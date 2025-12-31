VENEZUELA. Trump ha annunciato il primo attacco al suolo contro Tren de Aragua

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno “colpito” una struttura portuale lungo la costa, mentre continuano ad aumentare la pressione sul Venezuela, per quelle che Trump stesso definisce traffico di droga in corso.

Secondo CNN e ITV News, la CIA ha effettuato un attacco con droni all’inizio di dicembre su una struttura portuale sulla costa del Venezuela, segnando il primo attacco statunitense noto contro un obiettivo all’interno del Paese.

Si ritiene che l’attacco con droni abbia preso di mira una struttura sulla costa venezuelana che gli Stati Uniti ritengono appartenesse alla gang venezuelana Tren de Aragua e che venisse utilizzata per immagazzinare droga. Nessuno era presente nella struttura al momento dell’attacco, quindi non ci sono state vittime, secondo le fonti.

Due fonti hanno affermato che le Forze per le Operazioni Speciali statunitensi hanno fornito supporto di intelligence all’operazione, sottolineando il loro continuo coinvolgimento nella regione. Coinvolgimento negato dalle stesse Operazioni Speciali degli Stati Uniti, secondo cui: “Le Operazioni Speciali non hanno supportato questa operazione, incluso il supporto di intelligence”.

Trump ha fatto riferimento per la prima volta all’attacco venerdì scorso, quando ha chiamato il conduttore radiofonico John Catsimatidis durante un programma su WABC e ha discusso degli attacchi statunitensi contro presunte imbarcazioni che trasportano droga: ”Non so se avete letto o visto, hanno un grande impianto o una grande struttura da cui inviano, sapete, da dove provengono le navi”, ha detto Trump. “Due notti fa, l’abbiamo distrutto. Quindi, li abbiamo colpiti molto duramente”.

Quando lunedì poi i giornalisti gli hanno chiesto di “un’esplosione in Venezuela”, ha detto che gli Stati Uniti avevano colpito una struttura dove le imbarcazioni accusate di trasportare droga “si caricano”.

“C’è stata una grande esplosione nella zona del molo dove caricano le imbarcazioni di droga”, ha detto Trump durante l’incontro in Florida con il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu. “Caricano le barche di droga, quindi le colpiamo tutte e ora colpiamo la zona. È l’area di attuazione. È lì che attuano. E non c’è più.”

L’attacco segnalato fa parte di un crescente sforzo per colpire quelle che l’amministrazione Trump definisce strumenti del contrabbandando di droga diretto negli Stati Uniti. Finora, gli attacchi statunitensi sono stati effettuati dall’esercito in acque internazionali nel Mar dei Caraibi e nell’Oceano Pacifico orientale. L’attacco di venerdì rappresenterebbe il più vicino alla terraferma nella campagna di Trump fino ad ora.

L’esercito americano ha dichiarato di aver condotto un altro attacco lunedì contro un’imbarcazione accusata di contrabbando di droga nell’Oceano Pacifico orientale, uccidendo due persone. Gli attacchi hanno ucciso almeno 107 persone in 30 attacchi dall’inizio di settembre, secondo i numeri annunciati dall’amministrazione Trump.

Trump si è rifiutato di specificare se l’esercito americano o la CIA abbiano effettuato l’attacco sul molo o dove sia avvenuto. Non ha confermato che sia avvenuto in Venezuela: ”So esattamente chi è stato, ma non voglio dirlo. Ma sapete che è avvenuto lungo la costa”, ha detto Trump, che non ha fornito ulteriori dettagli nell’intervista.

Il Segretario alla Difesa, Pete Hegseth che ha solitamente annunciato ogni attacco navale in un post su X, non riporta proprio ma non c’è stato alcun post di attacco a una struttura.

Lunedì il Pentagono ha inoltrato domande alla Casa Bianca, che non ha risposto immediatamente a un messaggio in cui si chiedevano maggiori dettagli. L’ufficio stampa del governo venezuelano non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento sulla dichiarazione di Trump.

Per mesi Trump ha suggerito che potrebbe condurre attacchi terrestri in Sud America, in Venezuela o forse in un altro paese, e nelle ultime settimane ha affermato che gli Stati Uniti andranno oltre gli attacchi alle imbarcazioni e attaccheranno a terra “presto”.

A ottobre, Trump ha confermato di aver autorizzato la CIA a condurre operazioni segrete in Venezuela. Oltre agli attacchi, gli Stati Uniti hanno inviato navi da guerra, rafforzato le forze militari nella regione, sequestrato tre petroliere e inseguito una terza. L’amministrazione Trump ha dichiarato di essere in “conflitto armato” con i cartelli della droga e di cercare di fermare il flusso di stupefacenti negli Stati Uniti.

Il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha insistito sul fatto che il vero scopo delle operazioni militari statunitensi è quello di estrometterlo dal potere.

Maddalena Ingroia

