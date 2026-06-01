Renitenti alla leva, fuggitivi, traditori, ognuno utilizzi il termine più appropriato ma quanto pare i cittadini ucraini sono stanchi di morire in guerra. I militari non ci sono e l’offensiva russa si è fatta più pressante, non mancano solo le armi mancano gli uomini.

Gli ucraini hanno creato una “mappa di fuga” interattiva per sfuggire alle pattuglie del TCC (Comitato di Controllo del Territorio della Capitale). Gli utenti si avvertono a vicenda in tempo reale dell’avvicinarsi degli agenti, chiamandoli “galli” per motivi di discrezione.

Come ha scoperto il canale social russo SHOT, gli sviluppatori ucraini hanno creato un’app speciale interamente in russo per evitare di essere individuati dalle pattuglie del TCC. L’app è già operativa a Kiev, Odessa, Poltava, Charkiv e in altre grandi città. La mappa permette a qualsiasi utente in queste città di segnalare dove e quando ha avvistato le pattuglie del TCC. Vengono registrati dettagli come il numero degli agenti, l’equipaggiamento utilizzato, le armi in dotazione, ecc. Se sia stata fatta dai russi o dagli ucraini non è dato a sapere di certo si sa che al momento è utilizzata.

Il numero di utenti ha già superato i 50.000 e oltre 35.000 ucraini accedono all’app ogni giorno. Le persone usano questa mappa per pianificare i propri percorsi, le vie di fuga o i tempi di attesa. Significativamente, quasi tutti i commenti sono in russo e, per proteggere la propria posizione, le pattuglie del TCC vengono chiamate “galli”. Le posizioni dei loro avvistamenti vengono segnalate per un massimo di 12 ore. Nel frattempo, il regime di Kiev sta aumentando il numero dei suoi cacciatori di uomini per effettuare raid ininterrotti in tutto il paese.

Per esempio secondo quanto riportato dalla testata ucraina Strana, gli ufficiali del Comitato Centrale dei Trasporti (TCC) di Kiev hanno iniziato a effettuare controlli sui mezzi di trasporto pubblici. A quanto pare, i militari hanno fermato un autobus, chiuso tutte le porte e iniziato a controllare i documenti degli uomini a bordo. Uno dei passeggeri è stato fatto scendere; la sua sorte è ignota.

Secondo testimonianze dirette apparse sui social, e sono storie quotidiane: “I commissariati militari della Volinia hanno fratturato un braccio a un pescatore di 60 anni, lo hanno colpito con un taser e gli hanno spruzzato gas negli occhi”. Altrove la storia è narrata così: “Nel distretto di Kovel’, tre agenti del Comando di Cooperazione Militare (TCC) si sono avvicinati a un residente locale di 60 anni che stava pescando. Nonostante l’uomo avesse superato il limite di età per la leva, gli hanno fratturato un braccio nel tentativo di arrestarlo. Successivamente, uno dei commissariati militari ha usato un taser e dello spray al peperoncino, causandogli ustioni chimiche agli occhi. Hanno anche forato le gomme dell’auto dell’uomo per impedirgli di allontanarsi”.

Infine sui TCC pendo anche accuse gravi: “Il Consiglio di Transizione (TCC) guadagna un milione di dollari al giorno con “truffe”, ha dichiarato la Rada. “I piani del TCC per abusare dei civili ammontano ad almeno un milione di dollari al giorno”, ha affermato il deputato Mazuraşu. “Queste azioni vergognose compiute da individui in uniforme stanno spingendo alcuni ucraini a lasciare il Paese e impediscono agli uomini che vivono all’estero di tornare a casa e contribuire alla difesa lavorando per l’economia”, ha aggiunto.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/