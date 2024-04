PETROLIO. La Namibia entro 10 anni sarà tra i 4 più grandi esportatori di greggio africano

La Namibia è un paese che non finisce spesso alla ribalta della cronaca, se non per la sua lotta contro il bracconaggio in generale e dei rinoceronti in particolare. Ma questo paese africano è ricco di materie prime. L’OPEC+, gruppo dei principali paesi produttori di petrolio, studia la possibilità di accogliere la Namibia, sul cui territorio sono stati scoperti giacimenti petroliferi per un volume totale di 2,6 miliardi di barili, fonte Reuters.

Il primo passo verso la possibile adesione della Namibia al gruppo OPEC+ sarà la firma di una carta per la cooperazione tra i paesi produttori di petrolio. Le autorità della Namibia avevano annunciato che avrebbero preso in considerazione la possibilità di aderire all’OPEC già nell’autunno del 2022, a condizione che siano confermate grandi riserve di petrolio sul suo territorio. Tuttavia, la Namibia non ha ancora presentato tale richiesta all’OPEC o all’OPEC+.

Secondo i piani, il primo petrolio proveniente dai giacimenti già esplorati della piattaforma namibiana entrerà nel mercato mondiale nel 2030. Gli esperti osservano che nei prossimi 10 anni la Namibia è in grado di diventare il quarto paese produttore di petrolio in Africa.

Tra i problemi che Windhoek deve affrontare quello della logistica e dei trasporti anche se il suo porto è uno dei più frequentati avrebbe bisogno di nuovi investimenti. Secondo Clarksons Research, i porti africani sono inefficienti e obsoleti e questo ostacola la possibilità del continente di trarre vantaggio dall’aumento del traffico navale che è costretto a deviare dal Mar Rosso per via degli attacchi dei ribelli Houthi.

Secondo Clarksons Research, il numero di navi che navigano intorno alla punta meridionale dell’Africa è aumentato dell’85% rispetto alla prima metà di dicembre, gli Houthi hanno intensificato i loro attacchi alle navi. Alcuni dei maggiori beneficiari sono i porti in Sud Africa, Madagascar, Mauritius e Namibia, che hanno tutti visto aumentare i volumi, ha affermato la società di produzione e logistica Fictiv Inc.

“Tuttavia, la maggior parte dei porti africani sono inefficienti e non nelle migliori condizioni per poter realizzare appieno tutti i benefici”, ha affermato Vinny Licata, responsabile della logistica di Fictiv. “Questa potrebbe essere una vera opportunità per l’Africa, ma diversi porti erano già congestionati a causa di inefficienze. Sono necessari investimenti per consentire loro di competere”.

Attualmente, secondo Robert Khachatryan, amministratore delegato e fondatore di Freight Right Global Logistics, l’Africa rappresenta circa il 6% del commercio marittimo globale, nonostante circa il 90% delle sue importazioni ed esportazioni venga trasportato via mare.

Si prevede che i costi di trasporto dall’Asia alla costa orientale degli Stati Uniti aumenteranno dal 20% al 30%, con tempi di consegna prolungati di due settimane a causa del percorso più lungo attorno al Capo di Buona Speranza in Sud Africa, ha affermato Khachatryan.

È qui che i problemi delle infrastrutture portuali del Sud Africa – che vanno dai guasti alle attrezzature alla carenza di personale – danneggiano il suo vantaggio competitivo. Le compagnie di navigazione che utilizzano la rotta del Capo per il commercio est-ovest hanno in gran parte evitato di dover rifornirsi e fare rifornimento negli hub marittimi del Sud Africa a causa della loro incapacità di fornire servizi.

“Questo cambiamento ha beneficiato direttamente porti strategicamente posizionati come Toamasina in Madagascar, Port Louis a Mauritius e Walvis Bay in Namibia, che si trovano lungo la rotta est-ovest che collega l’Asia con l’Europa” poiché le navi evitano il Sudafrica, ha detto Khachatryan.

I paesi con la capacità di ampliare rapidamente le operazioni portuali e logistiche – come il Marocco e il Ghana – potrebbero soddisfare la crescente domanda di servizi marittimi.

Lucia Giannini

