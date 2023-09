CINA. Parteggiato strategico globale con il Venezuela

Il presidente cinese Xi Jinping ha annunciato giovedì, dopo l’incontro con il suo omologo venezuelano Nicolás Maduro, che le relazioni tra i due paesi saranno rafforzate al punto che la nazione sudamericana diventerà un “livello strategico per tutte le stagioni”, ha riferito da Pechino.

Il gigante asiatico si è inoltre impegnato a «sostenere fermamente gli sforzi del Venezuela per salvaguardare la sovranità nazionale, la dignità nazionale e la stabilità sociale, e a sostenere fermamente la giusta causa del Venezuela di opporsi alle interferenze straniere», ha affermato Xi Jinping, riporta MercoPress. «Sono molto lieto di annunciare insieme a voi l’elevazione delle relazioni Cina-Venezuela al livello di partenariato strategico per sempre», ha detto a Maduro.

Nicolas Maduro cercava il sostegno della Cina per portare il suo paese nel blocco BRICS, che sarà ampliato a partire dal 1° gennaio 2024, con l’adesione di Argentina, Arabia Saudita, Iran, Emirati Arabi Uniti, Etiopia ed Egitto.

«Potremmo classificare il gruppo allargato dei BRICS come il grande motore per l’accelerazione del processo di nascita di un nuovo mondo, di un mondo di cooperazione in cui il Sud del mondo ha la voce primordiale», ha detto Maduro, ripreso da Xinhua.

Ha iniziato il suo tour cinese a Shenzhen e lascerà la nazione asiatica venerdì dopo aver firmato un memorandum d’intesa per lo sviluppo e la modernizzazione di regioni economiche speciali.

L’ultima visita di Maduro in Cina risale al 2018, mentre Xi si è recato in Venezuela per l’ultima volta nel 2014.

La Cina ha prestato circa 50 miliardi di dollari al Venezuela negli anni 2010, che il paese sudamericano avrebbe ripagato attraverso le spedizioni di petrolio.

Dall’ambasciata di Caracas a Pechino, Maduro giovedì ha applaudito la Dichiarazione congiunta tra la Repubblica popolare cinese e la Repubblica bolivariana del Venezuela sulla creazione di un partenariato strategico globale tra i 31 documenti di lavoro firmati.

Gli accordi di cooperazione comprendono, tra gli altri, settori quali la Belt and Road, l’economia e il commercio, l’istruzione, il turismo, la scienza e la tecnologia, la sanità, l’aerospaziale e l’aviazione civile.

Maduro ha anche osservato che, per la prima volta in 49 anni di relazione, «abbiamo firmato un accordo con il Venezuela per collocare i suoi prodotti sul mercato cinese», tra cui caffè, avocado, pesce e polpo.

«Abbiamo ratificato il rafforzamento tra Cina e Venezuela del gruppo di difensori della Carta delle Nazioni Unite e che esso diventi l’elemento centrale di una strategia affinché, prima o poi, le Nazioni Unite condannino e invertano i sistemi di misure coercitive unilaterali», Lo ha detto anche Maduro.

«Siamo nel XXI secolo, il secolo della fine degli egemonismi, degli imperialismi, il secolo in cui è nato un mondo diverso, un mondo pluripolare, un mondo multicentrico per la pace, per l’unione», ha aggiunto.

«È stata una visita di grande successo in cui abbiamo trovato nuove soluzioni e nuovi percorsi che ci porteranno a un rapporto superiore», ha continuato.

«Parto felice», ha detto Maduro riguardo al suo tour in Cina, durato quasi una settimana.

Maddalena Ingrao