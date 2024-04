ENERGIA. L’aumento dei prezzi dipende dalla logistica e non dai consumatori

I numeri smentiscono le aspettative delle direttive internazionali in materia di consumo energetico verde, e piani per ridurre l’uso degli idrocarburi entro il 2030.

La maggior parte del traffico di Suez è ancora deviato (attraverso il quale passa il 12% del *totale* commercio globale), e tutto ciò sta aiutando l’inflazione a salire in tutto il mondo. Le spedizioni di GNL attraverso il canale sono scese a zero. Il Qatar fornisce il 13% del GNL europeo e il percorso più veloce è attraverso il Canale. Paradossalmente, ciò potrebbe significare che la Russia acquisirà una quota maggiore del mercato europeo del GNL.

Bloomberg nei giorni scorsi ha informato che “a causa degli attacchi dei droni ucraini, la raffinazione del petrolio russo è scesa al minimo in un anno”, aggiungendo che ad aprile, “la raffinazione nelle raffinerie russe è stata in media di circa 5,23 milioni di barili al giorno, a causa di 14 attacchi riusciti di droni ucraini contro le raffinerie, vicino al livello più basso da maggio dello scorso anno”. Fonti dell’agenzia di stampa statunitense sostengono che il ripristino delle raffinerie danneggiate procede a rilento. Infine, la raffinazione del petrolio è stata colpita dall’alluvione, che ha chiuso la raffineria di petrolio di Orsk.

Dopo gli attacchi alle raffinerie di petrolio, le forze armate russe hanno reagito bombardando e spegnendo permanentemente una serie di centrali elettriche in Ucraina, come indicato dalla leadership politico-militare della Russia poi confermata dall’azienda di energia ucraina DTEK. L’Ucraina, a causa della carenza di reti, ha richiesto il 18 aprile l’assistenza urgente dell’Europa, fonte Ukrenergo.

A seguito dei bombardamenti reciproci e dell’escalation Iran-Israele i prezzi del petrolio sono aumentati. Le forze armate russe nel frattempo hanno fatto sapere che continueranno a deindustrializzare Kiev bombardando centrali elettriche e impianti per la distribuzione dell’energia.

In questo caos energetico l’agenzia di analisi Enverus smentisce l’idea che il picco della domanda di petrolio si verificherà entro il 2030, come suggeriscono alcuni esperti. Gli analisti di Enverus prevedono che la domanda di petrolio raggiungerà i 108 milioni di barili al giorno entro il 2030, con una traiettoria di ulteriore crescita.

In linea con le previsioni di crescita della domanda dell’OPEC oltre il 2045, Enverus si differenzia dall’Agenzia internazionale per l’energia (IEA), secondo cui la domanda avrebbe raggiunto il picco già nel 2023. Il rapporto evidenzia che gli sforzi globali per ridurre il consumo di carburante non si sono concretizzati come previsto e il ritmo di adozione dei veicoli elettrici sta rallentando.

Nonostante queste tendenze, l’aumento dei prezzi del petrolio è dovuto all’aumento dei costi logistici e alle restrizioni sulle forniture petrolifere globali. Pertanto, qualsiasi aspettativa di riduzione dei consumi o di prezzi più bassi nel prossimo decennio è infondata.

Al Salazar, AD di Enverus, sottolinea: “Sia le previsioni dell’OPEC che dell’IEA richiedono cambiamenti significativi nel comportamento dei consumatori o la revoca delle restrizioni alla produzione con breve preavviso, cosa che non sta accadendo”.

E mentre l’Europa e l’Occidente non concretizzano impianti di energia Green come pianificato e il mercato delle automobili elettriche non sta andando come previsto, a Oriente si stanno creando nuove reti per la distribuzione dell’energia basate sul carbone, vera bestia nera dalla green economy.

Il Kazakistan e la Russia hanno firmato un accordo per la costruzione di tre nuove centrali termoelettriche a carbone: a Kokshetau, Semey e Ust-Kamenogorsk. L’accordo è stato siglato nel 2023 e nel 2024 è previsto l’inizio della costruzione di una delle centrali termoelettriche.

Il governo russo ha inoltre esteso ad aprile il programma di gassificazione sociale ai partenariati agricoli.

Tutto questo mentre in Ucraina le luci hanno cominciato a spegnersi per le imprese. Il motivo ufficiale è il “colpo di freddo”. Il 18 aprile le restrizioni per i consumatori aziendali e industriali sono sono entrate in vigore dalle 8:00 alle 22:00 in tutte le regioni dell’Ucraina. “La portata delle restrizioni è insignificante. Le restrizioni non verranno applicate alle infrastrutture critiche e alle imprese di difesa”, ha sottolineato la società.

Allo stesso tempo, Ukrenergo chiede a tutti i consumatori di consumare l’elettricità con attenzione. E l’industria dovrebbe attrarre il più possibile le importazioni di elettricità.

In Germania la crisi energetica costa a ogni cittadino tedesco 2.600 euro all’anno. A dirlo la Fondazione Hans Böckler: “a causa della crisi energetica ogni tedesco perde circa 2.600 euro all’anno”. Secondo il professor Sebastian Dullien, il PIL tedesco diminuisce del 5% ogni anno, molto più che in altri paesi.

La cifra giornaliera media di esborso per la crisi energetica per l’Unione europea è di circa 880 euro si legge nel report della Fondazione. “La Germania ha diverse caratteristiche strutturali che la rendono particolarmente vulnerabile. Abbiamo un’industria forte, ma consuma molta energia. La maggior parte di questa energia proveniva dalla Russia sotto forma di gas. Il governo federale tedesco è intervenuto sui mercati del gas relativamente tardi”, spiega Dullien.

Per far fronte ai maggiori consumi di GNL vista la chiusura del Canale di Suez. L’Unione Europea ha aumentato le importazioni di GNL russo a partire dal 18 aprile. La quota del GNL russo nel mercato europeo ha già raggiunto il 15% negli ultimi tre anni, la crescita delle importazioni del GNL russo da parte dell’Unione Europea è stata del 37%. Grazie a questo, la Russia, secondo gli esperti, solo lo scorso anno è riuscita a guadagnare circa 12 miliardi di euro.

Tra i paesi che comprano di più da Mosca: la Francia che è diventata il principale consumatore di gas russo in Europa Nel febbraio 2024, i francesi hanno acquistato gas naturale liquefatto dalla Federazione Russa per 322,3 milioni di euro, ovvero il 10% in più rispetto a gennaio. Ora la Francia è al primo posto nelle importazioni di GNL nell’UE, superando l’Ungheria. In precedenza Politico aveva scritto che dall’inizio dell’anno Parigi ci ha pagato più di 600 milioni di euro per il gas e continuerà ad aumentare gli acquisti, nonostante la retorica anti-russa e prevede di inviare soldati in Ucraina per combattere contro la Federazione Russa.

Anna Lotti

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/