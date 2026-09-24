GROENLANDIA. Trump avrà altre due basi col nuovo Accordo a tre. Si apre il Protettorato

Martedì, Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia hanno siglato un accordo che consente a Washington di costruire due nuove basi militari sull’isola. La Danimarca ribadisce che l’intesa preserva la sovranità danese sulla Groenlandia.

Prima della cerimonia di firma, svoltasi a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York, il presidente statunitense Donald Trump ha dichiarato: “Avvieremo immediatamente il processo per sviluppare una significativa presenza militare nelle località idonee”, riportano The Morning Star e Reuters.

La premier danese Mette Frederiksen ha definito l’accordo vantaggioso “per gli Stati Uniti, la Danimarca e la Groenlandia”, nonché per l’Europa e la NATO, mentre il primo ministro groenlandese Jens-Frederik Nielsen ha parlato di una soluzione “vantaggiosa per tutti” per il suo territorio.

L’accordo sembra porre fine a oltre un anno di tensioni riguardanti il ​​territorio artico. Il presidente Trump aveva minacciato di “acquisire” il territorio artico semiautonomo – ricorrendo anche alla forza militare, se necessario – adducendo motivazioni legate alla sicurezza nazionale e alle risorse minerarie della regione.

L’intesa modifica e aggiorna un accordo di difesa stipulato tra Danimarca e Stati Uniti nel 1951. Il nuovo accordo stabilisce che agli Stati Uniti “sarà consentito istituire un’ulteriore area di difesa a Narsarsuaq e Mestersvig”, località situate rispettivamente nel sud e nell’est della Groenlandia.

Narsarsuaq ospita un ex aeroporto civile e una base risalente alla Seconda Guerra Mondiale; dispone di un accesso a acque profonde e di una pista di grandi dimensioni. La popolazione del sito si è ridotta a poche decine di abitanti da quando gli USA chiusero la base militare “Bluie West One” negli anni ’50 del 900.

L’avamposto di Mestersvig è una località remota e molto meno sviluppata, utilizzata da un’unità delle forze speciali della marina danese che impiega slitte trainate da cani, Sirius Dog Sled Patrol.

L’accordo prevede che le “modalità e i dettagli tecnici” relativi alle basi debbano ancora essere definiti e concordati reciprocamente da tutte le parti coinvolte.

Durante la Guerra Fredda, gli Stati Uniti mantenevano in Groenlandia 17 installazioni militari e un contingente di oltre 10.000 unità. Oggi rimane soltanto la base spaziale di Pituffik, con circa 150 militari statunitensi, nel nord-ovest della Groenlandia, e il nuovo accordo consente agli Stati Uniti di “ammodernare ed espandere le proprie attività” in tale sito.

Il testo stabilisce inoltre che “nessuno Stato non membro della NATO potrà stabilire proprie installazioni militari (presidiate o senza equipaggio) in Groenlandia, né sarà autorizzato a mantenere una presenza permanente di forze militari sul territorio groenlandese”.

Anna Lotti

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