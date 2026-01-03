VENEZUELA. Maduro pronto a discutere con Trump di narcotraffico

Il Venezuela è aperto a negoziare un accordo con gli Stati Uniti per combattere il narcotraffico, ha dichiarato il presidente sudamericano Nicolás Maduro in un’intervista preregistrata trasmessa il 1 gennaio dalla televisione di stato, ma si è rifiutato di commentare l’attacco condotto dalla CIA la scorsa settimana in un’area di attracco venezuelana che l’amministrazione Trump ritiene sia stata utilizzata dai cartelli.

Maduro, in un’intervista con il giornalista spagnolo Ignacio Ramonet, ha ribadito che gli Stati Uniti vogliono imporre un cambio di governo in Venezuela e ottenere l’accesso alle sue vaste riserve petrolifere attraverso la campagna di pressione durata mesi, iniziata con un massiccio dispiegamento militare nel Mar dei Caraibi ad agosto, riporta AP.

“Cosa stanno cercando? È chiaro che vogliono imporsi attraverso minacce, intimidazioni e forza”, ha detto Maduro, aggiungendo in seguito che è tempo che entrambe le nazioni “inizino a parlare seriamente, con i dati alla mano”.

“Il governo degli Stati Uniti sa, perché lo abbiamo detto a molti dei loro portavoce, che se vogliono discutere seriamente di un accordo per combattere il narcotraffico, siamo pronti”, ha affermato. “Se vogliono il petrolio, il Venezuela è pronto per gli investimenti statunitensi, come con Chevron, quando vogliono, dove vogliono e come vogliono”.

Chevron Corp. è l’unica grande compagnia petrolifera che esporta greggio venezuelano negli Stati Uniti. Il Venezuela possiede le maggiori riserve petrolifere accertate al mondo.

L’intervista è stata registrata la notte di Capodanno, lo stesso giorno in cui l’esercito statunitense ha annunciato attacchi contro cinque presunte imbarcazioni dedite al traffico di droga. Gli ultimi attacchi portano il numero totale di attacchi noti a 35 e il numero di persone uccise ad almeno 115, secondo i dati annunciati dall’amministrazione Trump. Tra le vittime ci sono anche dei venezuelani.

Il presidente Donald Trump ha giustificato gli attacchi come un’escalation necessaria per arginare il flusso di droga negli Stati Uniti e ha affermato che gli Stati Uniti sono impegnati in un “conflitto armato” con i cartelli della droga. Gli attacchi sono iniziati al largo della costa caraibica del Venezuela e si sono successivamente estesi all’Oceano Pacifico orientale.

Nel frattempo, la CIA era dietro un attacco con droni la scorsa settimana in un’area di attracco che si ritiene sia stata utilizzata dai cartelli della droga venezuelani, secondo due persone a conoscenza dei dettagli dell’operazione che hanno chiesto l’anonimato per discutere della questione classificata. Si è trattato della prima operazione diretta nota sul suolo venezuelano dall’inizio degli attacchi con imbarcazioni, un’escalation significativa nella campagna di pressione dell’amministrazione su Maduro, accusato di narcoterrorismo negli Stati Uniti.

Alla domanda di Ramonet sull’operazione sul suolo venezuelano, Maduro ha detto che avrebbe potuto “parlarne tra qualche giorno”.

Tommaso Dal Passo

