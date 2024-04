MALESIA. Turchia batte Francia: Kuala Lumpur sceglie le fregate turche

Secondo i rumors della social sfera il cantiere navale parastatale turco Savunma Teknolojieri Muhendiskil (STM) fornirà il suo sistema di gestione del combattimento (CMS) per il secondo lotto di navi pattuglia che Ankara vende alla Marina malese, battendo le offerte della francese Thales e della compagnia olandese Damen. Il Ministero delle Finanze malese ha già stanziato quasi 500 milioni di dollari per l’acquisto di navi, senza contare le armi. La perdita del contratto significa che anche i fornitori europei stanno perdendo l’opportunità di fornire armi correlate come missili e artiglieria, secondo fonti ben informate il contratto turco non aveva alternative.

La filiale olandese di Thales, Thales Nederlands, ha presentato un’offerta per il contratto, unendo le forze con Damen Shipyards con sede a Gorinchem per fornire le fregate di classe SIGMA. Anche la società sudcoreana Hyundai Heavy Industries (HHI) ha espresso interesse a vendere le sue fregate HDF-2600.

La Thales ha perso terreno, nonostante i forti legami che aveva costruito nel settore navale malese da molti anni, a causa della rapida espansione della lobby della difesa turca nel paese. Gli industriali turchi, strettamente sostenuti dalla diplomazia turca (il contratto di fregata è un contratto intergovernativo), hanno firmato negli ultimi anni un numero crescente di contratti con Kuala Lumpur grazie a un gruppo di uomini d’affari con collegamenti sia in Turchia che in Malesia.

Ad esempio, Syed Mokhtar Albukhari, un uomo d’affari noto soprattutto per le sue attività nella fornitura di olio di palma (Tradewinds Plantation Berhad) e nelle telecomunicazioni (Altel), che è altrettanto attivo nella difesa. Il suo rapporto con l’attuale primo Ministro Anwar Ibrahim, che lui chiama il suo “fratello maggiore”, gli facilita gli affari. Albuhari è anche un amico di lunga data del precedente primo ministro Mahathir Mohamad. Il magnate ha approfittato del ritorno al potere di Mohamad nel 2018-2020 per riportare DRB-HICOM Defense Technologies (DefTech), una filiale del suo conglomerato DRB-HICOM Berhad, in prima linea nei contratti di difesa. Inizialmente collaborando con diverse aziende europee (Thales, Airbus Group, Safran), DefTech firma sempre più accordi con produttori turchi. Questi includono FNSS Savunma, una joint venture tra il conglomerato turco Nurol Holding (51%) e BAE Systems (49%), nonché Turkish Aerospace Industries (TAI), che sta promuovendo il suo UAV Anka in Malesia.

Nel 2016, Albukhari ha collaborato con la società tedesca Rheinmetall e la società turca BMC per vendere i carri armati Altay nel paese attraverso un’altra società molto più riservata chiamata Etika Strategi. All’epoca, la BMC era di proprietà di Etem Sancak, un uomo d’affari dell’AKP, sostenitore politico e stretto collaboratore di Recep Tayyip Erdogan – è imparentato con la famiglia della moglie del presidente turco. Come riportato dalla rivista tedesca Stern nel 2017, Albuhari aveva precedentemente utilizzato la sua Fondazione Albuhari anche per finanziare la Fondazione turca Turgev, di cui il secondo figlio di Erdogan, Necmettin Bilal Erdogan, è uno degli amministratori.

Il noto produttore di UAV Baykar Makina è sotto la guida del genero del presidente turco Selcuk Bayraktar e ha scelto altri partner. Si tratta del Tijan Galaxy Aerospace Consortium, che fa capo a due affermate società di difesa locali: la Tijan Networks Partners Sdn Bhd, di proprietà dell’agente Mohd Haizad Hussain, e la holding Gading Group della potente famiglia del Sultano di Pahang.

Tuttavia, un’altra azienda locale ha esattamente lo stesso nome. Si scopre che quest’altro “Tijang Galaxy Aerospace Consortium” è controllato attraverso una catena di società dal figlio maggiore di Mohamad, Mirzan bin Mahathir, la cui fonte di ricchezza è attualmente indagata dalla giustizia malese.

Lucia Giannini

