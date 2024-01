AFRICA. Nuova produzione e logistica corta per i condizionatori nipponici

Daikin Industries sta rafforzando la propria catena di fornitura di condizionatori domestici in Africa, aprendo recentemente un sito produttivo in Nigeria e preparandosi anche a produrre prodotti in Algeria.

Le Nazioni Unite stimano il tasso di crescita economica dell’Africa al 3,5% nel 2024, superiore alla media mondiale del 2,4%. Mentre il tasso di penetrazione globale del condizionamento residenziale è pari a circa il 60%, in Africa è pari a circa il 3%.

Secondo la Japan Refrigeration and Air Conditioning Industry Association, la dimensione del mercato africano della climatizzazione era di 3,6 milioni di unità nel 2022, con una crescita del 10% rispetto a tre anni fa.

L’azienda si stava espandendo in Africa, importando i suoi prodotti da centri di produzione esterni, ma avvertendo una crescita diffusa in tutto il continente, Daikin sta spostando la produzione lì. A queste considerazioni poi occorre aggiungere anche la difficoltà logistica globale legata a quanto avviene nel Mar Rosso e nel Canale di Panama.

Lo stabilimento di produzione in Nigeria si trova all’interno del sito di un rivenditore e riceve componenti da uno stabilimento Daikin in India. Dall’India verranno inviati anche ingegneri per misure di controllo qualità, riporta Nikkei.

Daikin mira ad adeguare la propria scala di produzione in base agli ordini provenienti dal mercato locale, prevedendo di vendere alla fine diverse decine di migliaia di unità.

In Algeria, l’azienda si sta preparando a garantire una sede per un sito di produzione. Una volta allestito il sito, l’azienda disporrà di basi produttive che copriranno l’Africa settentrionale e centrale.

La quota dell’azienda nipponica nel mercato africano è solo tra il 2% e il 3%. Le vendite di condizionatori d’aria hanno raggiunto i 96,5 milioni di dollari nell’anno fiscale terminato a marzo 2023, rappresentando meno dell’1% del totale globale.

A causa dei costi di importazione dei prodotti finiti in Africa, comprese le tariffe, Daikin ha lottato per competere con la concorrenza americana e cinese, che ha fabbriche nel continente.

Se l’azienda realizza con successo prodotti finiti per i mercati locali, importando allo stesso tempo componenti relativamente economici dall’India, si prevede che i costi tariffari diminuiranno verso un prezzo di 400-540 dollari a unità. Sebbene sia ancora più costoso rispetto ai marchi cinesi, rappresenta un’opzione per i consumatori preoccupati per l’efficienza energetica e altri fattori.

Per espandere la propria attività in Africa, la società giapponese ha anche iniziato a formare tecnici installatori in paesi tra cui Kenya e Tanzania. L’azienda si sta inoltre affrettando a sviluppare prodotti più economici per competere nella fascia di prezzo in cui i concorrenti sono forti.

Maddalena Ingrao

