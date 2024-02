COREA DEL NORD. Kim affretta i preparativi della guerra

L’esercito nordcoreano ha designato febbraio e marzo come un periodo critico per completare i preparativi per la guerra. L’annuncio segue la visita di Kim Jong Un al ministero della Difesa per celebrare l’anniversario della fondazione dell’esercito nordcoreano l’8 febbraio, dove ha nuovamente definito la Corea del Sud il nemico numero uno del Nord e ha ordinato all’esercito di mantenere la prontezza al combattimento.

Daily NK riporta che il dipartimento dello Stato maggiore generale ha emesso un ordine telegrafico all’intero esercito il 13 febbraio intitolato: “Designare febbraio e marzo come periodo critico per completare preparativi di guerra in risposta alla situazione data e conduzione di addestramento delle truppe specifiche per unità in un’atmosfera di combattimento reale”.

L’ordine richiedeva anche “l’occupazione e la pacificazione del territorio della Repubblica di Corea – il nemico numero 1 – in un momento di emergenza”, prosegue Daily NK.

L’ordine sembra sottolineare la particolare importanza dei mesi di febbraio e marzo, invitando al tempo stesso l’intero esercito a mantenere un elevato livello di prontezza. L’enfasi è probabilmente legata al fatto che la Corea del Sud e gli Stati Uniti terranno l’esercitazione militare “Scudo di Libertà” a marzo.

Nell’ordinanza, lo Stato Maggiore Generale ha emesso un ordine per l’addestramento di unità militari specializzate. Queste truppe includono personale con competenze specializzate in potenza di fuoco, navi militari, aerei, tiro scelto, antiaerea, comando e comunicazioni, armi chimiche e ricognizione.

“Il Dipartimento di Stato Maggiore Generale ha designato febbraio e marzo come mesi per intensificare le esercitazioni per le unità militari specializzate in ciascuna unità per mantenere una prontezza sufficiente a combattere una guerra in qualsiasi momento (…) Il dipartimento ha sottolineato il miglioramento della qualità dell’addestramento delle unità militari specializzate e ha affermato che ispezionerà frequentemente l’addestramento delle truppe specializzate e condurrà valutazioni senza preavviso nei mesi di febbraio e marzo”, prosegue la testata.

In effetti, l’esercito nordcoreano deve mobilitare immediatamente le truppe per attuare la politica “20×10” del leader nordcoreano Kim Jong Un per lo sviluppo regionale; le autorità militari della Corea del Nord stanno rispondendo al conseguente vuoto di sicurezza intensificando le esercitazioni di guerra per unità militari specializzate.

Dopo la visita cerimoniale di Kim al ministero della Difesa, l’Ufficio Politico Generale dell’Esercito Popolare Coreano ha lavorato duro per indottrinare i soldati, distribuendo materiale di propaganda ai dipartimenti politici delle unità che avvertono che “i nemici si stanno affrettando per prendere le nostre armi nucleari attraverso dolci discorsi di negoziati e revoca delle sanzioni”, e invitando le truppe a “rispondere alle esercitazioni militari dei nemici in febbraio e marzo con una vera guerra”, prosegue.

Tommaso Dal Passo

