ISRAELIRANWAR. Pezeshkian alle Nazioni Unite: “Non ci arrenderemo”. Gvir ha ricevuto 13 condanne su 15 procedimenti per razzismo. Gibuti: si affacciano gli Houthi sulla rotta del Mar Rosso

Assemblea delle Nazioni Unite ancora protagonista delle questioni più delicate dal Medio Oriente all’Asia Occidentale, Africa, Russia – Ucraina. Nel primo pomeriggio il discorso del presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha chiarito che l’Iran non si arrenderà, e ancora: “Nessuna arma nucleare, nessuna rinuncia alle conoscenze nucleari. La pace in Asia occidentale non si realizzerà senza prestare attenzione alla pace in Palestina. La bomba atomica è in Israele, ma gli ispettori sono in Iran”. “Non chiediamo il permesso a nessuno per difendere il nostro Paese / Coloro che sono terroristi e addestrano terroristi ci chiamano terroristi! I terroristi hanno ucciso i nostri scienziati, il nostro popolo, donne, bambini e innocenti che non avevano alcuna colpa. Terroristi e coloro che addestrano terroristi ci chiamano terroristi. Ci siamo solo difesi. Il nostro popolo è bersaglio di attacchi che ci sono stati imposti. L’America e Israele ci hanno attaccato, ma il nostro popolo ha resistito con forza. Non abbiamo attaccato le persone, ma abbiamo colpito i territori da cui il nostro Paese è stato attaccato. Non abbiamo attaccato le persone, ma abbiamo colpito i territori da cui il nostro Paese è stato attaccato. A Gaza hanno massacrato più di ottantamila persone e commesso un genocidio con i loro mezzi, eppure definiscono terroristi gli altri. Siamo noi la causa dell’instabilità? Siamo noi, che vogliamo essere indipendenti, la causa dell’instabilità, mentre coloro che commettono crimini sono gli artefici della pace? Non chiediamo nulla. Abbiamo trovato la nostra risposta e sappiamo di aver bisogno di potere, perché una nazione priva di potere verrà schiacciata. Da 200 anni non attacchiamo alcun Paese e ci siamo sempre difesi; eppure oggi ci chiamano terroristi. Ciò ha portato alla nostra strategia di acquisire potere per difenderci. Vogliamo energia per lo sviluppo, non per minacciare la società, e vogliamo che essa contribuisca alla sicurezza. Il nostro popolo è in prima linea da 7 mesi per difendersi, per impedire a coloro che sono stati armati da America e Israele di minacciarlo”.

“Non possiamo permettere a chi ci attacca di muoversi liberamente nello Stretto di Hormuz e di compiere operazioni contro di noi; l’espansione del conflitto non porterà al raggiungimento dell’obiettivo e nessuno può seminare il caos nei paesi della regione; il terrorismo e l’occupazione continuano in Palestina, specialmente nella Striscia di Gaza; la soluzione ai nostri problemi regionali deve trovarsi all’interno della nostra regione e non accettiamo che essa finisca nelle mani di paesi esterni; il regime israeliano possiede bombe nucleari, mentre gli ispettori internazionali vengono in Iran; abbiamo rispettato il memorandum d’intesa e non temiamo una guerra in cui ci difendiamo”. “Trump ci ha definiti terroristi, ma noi siamo stati vittime del terrorismo americano. “Israele” ha ucciso Ismail Haniyeh a Teheran e, a Gaza, ha ucciso”

E mentre Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu si preparava per il suo discorso e postava foto del lavoro della delegazione, in Israele i media presentavano il contro al ministro Ben Gvir: “Tra il 1993 e il 2007, Ben-Gvir è stato condannato in 13 dei 15 procedimenti avviati contro di lui, inclusi capi d’accusa relativi al sostegno a un’organizzazione terroristica e all’incitamento al razzismo. Riguardo alla polizia, di cui gli è stata affidata la supervisione, ha dichiarato durante la seduta dedicata all’esame delle istanze che ne chiedevano la rimozione dall’incarico: “Ho già nominato oltre 1.100 agenti per attuare la mia politica”. Il consulente legale del governo ha chiesto alla Corte Suprema di rimuoverlo dalla carica; Netanyahu ha risposto affermando che nulla farà cambiare la sua posizione, proprio mentre Ben-Gvir preme per ottenere il dicastero della sicurezza nel prossimo governo”.

Tony Blair, Capo del Consiglio per la Pace a Gaza ha fatto sapere che: “Le autorità a Gaza si svilupperanno e si rafforzeranno di pari passo con ogni ritiro israeliano e ogni trasferimento di armi”. Blair: “Procederemo all’attuazione del piano di pace per Gaza. Il Consiglio per la Pace sta lavorando per raggiungere una pace duratura a Gaza. Ora disponiamo di un comitato pronto a gestire la Striscia di Gaza. Non siamo vincolati a una tempistica prestabilita e il comitato di transizione non costituirà un’amministrazione permanente”. “Stiamo lavorando per ricostruire la Striscia e consentire ai bambini di Gaza di tornare a scuola. La missione del comitato è fornire servizi ai residenti di Gaza, data l’entità della distruzione. La situazione attuale a Gaza è caotica e diverse parti stanno fornendo servizi in modo disorganizzato. – Il nostro piano di ripresa comprende 71 programmi che spaziano dagli aiuti umanitari alle infrastrutture e alla sicurezza”

Witkoff ha spiegato che vi sarebbe consenso internazionale sulla fine della guerra a Gaza.

Ed ora uno sguardo agli scenari militari aggiornato alle ore 15:30 del 23 settembre. A Gaza si registra un bombardamento tramite drone israeliano ha colpito un veicolo vicino all’incrocio di Asdaa, nella zona settentrionale di al-Mawasi (Khan Younis), uccidendo 2 palestinesi e ferendone altri 3. Un bombardamento israeliano ha colpito un’area vicino a via Aqila, nel centro di Deir al-Balah (Striscia di Gaza centrale), uccidendo un palestinese e ferendo altre persone. Un bombardamento israeliano ha colpito le vicinanze dell’ospedale al-Wafaa, nel centro di Gaza City, uccidendo un palestinese e ferendo altre persone. Fonti mediche di Gaza: riferiscono di un morto a seguito dei bombardamenti del 22 settembre a nord di Khan Younis (sud della Striscia di Gaza). Sempre a seguito di un bombardamento nel campo di al-Bureij (centro della Striscia di Gaza) è morta una donna.

Fuoco di carri armati israeliani diretto verso le tende degli sfollati a est e all’interno di Hamad City, a nord della città di Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza. Comandante della Forza internazionale di stabilizzazione a Gaza: “Disponiamo di un quartier generale operativo 24 ore su 24, composto da oltre 50 comandanti militari e pianificatori internazionali”.

In Cisgiordania si registra un incidente di sicurezza. Attacco con investimento sulla strada 443, vicino a Beit Horon (a sud-ovest di Ramallah). Un soldato e un colono gravemente feriti e l’attaccante ucciso a ovest di Ramallah checkpoint di “Maccabim”

Il Ministero della Salute palestinese riferisce che un giovane è stato ucciso dai proiettili delle IDF vicino al villaggio di Beit Ur al-Tahta, a ovest di Ramallah, nella Cisgiordania centrale.

Continuano senza interruzione i bombardamenti in Libano sud. Colpita Jabal Amel con droni israeliani; sorvolo di droni da ricognizione su alcune aree di Nabatieh, in particolare vicino a Nabatieh al-Fawqa, sopra la collina di Ali al-Taher. Attacco aereo su Khiam – Strada Al-Hammam – Komei. Un raid israeliano ha colpito la periferia di Qantara, in direzione di Wadi al-Hujair. Cinque colpi di artiglieria contro l’area situata tra Douhat Kfarman e la collina di Debshe. Un drone israeliano ha sganciato materiale incendiario sulle alture del Club Al-Shaqif (Al-Shaqif Club Heights) a Nabatieh, provocando un incendio nella zona. Le squadre della protezione civile si sono recate sul posto per spegnere le fiamme.

Aerei nemici sauditi hanno colpito l’azienda agricola di un cittadino, distruggendo un edificio destinato ai lavoratori al suo interno, nel villaggio di Al-Qashri, nel distretto yemenita di Al-Munira.

Il Segretario di Stato USA Marco Rubio ha riferito: “Rispetteremo gli impegni sanciti dall’accordo di difesa con l’Arabia Saudita. Gli Houthi hanno attaccato sedi diplomatiche… Sono una forza malvagia nella regione. Trump sta valutando diverse opzioni riguardo agli attacchi lanciati dagli Houthi contro l’Arabia Saudita”. Nel frattempo si registrano attacchi di Ansar Allah contro la regione saudita di Jizan. Raffiche di missili yemeniti dirette verso Jizan, in Arabia Saudita.

La coalizione a guida saudita lancia un attacco missilistico contro il distretto di Haydan e l’area di Maran, nella provincia di Saada.

Abbattimento del 15° drone Wing Loong della coalizione saudita in Yemen Ansar Allah ha abbattuto un drone Wing Loong dell’Arabia Saudita nei cieli sopra la città di Al-Mokha, situata a ovest della provincia di Taiz.

Secondo le statistiche raccolte da fonti OSINT, si tratta del 15° drone Wing Loong (modello 1 o 2, di fabbricazione cinese) abbattuto dalle difese aeree delle forze armate yemenite durante il conflitto nel Paese. Il numero totale di velivoli abbattuti in Yemen ha inoltre raggiunto quota 135.

Abdulqader Al-Murtada, capo del Comitato per gli Affari dei Prigionieri del governo yemenita (Houthi): “La scorsa notte il regime saudita ha attaccato una prigione nella città di Al-Hazm, dove erano detenuti diversi prigionieri. L’attacco ha causato la morte di 9 persone catturate durante i recenti scontri.”

Gli Houthi avanzano verso Bab el-Mandeb mentre Gibuti osserva il conflitto avvicinarsi. Secondo *The Africa Report*, le forze Houthi sono avanzate lungo la costa yemenita del Mar Rosso, conquistando Mocha e Perim (nota anche come Mayyun), nello stretto di Bab el-Mandeb situato tra lo Yemen e Gibuti. Il gruppo ha inoltre preso il controllo di isole più a nord, tra cui Greater Hanish — parte di un arcipelago un tempo conteso tra Yemen ed Eritrea nel 1995 — avvicinando così il conflitto yemenita a Gibuti attraverso uno dei passaggi marittimi strategici più trafficati al mondo.

Gibuti ospita diverse basi militari straniere, tra cui Camp Lemonnier degli Stati Uniti, l’unica base militare statunitense permanente in Africa. L’avanzata Houthi avviene mentre attori regionali e internazionali monitorano i rischi per la sicurezza nell’area del corridoio del Mar Rosso.

Cinque enormi petroliere cariche di greggio sono state avvistate mentre attraversavano lo Stretto di Hormuz lungo la rotta omanita; nelle acque è inoltre visibile una fuoriuscita di petrolio, conseguenza dell’attacco contro le imbarcazioni che violavano le restrizioni.

Dall’Iran avvertimento del Generale Rezaei ai paesi vicini: “se bloccherete i voli dell’Iran, i vostri voli verranno bloccati” Secondo il Segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale: i paesi vicini non dovrebbero lasciarsi coinvolgere nei giochi e nelle avventure dell’America riguardo ai voli degli aerei iraniani. Se ciò dovesse accadere, bloccheremo i voli degli aerei dei paesi vicini che collaborano con l’America. Nella nuova diplomazia, lo Stretto di Hormuz garantisce i negoziati Lo Stretto di Hormuz rappresenta il nostro onore e la nostra forza. Lo Stretto di Hormuz è uno strumento attraverso il quale la nazione iraniana può ottenere i propri diritti. Abbiamo concesso agli Stati Uniti alcuni giorni per soddisfare le condizioni dell’Iran”.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

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