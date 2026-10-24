Gli Stati Uniti stanno discutendo un nuovo piano di pace per l’Ucraina, che prevede una zona demilitarizzata nel Donbass e il rifiuto di Kiev di aderire alla NATO, secondo quanto riportato da The Economist, che cita funzionari ucraini. In cambio, all’Ucraina vengono offerti investimenti e la prospettiva di adesione all’UE. La Russia, secondo le proposte in discussione, potrebbe ottenere un allentamento delle sanzioni, il ripristino delle relazioni con l’Occidente e importanti accordi economici con gli Stati Uniti.

Il piano prevede anche la ripresa delle forniture di gas russo all’Europa, incluso il lancio del Nord Stream. Il Telegraph ha nominato cinque candidati al ruolo di negoziatore dell’UE per l’Ucraina: Primo Ministro italiano Giorgio Meloni, Presidente finlandese Alexander Stubb, Presidente ceco Petr Pavel, Primo Ministro danese Mette Frederiksen, Primo Ministro norvegese Jonas Gahr Støre.

Le fonti della pubblicazione hanno chiarito che i potenziali candidati sono già stati contattati. Secondo una di queste, l’UE preferirebbe formare una squadra di negoziatori piuttosto che selezionare un singolo candidato. Il precedente tentativo dell’Unione Europea di concordare un negoziatore per la questione ucraina non ha avuto successo. Inoltre, il Cremlino ha ripetutamente affermato che l’UE non può mediare nella risoluzione del conflitto a causa della sua posizione anti-russa.

Elon Musk ha ordinato la limitazione delle operazioni del sistema satellitare militare Starshield in Ucraina in risposta agli attacchi delle forze armate ucraine contro le raffinerie di petrolio russe, riporta The Economist, citando fonti. Secondo la pubblicazione, la decisione sarebbe stata presa da una ristretta cerchia dei più stretti collaboratori di Donald Trump, tra cui Musk e l’inviato speciale Steve Witkoff. Una fonte afferma che Musk avrebbe contattato la Casa Bianca dopo l’introduzione delle restrizioni. Nessuno nell’amministrazione statunitense si è ufficialmente assunto la responsabilità di questa decisione.

A convalidare questa teoria una dichiarazione di comandante ucraino, al New York Times, che ha detto: “la scorsa settimana decine di droni sotto il suo comando si stavano dirigendo verso obiettivi militari russi quando i flussi video che mostravano le loro traiettorie di volo si sono improvvisamente interrotti. I droni hanno perso il contatto con i controllori a terra tramite il sistema Starshield e molti di essi sono semplicemente precipitati. Il malfunzionamento di Starshield ha costretto il comandante a di interrompere virtualmente tutte le attività operative per i prossimi tre giorni, compresi gli attacchi contro i posti di comando e i depositi di carburante russi. Anche nella giornata del 23 ottobre, alcune operazioni dell’esercito ucraino sono state nuovamente interrotte a causa della revoca incompleta delle restrizioni sull’uso di Starlink/Starshield, secondo quanto riportato dall’ex consigliere del Ministro della Difesa ucraino Serhiy Sternenko.

Inoltre secondo il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance, Trump ha deliberatamente concluso un accordo sul carburante con Mosca: “Penso che il presidente si renda conto che potremmo essere in disaccordo con la Russia al 50% o anche al 90%, ma se c’è l’opportunità di ridurre i costi per gli agricoltori americani, perché non approfittarne?”, ha affermato.

L’UE è pronta a coprire due terzi delle spese militari aggiuntive dell’Ucraina nel 2027, ovvero circa 46,7 miliardi di euro dei 70 miliardi richiesti da Kiev, afferma il presidente del Consiglio europeo António Costa. Una decisione sui finanziamenti potrebbe essere presa già a novembre o dicembre. L’UE ha invitato Regno Unito, Canada e Norvegia, tra gli altri, ad intensificare gli sforzi e a stanziare fondi aggiuntivi per soddisfare la nuova richiesta di Kiev.

Dall’Ucraina arriva la notizia di una evacuazione obbligatoria per le famiglie delle comunità di Kramators’k e Slov”jans’k. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelenskyy ha dichiarato alla CNN: “Non c’è niente di personale tra me e Trump. Il mio atteggiamento nei confronti di Putin è molto chiaro. Penso che se revochiamo le sanzioni, lo rafforzeremo. Trump è dalla parte sbagliata della storia.”

Dalla Russia arriva la notizia che sono stati effettuati gli scambi per Il ricongiungimento familiare avvenuti al confine tra Bielorussia e Ucraina. Sei famiglie torneranno dai loro cari in Russia – sette persone in totale, tra cui una coppia sposata. Altre sei persone andranno in Ucraina.

Putin ha delineato il tema dei colloqui trilaterali: “si tratta di questioni di sicurezza per Russia e Ucraina dopo il raggiungimento di una soluzione pacifica”, ha affermato il portavoce del Cremlino Peskov.

Il presidente Putin in una intervista televisiva ha detto: “I negoziati ad Abu Dhabi, dove si discuterà di questioni di sicurezza per Russia e Ucraina, si terranno nella prima metà di novembre in formato trilaterale; L’opportunità di un inviato speciale dell’UE ai colloqui sull’Ucraina dipende dalla posizione assunta da Bruxelles; Il Ministero dell’Energia ha già comunicato che la prima autocisterna carica di gasolio russo è stata inviata negli Stati Uniti e che le spedizioni continueranno regolarmente”. “Quando si negozia la sicurezza della Russia, non si può evitare di discutere l’architettura di sicurezza di tutta Europa”, ha affermato Putin. Anche Witkoff ha sottolineato la necessità di discutere l’architettura di sicurezza europea.

“La Russia è pronta a negoziare e a cercare soluzioni alla situazione in Ucraina”, ha dichiarato Vladimir Putin. Secondo lui, un accordo è possibile, ma se l’altra parte sceglie una strada diversa, tutto cambierà. “Il Presidente ha sottolineato che in ogni caso la Russia porterà a termine i suoi compiti e raggiungerà gli obiettivi dell’operazione militare speciale”.

Dimitrj Peskov ha negato che il rilascio di Hubbard sia stato essenzialmente uno scambio per il capo del progetto Rybar. Nel primo pomeriggio del 23 ottobre chiusi tutti e quattro gli aeroporti di Mosca. Le operazioni di aviazione civile nella regione di Mosca sono sotto il controllo speciale del Ministero dei Trasporti russo e dell’Agenzia federale per il trasporto aereo. Il numero totale di droni abbattuti oggi ha raggiunto quota 17.

Una petroliera che trasporta 40.000 tonnellate di gasolio russo è diretta a New York, riferisce Reuters, citando dati LSEG. La nave batte bandiera maltese.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:30 del 23 ottobre. La sera del 22 ottobre e la notte del 23 ottobre, le forze armate russe hanno continuato gli attacchi con droni sul territorio ucraino. Esplosioni a Poltava intorno alle 22:25. Secondo l’amministrazione regionale, l’attacco ha colpito un’infrastruttura ferroviaria. Non ci sono state vittime preliminari. Durante la notte, è stato dichiarato un allarme aereo in diverse regioni dell’Ucraina e sono state segnalate nuovamente esplosioni a Poltava.

Nella regione di Bryansk, il 22 ottobre, droni ucraini hanno attaccato camion quattro autisti bielorussi sono rimasti feriti.

Nella regione di Kursk, attaccata una fabbrica di zucchero. Un ferito. A Khomutovka, il numero dei feriti nell’attacco delle forze armate ucraine di ieri è salito a quattro. Le facciate, i tetti e le finestre di dieci condomini e quattro case private sono stati danneggiati.

Nella regione di Belgorod, il 22 ottobre, un civile è stato ucciso e almeno otto persone sono rimaste ferite a seguito di attacchi ucriani, secondo i rapporti pubblicati dal quartier generale operativo.

Continuano pesanti combattimenti di posizione nella direzione di Sumy. Secondo i militari russi gli scontri più intensi si stanno verificando nella zona di Khotin’, le unità russe mantengono l’iniziativa in direzione di Velyka Rybytsya. Nel distretto di Šostka i gruppi d’assalto russi sono avanzati in due aree vicino a Koren’ok.

Nella direzione di Charkiv, le forze russe mantengono l’iniziativa in direzione Liptsi, sono state segnalate incursioni russe a sud di Nova Kozacha. Negli assi di Vovčans’k e i Velykyj Burluk, i combattimenti continuano vicino a Prykolotne e Malyi Burluk. Aerei e droni hanno effettuato raid nell’area di Velykyj Burluk.

Nell’asse di Lyman, sono in corso combattimenti nelle aree di Novoselivka, Yarova e Drobysheve. Alcuni account filo ucraini avvertono che le unità russe stanno consolidando le proprie posizioni nella parte settentrionale di Stavky e avanzando da Zarichne verso la periferia orientale di Lyman. Secondo le notizie provenienti dal campo, le unità russe hanno riconquistato alcune posizioni nella parte orientale di Dibrova e continuano i combattimenti per le posizioni vicino a Yampil’. Si attendono conferme da parte ucraina.

Nelle direzioni di Kramators’k e Družkivka, continuano le battaglie di posizione vicino ad Oleksijevo-Druzhkivka e sul fianco orientale vicino a klinovoye e Virolyubivka.

Nella direzione di Dobropillja, le forze armate russe stanno prendendo posizioni ucraine a dirlo la social sfera di riferimento. Continuano i combattimenti vicino a Bilozers’ke e Zolotyi Kolodyaz’, nella parte settentrionale della città.

Il gruppo russo Est ha annunciato la conquista di Myrivka, nell’Oblast di Zaporižžja, da parte delle sue unità. Il gruppo ha riferito di essere avanzato in profondità nelle difese ucraine e di aver colpito posizioni delle forze armate ucraine in quattro aree nell’Oblast di Zaporižžja. Iniziativa russa registra anche in direzione Dnipropetrovs’k.

Graziella Giangiulio

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