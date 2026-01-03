COREA DEL NORD. La figlia di Kim al Palazzo del Sole. Futura erede? 

La figlia adolescente del leader nordcoreano Kim Jong Un ha fatto la sua prima visita pubblica al mausoleo sacro di famiglia, un passo che, secondo gli esperti, ha rafforzato il suo status di potenziale erede del padre.

La visita, avvenuta giovedì, a Capodanno, ha persino scatenato speculazioni sul fatto che la ragazza, che si dice si chiami Kim Ju Ae e abbia circa 13 anni, potrebbe essere nominata funzionario di alto livello al prossimo congresso del Partito dei Lavoratori, riporta AP.

Le immagini diffuse dai media statali nordcoreani venerdì mostravano Kim Ju Ae in prima fila con i suoi genitori, in un profondo inchino al Palazzo del Sole Kumsusan di Pyongyang, dove sono esposti i corpi imbalsamati del suo defunto nonno e bisnonno.

Il palazzo è “un luogo che simboleggia la legittimità del regime nordcoreano” e la sua visita in vista del congresso del Partito dei Lavoratori è una mossa politicamente orchestrata, ha affermato Cheong Seong-Chang, vicedirettore del sudcoreano Sejong Institute.

Kim Jong Un, 41 anni, rappresenta la terza generazione della sua famiglia a governare la Corea del Nord dalla fondazione del paese nel 1948. Spesso celebra gli anniversari di stato più importanti visitando il palazzo Kumsusan e rendendo omaggio al padre Kim Jong Il e al nonno Kim Il Sung.

Il Sejong Institute ha previsto che Kim Jong Un potrebbe assegnare a sua figlia l’incarico di Primo Segretario del Partito dei Lavoratori, la posizione numero due del partito, al congresso. Altri esperti affermano che è troppo giovane per accettare un incarico di così alto profilo e potrebbe ricevere incarichi di livello inferiore.

Il congresso, il primo del suo genere in cinque anni, ha lo scopo di stabilire nuove priorità nelle politiche statali e di riorganizzare i funzionari. La Corea del Nord non ha ancora dichiarato quando si terrà, ma il Servizio di Intelligence Nazionale, l’agenzia di spionaggio sudcoreana, ha affermato che probabilmente si terrà a gennaio o febbraio.

Dalla sua prima apparizione sui media statali nel novembre 2022, Kim Ju Ae ha accompagnato il padre a una serie di eventi, tra cui parate militari e lanci di missili. A settembre, Kim Jong Un l’ha portata con sé nel suo viaggio a Pechino. Durante i festeggiamenti di Capodanno di questa settimana, ha baciato il padre sulla guancia, dimostrando la loro vicinanza.

Nel gennaio 2024, il Servizio di Intelligence Nazionale ha dichiarato di considerare Kim Ju Ae la probabile erede del padre. Alcuni esperti esterni non sono d’accordo con questa valutazione, citando la relativamente giovane età di Kim Jong Un e la natura estremamente maschilista della gerarchia di potere nordcoreana. Il Servizio di Intelligence Nazionale ha dichiarato ai legislatori a novembre che Kim non sembrava avere gravi problemi di salute.

La rivelazione della giovane Kim Ju Ae è stata una sorpresa per gli esperti stranieri, poiché né Kim Jong Un né Kim Jong Il sono stati menzionati sui media statali nordcoreani prima di diventare adulti. Alcuni osservatori sostengono che Kim Jong Un volesse probabilmente rafforzare il sostegno pubblico al suo piano di estendere il potere della famiglia, mostrando ripetutamente Kim Ju Ae in eventi pubblici.

Lucia Giannini

