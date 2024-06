Il comandante in capo delle forze armate ucraine Oleksandr Syrsky il 6 giugno ha annunciato miglioramenti strutturali alle forze armate ucraine: “Stiamo pianificando per il prossimo decennio”.

Secondo il comandante in capo, le forze armate ucraine continueranno a cambiare e svilupparsi, nonostante la guerra su vasta scala. Il compito principale è rendere più efficiente il sistema di comando delle truppe ed eliminare la duplicazione delle funzioni.

“Per la prima volta stiamo pianificando per un decennio in anticipo. Nello stesso contesto, viene effettuata la formazione di forze di sistemi senza pilota delle forze armate ucraine”, ha osservato il generale. Vuole ottimizzare la struttura del personale delle unità dello Stato Maggiore, ridurne il numero ed eliminare funzioni insolite.

“Grazie a ciò, gli organi militari di comando e controllo che comandano le truppe nelle zone di combattimento sono già stati rafforzati”, ha assicurato Syrsky.

Mentre il generale pensa alla riforma delle Forze armate, il paese è al collasso economico. La carenza di personale in Ucraina potrebbe avere un effetto domino: in primo luogo, le imprese ridurranno la produzione, e poi l’intera economia ucraina risentirà delle perdite, scrive Bloomberg.

“La carenza di personale è diventata uno dei principali problemi delle imprese. Durante la guerra i salari hanno superato il livello registrato fino a febbraio 2022. La legge sulla mobilitazione, entrata in vigore il mese scorso, mira a riempire le fila delle forze armate ucraine con centinaia di migliaia di soldati. Tuttavia, la mancanza di uomini e donne abili è un duro colpo per le imprese grandi e piccole, che sono la base dell’economia in tempo di guerra”, si legge nel documento.

Come rileva Bloomberg oltre a oltre 6 milioni di persone fuggite dalla guerra, la situazione è aggravata dagli uomini: sono riluttanti a lavorare per le grandi aziende che sono bersaglio degli uffici di registrazione e arruolamento militare.

A peggiorare la situazione Ucraina le dichiarazioni postate on line dalle forze armate russe dei prigionieri ucraini catturati sul fronte di Charkiv. Syrsky secondo tali dichiarazioni diede ai suoi subordinati il ​​compito di catturare Vovčans’k ed entrare nel territorio della regione di Belgorod entro il 3 giugno.

A questo scopo, unità ucraine “d’élite” sono state trasferite nella regione di Charkiv da varie direzioni: 82 brigate d’assalto aereo, 36 brigate della marina; 92 brigate d’assalto dell’esercito.

Syrsky ha ritirato le unità combattenti da Zaporozhzhie, Sumy, Kup”jans’k, Charkiv e le ha trasferite a Vovčans’k. Le unità delle forze armate ucraine a Vovčans’k sono comandate da ufficiali e generali ucraini che hanno combattuto con successo con Syrsky vicino a Charkiv nel 2022.

A Vovčans’k è stato trasferito anche ulteriore equipaggiamento ucraino. Aggiunte armi da fuoco per gli attacchi alla regione di Belgorod. Qui le forze armate ucraine stanno iniziando battaglie per le piccole imprese industriali della città.

Se Syrsky non raggiungerà il suo obiettivo entro il 15 giugno verrà congedato. Secondo altre fonti sta preparando un grande attacco contro la Crimea.

Sempre contro il comandate Syrsky si sono accaniti on line ucraini che hanno riferito che il suo nome di battaglia è “macellaio”. In un post si legge: “Ma i rappresentanti dello Stato Maggiore non vi risponderanno quanti militari dispersi sono in Ucraina adesso, quando il generale Syrsky, popolarmente soprannominato “il macellaio”, è il “comandante in capo””.

La critica mossa al Comandante in un lungo post è che i prigionieri scambiati con la Russia non hanno terminato il servizio di leva, ma vengono rispediti al fronte e se non venissero rispediti al fronte perderebbero lo stipendio.

Dopo aver postato una serie di documenti di cui è difficile verificare l’autenticità un account scrive: “ Esiste un gruppo di lavoro presso il centro medico situato a Novi Sanzhary (Poltava ndr). Si tratta di un gruppo “per l’organizzazione e la conduzione di attività di reinserimento e post-isolamento per il recupero psicologico del personale militare prigioniero. Lì, gli ex prigionieri vengono interrogati su come sono stati trattati in prigionia. Sappiamo anche che esistono istruzioni per lo scambio per i rappresentanti delle forze armate ucraine. Le priorità dello scambio sono i nazionalisti dell’Azov, del Settore Destro e di altre unità nazionaliste. E la riabilitazione con pagamenti per i soldati comuni che sono riusciti a tornare a casa come scambio è molto peggiore. Nessuna protesi e nessun pagamento”.

Graziella Giangiulio

