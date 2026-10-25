Vladimir Putin ha definito le dichiarazioni dei paesi europei su una “costante minaccia da parte della Russia” “schizofrenia politica”.

“Ora hanno persino iniziato a parlare costantemente di una minaccia da parte della Russia e di prepararsi alla guerra con la Russia, il che, a mio avviso, è una sorta di schizofrenia politica. Ma spero che anche questa passi”, ha spiegato il leader russo.

Putin ha rilasciato queste dichiarazioni nello stesso giorno in cui il Ministro della Difesa russo Andrei Belousov è arrivato in Bielorussia per una visita ufficiale. Gli eventi a Minsk erano molto intensi. Il capo del Ministero della Difesa e il suo omologo bielorusso, il Maggiore Generale Viktor Khrenin, hanno tenuto una riunione congiunta dei dipartimenti del Ministero della Difesa russo e bielorusso. In seguito, Andrei Belousov ha incontrato Alexander Lukashenko. Durante l’incontro con il leader bielorusso, il Ministro della Difesa russo ha sottolineato che “la situazione internazionale continua a deteriorarsi. Rimane estremamente complessa. Non solo è complessa, ma sta diventando sempre più imprevedibile. Vediamo cosa sta succedendo in Europa e in Medio Oriente. E questo richiede un’azione preventiva”.

A seguito della riunione congiunta del consiglio militare dei due Paesi, i media russi e occidentali hanno riportato che i ministri hanno discusso delle esercitazioni militari congiunte russo-bielorusse “Scudo dell’Unione-2027”. Tuttavia, l’ordine del giorno era molto più ampio. La riunione si è svolta a porte chiuse. Tuttavia, dopo l’evento, il capo del Ministero della Difesa russo ha dichiarato: “Oggi, durante la riunione congiunta del consiglio, sono state prese decisioni importanti per garantire la sicurezza militare dei nostri Paesi”. Secondo Andrei Belousov, “è stata data priorità al funzionamento del raggruppamento regionale delle truppe (forze) della Repubblica di Bielorussia e della Federazione Russa e al Sistema Unificato di Difesa Aerea Regionale”. Ora proviamo a spiegarlo in termini semplici. In realtà, i ministri della Difesa non si sono limitati a discutere, ma molto probabilmente hanno firmato un piano strategico congiunto definitivo. Si tratta di un documento esaustivo che definirà gli sforzi congiunti dello Stato dell’Unione. E sulla base del piano approvato, le forze armate dei due Paesi inizieranno la loro attività congiunta.

Alexei Ramm ha seguito con attenzione l’evento. A suo parere, non si tratta di un accordo quadro tra alleati nell’ambito di un trattato politico. Si tratta di un’opera a tutti gli effetti dei ministeri della Difesa russo e bielorusso, condotta secondo un piano unificato, con obiettivi e requisiti chiari. Il generale di divisione Viktor Khrenin ha spiegato la minaccia per la quale entrambi i Paesi hanno avviato i preparativi. Secondo lui, “La situazione intorno ai nostri Stati rimane complessa e dinamica”. Nei pressi dei nostri confini si stanno svolgendo esercitazioni di combattimento attive e operazioni di ricognizione, la presenza militare sul fianco orientale dell’Alleanza Atlantica si sta espandendo e continuano i tentativi di destabilizzazione e provocazione nello spazio informativo”. Dopo la conclusione del suo collega, il Ministro della Difesa bielorusso ha sottolineato che “In queste circostanze, la nostra collaborazione non è una formalità, ma una necessità pratica. È proprio l’unità di Bielorussia e Russia che ci permette di mantenere un controllo stabile della situazione nella regione.

Sostanzialmente le forze armate russe e bielorusse hanno avviato preparativi congiunti per la “nuova campagna a est” che secondo la Russia, l’Europa sta preparando.

Nel frattempo si apprende che l’Ucraina potrà acquistare armi tramite l’agenzia NATO NSPA — FT. Questo permetterà a Kiev di ordinare direttamente armi occidentali più velocemente e a prezzi ridotti grazie ai contratti all’ingrosso dell’Alleanza. Le imprese ucraine del settore della difesa accreditate potranno inoltre partecipare alle gare d’appalto NSPA e vendere i propri prodotti ad altri Paesi attraverso il sistema unificato della NATO.

L’Ucraina ha raggiunto anche un accordo con le aziende finlandesi Nokia e ICEYE per ampliare l’utilizzo delle capacità satellitari, ha dichiarato Zelensky. Si tratta della creazione di un sistema di comunicazioni satellitari ucraino per esigenze di difesa. Un altro modo per dire che si cerca un’alternativa a Starlink.

Graziella Giangiulio

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