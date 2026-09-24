TURCHIA. Da New York Erdogan rivendica l’unità fra musulmani americani e turchi

Il Presidente Recep Tayyip Erdoğan ha sottolineato l’importanza dell’unità e della cooperazione organizzata tra le comunità musulmane turche e quelle americane durante un incontro a New York, sostenendo che un maggiore coordinamento potrebbe generare un valore sociale duraturo in tutti gli Stati Uniti.

Giovedì 24 settembre, durante un incontro a New York, il Presidente Recep Tayyip Erdoğan ha rimarcato l’importanza dell’unità tra le comunità musulmane turche e americane, descrivendo l’evento come una dimostrazione di fratellanza che trascende confini nazionali, passaporti e geografia, riporta Yeni Safak.

Secondo fonti della presidenza turca, l’incontro ha riunito cittadini turchi residenti negli Stati Uniti e rappresentanti della più ampia comunità musulmana americana, nell’ambito della visita ufficiale di Erdoğan per l’81ª sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

“In qualità di Presidente della Turchia, sono stato profondamente lieto di partecipare a questo spirito di fratellanza e di trovarmi tra i suoi membri”, ha dichiarato Erdoğan sulla piattaforma social turca NSosyal. Ha osservato che l’incontro ha rappresentato un’opportunità unica per rafforzare i legami tra le comunità della diaspora e la società ospitante, favorendo al contempo una maggiore comprensione reciproca.

Il presidente turco ha evidenziato la crescente presenza di comunità turche, di origine turca e musulmane negli Stati Uniti, citando le loro risorse umane, l’esperienza professionale e la crescente capacità istituzionale come elementi chiave per una futura collaborazione.

Ha auspicato che la solidarietà dimostrata durante l’incontro si traduca in una cooperazione costante, sostenendo che un maggiore coordinamento potrebbe creare un valore sociale duraturo per le comunità coinvolte.

Erdoğan ha inoltre espresso la propria gratitudine agli americani che mantengono stretti legami con la Turchia e sostengono il Paese di fronte a quelli che ha definito pregiudizi e ingiustizie nei confronti del popolo turco. “Esprimo la mia più profonda gratitudine a tutti i nostri amici che rafforzano la rete di amicizie della Turchia, contribuiscono a una migliore comprensione del nostro Paese e ci dimostrano solidarietà ogni volta che ne abbiamo bisogno”, ha affermato.

Tali dichiarazioni giungono mentre Erdoğan prosegue i suoi impegni ufficiali a New York in vista della sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Lucia Giannini

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