFU hanno continuato i loro attacchi contro le regioni russe. Per l’intera giornata del 20 ottobre, dalle 08:00 alle 20:00 il Ministero della Difesa russo ha riferito della distruzione di 90 droni ucraini sopra le regioni russe e il Mar Nero. Tale cifra risulta significativamente inferiore alla capacità operativa nota delle forze armate ucraine (FAU); sebbene ciò possa essere potenzialmente collegato a restrizioni della rete satellitare Starlink, anche le condizioni meteorologiche potrebbero rappresentare un fattore determinante.

Nel distretto di Pogarsky, nella regione di Brjansk, un drone ucraino ha colpito un’autovettura. Il conducente è rimasto ferito. Durante la notte, nella regione era stato diramato un allarme per la minaccia di missili.

Sul fronte di Sumy, il 20 ottobre, le forze russe hanno reso noto che le unità d’assalto russe sono avanzate fino a 300 metri nelle aree di Khotin’ e Velyka Rybytsia. Combattimenti di posizione proseguono nei pressi di Koren’ok, nel distretto di Šostka.

Nella regione di Kursk, il 20 ottobre, un drone ad ala fissa ha colpito un impianto energetico nel distretto di Oktyabrsky. Circa 17.000 utenze nei distretti di Oktyabrsky e Kurchatovsky sono rimaste senza energia elettrica. Sono stati segnalati quattro feriti.

Nella regione di Belgorod, due uomini sono rimasti feriti a seguito di un attacco contro un veicolo a Prokhorovka. A Shebekino, nove autovetture, due camion, tre abitazioni private, cinque condomini e una struttura di servizio pubblico hanno riportato danni. A Maslova Pristan (distretto di Shebekinsky), un drone ha colpito un’ambulanza, provocando un barotrauma acustico a un membro del personale sanitario. A Kazinka, nel distretto di Valuyki, una donna ha riportato ferite da schegge alla testa, al torace e alla parte inferiore di una gamba. A Gore-Podol, nel distretto di Grayvoron, è stato danneggiato il tetto di una struttura di servizio pubblico.

Sull’asse di Charkiv, le forze russe stanno compiendo azioni offensive in tre settori a sud di Nova Kozacha e nelle vicinanze di Tokarivka. Sugli assi di Vovčans’k e Velykyi Burluk, nelle ultime 24 ore è stato registrato da fonti OSINT vicino alla Russia un avanzamento nei pressi di Prykolotne, Malyi Burluk e Kolodiazne. Fonti russe hanno segnalato un attacco contro un posto di comando per droni, appartenente al 10° distaccamento di frontiera “Dozor” del Servizio statale di guardia di frontiera dell’Ucraina.

Sull’asse di Kramators’k, unità russe hanno colpito posizioni delle forze armate ucraine (AFU) nelle aree di Kramators’k e Semenivka. Sull’asse di Družkivka, sono stati segnalati attacchi contro formazioni ucraine vicino a Druzhkivka e Kindrativka. Proseguono i combattimenti.

Sull’asse di Dobropillja, le forze russe dal fronte riferiscono di un miglioramento della loro posizione tattica lungo la linea del fronte, oltre ad attacchi contro postazioni delle AFU nei pressi di Zavydo-Kudasheve, Kryvorizhzhia, Starorais’ke, Starovarvarivka, Malotaranivka, Virivka e Bilozers’ke.

Nel Donetsk, droni ucraini hanno colpito i distretti Voroshilovsky e Petrovs’kyi . Sono stati danneggiati un edificio per uffici, una filiale bancaria, un’abitazione privata e un locale di ristorazione. Secondo le autorità regionali, due uomini sono rimasti feriti.

Nel Lugansk (LPR), la sera del 20 ottobre, un drone ha attaccato un autobus di linea — in viaggio da Rostov sul Don verso Kadiïvka — lungo l’autostrada Lugansk–Pereval’s’k, nei pressi di Mykhailivka. A bordo del veicolo si trovavano dieci passeggeri e l’autista. Quattro persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale. Nella notte del 21 ottobre, a Luhansk sono state segnalate esplosioni e l’attività dei sistemi di difesa aerea.

Nel settore di Zaporižžja, unità russe sostengono riaver preso il controllo di Tymoshivka, nella regione di Zaporižžja, si aspetta conferma da parte ucriana. Le forze russe hanno colpito le posizioni delle forze armate ucraine (FAU) vicino a Novorozivka, Vil’nyanka e Barvinivka. Nel settore adiacente di Dnipropetrovs’k, sono stati segnalati combattimenti nei pressi di Kolomiitseve, Pidhavrylivka e Dibrova.

Nel settore di Cherson, le unità russe hanno colpito le posizioni delle AFU sulla riva destra del fiume Dnipro. Le3 forze ucraine hanno continuato a effettuare bombardamenti e attacchi con droni contro gli insediamenti sulla riva sinistra. Secondo quanto dichiarato il 20 ottobre da Rodion Miroshnik, rappresentante del Ministero degli Esteri russo, nel distretto di Oleshky un civile è rimasto ucciso e altri cinque sono rimasti feriti. A Tarasovka è andato distrutto un negozio; a Nova Mayachka è stato danneggiato un edificio di una struttura agricola; a Kostohryzove, alcuni droni hanno colpito una scuola. Danni alle infrastrutture civili sono stati segnalati anche a Vynohradove, Podo-Kalynivka e Pryvitne.

Graziella Giangiulio

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