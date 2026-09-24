Un morto e sale a 13 il numero dei feriti negli attacchi a Kiev. Si ricorda che la capitale ucraina ha subito un duro attacco sin dalla mattina del 23 settembre. Parziale interruzione di internet.

Nel giorno dei colloqui in America tra Rubio e Lavrov, in Russia si è tenuto il battesimo del rublo digitale. Putin ha chiesto a Nabiullina e Siluanov di riferire sul lancio del rublo digitale. Li ha esortati a spiegarne più nel dettaglio i vantaggi al pubblico. Secondo una dichiarazioni della governatrice della Banca Centrale, Nabiullina: “Il lancio del rublo digitale è avvenuto secondo i piani; la Russia dispone ora di tutte le componenti di un’infrastruttura di pagamento nazionale; Il rublo digitale è un prodotto interamente sviluppato in Russia, conforme ai più elevati standard di sicurezza; In tre settimane, i cittadini hanno aperto quasi 200.000 conti in rubli digitali; Attualmente, 36 banche russe sono collegate alla piattaforma del rublo digitale; La Banca Centrale sta preparando una soluzione che consentirà di effettuare pagamenti in rubli digitali anche senza connessione a Internet; Il rublo digitale permetterà un controllo più rigoroso sull’utilizzo dei fondi di bilancio”.

Il l Ministro delle Finanze, Siluanov ha aggiunto: “I primi pagamenti in rubli digitali — relativi a tasse e multe — sono già stati versati nelle casse dello Stato”

Vladimir Putin ha ringraziato i cittadini russi per la loro partecipazione attiva alle elezioni e i milionari al fronte per il servizio reso alla nazione.

Secondo Maria Zakarova, portavoce del Ministero per gli Affari Esteri russi, “La giunta di Kiev si è trasformata in un soggetto a carico della comunità internazionale, un peso che l’Occidente si trascina sulle spalle”. Lo ha dichiarato commentando la firma della dichiarazione di partenariato centenario tra Ucraina e Canada: “Commentatori imparziali sui social media si stanno già ponendo la domanda: i contribuenti canadesi dovranno davvero sostenere l’Ucraina per i prossimi 100 anni? Sono previste detrazioni fiscali per [Volodymyr] Zelensky e il suo entourage, proprio come avviene per i familiari a carico?”

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 23 settembre. Durante la notte, le forze ucraine hanno proseguito gli attacchi con UAV contro le regioni russe. Nella regione di Rostov, droni sono stati abbattuti nelle città di Taganrog e Batajsk, nonché in sei distretti: Chertkovsky, Verkhnedonskoy, Millerovsky, Rodionovo-Nesvetaysky, Tatsinsky e Milyutinsky. In precedenza, il 22 settembre, il Ministero della Difesa russo aveva riferito dell’abbattimento di 17 UAV ucraini tra le 08:00 e le 20:00 sopra le regioni di Kursk e Belgorod, la Crimea e il Mar Nero: una cifra significativamente inferiore alla media giornaliera.

Durante la notte, le forze russe hanno continuato a effettuare attacchi a lungo raggio sul territorio ucraino. Zaporižžja, Sumy e Izjum sono state prese di mira. Dopo la mezzanotte, le forze ucraine hanno segnalato il movimento di UAV d’attacco attraverso diverse regioni e l’attivazione di allarmi aerei a Kiev e nella regione di Kiev. Intorno alle 01:30, le fonti ucraine hanno riferito di esplosioni a Kiev.

Nel distretto di Sumy, le forze armate russe segnalano il proseguimento delle operazioni offensive da parte delle unità d’assalto russe e l’invio di rinforzi da parte del comando ucraino per la difesa di Sumy. Unità di sicurezza, riparazione e altre unità delle retrovie sono state ridislocate dalla regione di Chernihiv. Nel settore di Chernihiv, le forze armate ucraine (AFU) stanno rafforzando le difese con opere ingegneristiche e campi minati. L’aviazione, l’artiglieria e i droni russi hanno effettuato attacchi nelle aree di Sumy, Ulanove, Boyaro-Lezhachi, Yastrubshchyna, Tarasivka, Mais’ke e Rad’kivka. Nel distretto di Sumy sono stati segnalati avanzamenti vicino a Khotin’ e Kyyanytsya, con scontri a fuoco (armi leggere) avvenuti nei pressi di Marine e Mala Rybytsya. Nel distretto di Šostka, le unità russe sono avanzate nei pressi di Tovstodubove. Nel Krasnopil’s’kyi district, proseguono i combattimenti e le avanzate nell’area di Stepk.

Nella regione di Kursk, le forze ucraine hanno continuato ad attaccare obiettivi civili. Si registrano un ferito e danni a mezzi ed edifici residenziali e commerciali.

Nella regione di Belgorod, almeno sei civili sono rimasti feriti a seguito di attacchi ucraini. Mezzi, abitazioni e imprese commerciali sono stati danneggiati.

Sulla direttrice di Charkiv, le forze armare russe segnalano attacchi contro unità delle forze armate ucraine (AFU) che si erano concentrate nel tentativo di rompere l’accerchiamento nel nord-est della regione. L’aviazione e gli UAV d’attacco hanno operato nelle aree del distretto di Velykyj Burluk, Mykhailivka, Pidserednje, Hnylytsya Persha, Kyrilivka, Berezivka, Slobozhanske, Ternova e Varvarivka. Nel settore di Liptsi, le unità russe continuano ad ampliare la propria zona di controllo vicino al confine. Le forze ucraine stanno ammassando riserve per dei contrattacchi. In direzione di Volčansk, si segnala un’avanzata offensiva nei pressi di Novooleksandrivka e Польной, oltre a progressi vicino a Petropavlivka e Lozova.

Nel settore di Velykyi Burluk i russi segnalano un attacco contro le forze armate ucraine “un concentramento di unità appartenenti alla 3ª, 129ª e 159ª Brigata meccanizzata pesante autonoma delle Forze Armate Ucraine (AFU) e al 23º Reggimento d’assalto autonomo della Guardia Nazionale dell’Ucraina (NGU), nei pressi di Veliky Burluk”. Gli ucraini stanno cercando di rompere l’accerchiamento vicino a Chorne. Secondo dati della controparte, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 12 attacchi russi nel settore di Charkiv.

Nel Lugansk (LPR), sette civili sono rimasti feriti in una serie di attacchi condotti da droni ucraini.

Nel Distretto di Lyman, secondo stime ucraine, le unità russe hanno lanciato due attacchi nei pressi di Novoselivka.

Proseguono i combattimenti ad alta intensità nel settore di Družkivka. Secondo dati ucraini, nelle ultime 24 ore le unità russe hanno condotto attacchi vicino a Kostjantynivka, Novoselovka, Rybyns’ke, Novopavlivka, Kucheriv Yar e Volne. Alle ore 22:00del 22 settembre, uno scontro risultava ancora in corso.

Scontri registrati scontri anche nel distretto di Dobropillya,Il Ministero della Difesa russo ha annunciato la creazione di un nuovo accerchiamento: “Le unità del gruppo di forze “Centro”, attraverso azioni attive e decisive, hanno completato l’accerchiamento di un importante nodo strategico. Le difese delle AFU nella città di Dobropolye (Repubblica Popolare di Donetsk) e stanno spingendo l’offensiva verso Oleksandrivka. Sono state accerchiate unità della 4ª e della 15ª brigata della Guardia Nazionale dell’Ucraina e del 425º reggimento d’assalto “Skala””. Si aspettano conferme dalla parte ucraina.

Sul fronte di Zaporižžja, nel settore di Orichiv, le forze russe continuano a martellare la città con armi pesanti, impiegando al contempo gruppi d’assalto.

In direzione di Cherson, sono proseguiti gli attacchi oltre il Dnepr e le operazioni attive con droni (UAV). Le forze russe hanno ingaggiato ile forze ucraine utilizzando armi pesanti.

Graziella Giangiulio

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