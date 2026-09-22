ISRAELIRANWAR. Riattivato dagli Houthi il porto di Al-Mukha. Le IDF costruiscono basi permanenti nella parte settentrionale della Striscia di Gaza. USA: aerei di linea iraniani a terra dal 23 settembre

Aperta l’assemblea generale dell’ONU con molte tensioni, dal no ai visti per i palestinesi, alle dichiarazioni iraniane contro le lobby israeliane fanno alle proteste in preparazione per un evento che vedrà protagonista Zelensky il 26 settembre. Il Primo Ministro israeliano Netanyahu sta riducendo la durata della sua visita a New York; arriverà in volo il giorno stesso del suo discorso all’Assemblea Generale dell’ONU e ripartirà subito dopo.

Prima del suo incontro con Trump a New York, Erdogan ha portato con sé alcuni “doni” riguardanti l’Iran: Le autorità turche hanno sequestrato la Golden Global Bank, che era soggetta a sanzioni. I voli della Mahan Air verso la Turchia sono stati sospesi dal 21 settembre. È stata revocata la licenza della banca iraniana Bank Mellat.

Per la sessione annuale dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il Ministero degli Esteri della Repubblica Islamica dell’Iran esprime la propria profonda preoccupazione per i continui crimini di Israele contro il popolo palestinese a Gaza e in Cisgiordania. “Ribadiamo la responsabilità della comunità internazionale nell’adottare misure serie e decisive per porre fine al genocidio dei palestinesi. Condanniamo fermamente il grave affronto rivolto dal Primo Ministro ddi Israele alla Moschea di Al-Aqsa e la violazione della sacralità di Al-Buraq. Israele, responsabile di uno dei più grandi genocidi della storia mondiale, ha al contempo fatto ricorso all’assassinio e alla tortura sistematici e diffusi dei palestinesi per portare avanti il ​​suo sinistro piano di cancellazione della Palestina attraverso il colonialismo. Affermiamo che l’immunità concessa dall’America a Israele non deve ostacolare la ricerca di giustizia e libertà per la Palestina, né impedire il perseguimento e la punizione dei criminali israeliani. […] Ora che l’81ª sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite è dedicata al tema del “ripristino della fiducia” degli Stati in questa organizzazione, è dovere di ogni Stato responsabile porre il sostegno ai diritti del popolo palestinese in cima alle proprie priorità. Ciò richiede un’azione immediata per fermare il genocidio, impedire l’espansione dell’occupazione e l’esproprio delle terre palestinesi, fornire aiuti umanitari alla popolazione di Gaza, nonché chiamare i responsabili dei crimini a risponderne e punirli”.

Gli stati Uniti si preparano a fermare tutti gli aerei civili iraniani: il Segretario al Tesoro USA Scott Bessent annuncia piani per bloccare di fatto le compagnie aeree iraniane a livello globale a partire dal 23 settembre, mentre gli Stati Uniti minacciano sanzioni contro le aziende che forniscono loro servizi.

Il Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) ha diffuso un’infografica che dettaglia i costi della terza guerra del Golfo Persico. Al 3 settembre, il conflitto è costato ai contribuenti americani 43,6 miliardi di dollari. La guerra ha portato a una situazione in cui l’Iran controlla lo Stretto di Hormuz e ha costretto le truppe USA ad abbandonare una dozzina di basi militari nella regione del Golfo Persico.

A partire dal 20 di settembre, tutte le ambasciate statunitensi in Medio Oriente hanno diramato avvisi di sicurezza per i propri cittadini. Le informazioni sono state pubblicate sui siti web delle ambasciate USA in Libano, Israele, Giordania, Iraq, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, Kuwait e Oman. Secondo quanto riportato dai media, il presidente statunitense Trump sta lasciando urgentemente la residenza di Camp David per dirigersi alla Casa Bianca. “Questo conflitto militare ha il potenziale per degenerare rapidamente”, si legge sul sito web dell’ambasciata USA a Gerusalemme.

Il Ministro degli Esteri turco Hakan Fidan in merito alla questione dello Yemen ha dichiarato: “La questione legata agli Houthi esiste da 10 anni. È stato sferrato un grave attacco contro l’Arabia Saudita e noi manteniamo la parola data”. Fidan ha dichiarato che, nell’ambito della Coalizione di Difesa di Medina, la Turchia potrebbe fornire sostegno militare all’Arabia Saudita in risposta agli attacchi degli Houthi:”In qualità di membri della Coalizione di Medina, stiamo monitorando attentamente la situazione in Arabia Saudita. Il supporto potrebbe essere fornito in specifici ambiti tecnici”.

Il direttore della CIA (Central Intelligence Agency) statunitense, John Ratcliffe, ha incontrato domenica al Cairo il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi durante una rara visita ufficiale, mentre Washington lanciava l’allarme per un conflitto regionale in rapida escalation in tutto il Medio Oriente. L’incontro, a cui ha partecipato anche il capo del Servizio di Intelligence Generale Hassan Rashad, si è concentrato sui conflitti in corso in Iran, nella Striscia di Gaza e in Sudan, nonché sugli attacchi contro gli Stati del Golfo e sulle crescenti minacce alla navigazione marittima.

Dall’Iraq, Mostafa Moludi, vice segretario generale del Partito Democratico del Kurdistan: “Questo partito e altri gruppi armati curdi sostengono la necessità di negoziati diretti con la Repubblica Islamica dell’Iran in merito alla questione curda”.

L’Arabia Saudita ha richiesto sostegno militare alla Siria. La Siria ha rifiutato, dichiarando che il proprio esercito è in fase di riorganizzazione e non intende farsi coinvolgere come terza parte nel conflitto

Una fonte di alto livello dell’autorità portuale del Mar Rosso, controllata dagli Houthi, ha riferito al quotidiano libanese Al-Akhbar — testata vicina al blocco sciita — che l’autorità è riuscita a ripristinare le operazioni nel porto di Al-Mukha (recentemente sottratto dagli Houthi alle forze filo-saudite) e che le navi hanno iniziato ad attraccarvi. È stato inoltre reso noto che il governo Houthi ha deciso di offrire incentivi fiscali e doganali ai commercianti intenzionati a importare merci attraverso questo porto, nel tentativo di rilanciare il traffico marittimo; ciò è particolarmente rilevante considerando che, secondo gli Houthi, il porto era stato precedentemente utilizzato per rifornire di armi le forze filo-saudite. I media vicini all’area sciita cercheranno di presentare la conquista di Al-Mukha da parte degli Houthi come un vantaggio per la popolazione yemenita; tuttavia, con ogni probabilità, si tratterà semplicemente di un altro porto utilizzato dagli Houthi per far arrivare armi e munizioni, aggiungendosi a quelli di Al-Salif, Ras Issa e Hodeidah, già sotto il loro controllo.

Il traffico navale rimane su livelli molto bassi; il 18 settembre hanno attraversato lo stretto solo quattro navi, a fronte di una media decennale di 18 imbarcazioni.

Il Segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale dell’Iran ha affermato in un’intervista ad Al Jazeera: “Le azioni di Stati Uniti e Israele ci offrono l’opportunità di ritirarci dal Trattato di non proliferazione nucleare”. L’Iran ha comunicato agli Stati Uniti, tramite il Qatar, le condizioni per porre fine alla guerra; lo ha dichiarato ad Al Jazeera Mohsen Rezaei, Segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale dell’Iran. Ha inoltre delineato tali condizioni: “la fine della guerra su tutti i fronti, lo sblocco dei beni e la revoca del blocco navale”. Rezaei ha aggiunto che Teheran è ora in attesa di una risposta da parte del presidente statunitense Donald Trump.

Il Direttore Generale della Giustizia di Hormozgan: “le operazioni portuali e doganali nel porto Shahid Rajaee di Bandar Abbas si stanno svolgendo regolarmente”

La Francia convocherà l’ambasciatore iraniano e adotterà le misure appropriate in risposta alla chiusura, da parte delle autorità iraniane, di un centro di insegnamento della lingua francese a Teheran che operava sotto l’egida dell’ambasciata francese; lo ha reso noto il Ministero degli Esteri di Parigi. L’Iran accusa il centro di svolgere attività contrarie alla cultura iraniana e di minacciare la sicurezza nazionale, tra cui, in particolare, l’individuazione e la creazione di reti, nonché l’assistenza a iraniani qualificati per lasciare il Paese. Il Ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi: “La lobby israeliana è sempre meno reticente nel mostrare la sua presa sulla politica statunitense nei confronti dell’Iran. Sulla testata di Miriam Adelson, la voce della Lobby afferma che la politica USA deve garantire che l’America paghi un prezzo per qualsiasi affronto a Israele. È giunto il momento che Washington si liberi da queste catene”.

Ed ora uno sguardo agli scenari militari aggiornato alle ore 15:30 del 21 settembre. L’ammiraglio Brad Cooper, comandante del Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM), ha riferito che le forze statunitensi hanno garantito il transito di oltre un miliardo di barili di petrolio greggio attraverso lo Stretto di Hormuz “negli ultimi mesi”. Cooper ha dichiarato che le principali rotte di navigazione sono state bonificate dalle mine e che più di 2.000 navi sono transitate sotto la protezione statunitense. Nel frattempo, l’Iran non ha esportato nemmeno un barile di greggio da quando è ripreso il blocco.

Sirene in funzione ad Al-Malikiyah, vicino al confine libanese, in previsione di un attacco missilistico. Tentativi di intercettazione nel nord della Palestina occupata. L’esercito israeliano sostiene che si tratti di un falso allarme.

Duro attacco nella giornata de 21 settembre a Gaza. L’esercito israeliano ha ucciso la trentunenne Fidaa Khader Toutah, colpita alla testa dai militari israeliani questa mattina nei pressi della stazione di polizia di Abu Madin, sulla strada Salah al-Din, nella Striscia di Gaza centrale. Altri du e morti a seguito di attacchi da veicoli militari israeliani in corsa che hanno sparato indiscriminatamente contro famiglie sfollate ad Al-Mawasi, a ovest di Khan Younis, nel sud di Gaza.

Spari ed esplosioni nelle aree settentrionali e orientali del campo di Al-Bureij, in concomitanza con colpi d’arma da fuoco provenienti da est del campo di Al-Maghazi e diretti verso la parte sud-orientale di Al-Bureij, nello specifico l’area di “Maqboula”. Tre persone sono rimaste ferite — tra cui una donna in condizioni critiche — dopo che un proiettile ha colpito l’abitazione di Atef Abu Al-Rous, vicino alla moschea Musab bin Umair, a est del Blocco 12 nel campo di Al-Bureij. Sono stati segnalati danni materiali a diverse abitazioni e tende di sfollati a causa di colpi d’arma da fuoco sparati indiscriminatamente nell’area lungo la strada Salah al-Din.

Rilevato attacco con droni nella Striscia di Gaza colpita la zona orientale di Gaza City. Immagini satellitari rivelano che il regime israeliano sta costruendo basi permanenti nella parte settentrionale della Striscia di Gaza.



Una donna ferita durante un attacco dei coloni alla cittadina di Beit Ummar, a nord di Hebron, dove gli aggressori hanno dato alle fiamme cinque veicoli il 20 settembre 2026. IDF: “Le nostre forze operano dalle prime ore del mattino nella cittadina di Biddu, a nord-ovest di Gerusalemme, effettuando perquisizioni domiciliari. Finora è stato riferito che oltre 50 persone sono state fermate e sottoposte a interrogatorio sul posto”.

Coloni israeliani estremisti, sotto la protezione delle forze di occupazione israeliane, rubano 20 pecore a una famiglia palestinese nella cittadina di Beita, a sud di Nablus, in Cisgiordania.

Nell’ambito di un programma di aiuti statunitense per l’esercito libanese, 70 container contenenti vari tipi di munizioni sono arrivati ​​al porto di Beirut. Questa spedizione rientra nel sostegno continuo degli Stati Uniti alle forze armate. Droni israeliani stanno volando a bassissima quota sopra la capitale libanese, Beirut, e le sue periferie.

Nuove esplosioni presso un deposito di armi dell’esercito siriano vicino all’area di Al-Eis, nella campagna a sud di Aleppo.

Nella città di Erbil, nel nord dell’Iraq, il 20 settembre si è levato del fumo da un’area vicino all’aeroporto internazionale. Le forze armate statunitensi hanno iniziato l’evacuazione della regione del Kurdistan iracheno, al termine di un dispiegamento durato oltre 23 anni. La Casa Bianca aveva precedentemente annunciato il ritiro completo delle truppe USA dall’Iraq — dopo quello dalla Siria — previsto per il 2025 e il 2026.

Il Ministro del Petrolio iracheno ha spiegato che la maggior parte delle petroliere che transitano attraverso lo Stretto di Hormuz appartiene all’Iraq. Basem Mohammed Khadir: “L’Iraq ha raggiunto un record, aumentando le proprie esportazioni di petrolio a 4 milioni di barili in un solo giorno. Una parte significativa delle petroliere che attraversano lo Stretto di Hormuz è irachena; ciò evidenzia il ruolo di primo piano del Paese nel settore energetico della regione”.

Il 19 settembre una esplosione si è verificata nella capitale saudita, Riad; lo riferisce l’AFP. L’agenzia di stampa iraniana IRNA scrive che l’esplosione potrebbe essere stata causata da un missile lanciato dai ribelli Houthi yemeniti.Diverse esplosioni si sono verificate nella zona nord-orientale di Riad. Secondo l’agenzia di stampa Xinhua, del fumo si sta alzando vicino all’aeroporto internazionale King Khalid. Un velivolo saudita A330MRTT e un altro drone rientrano alla base aerea King Fahd di Taif dopo un’attività vicino al confine yemenita.

Nelle ultime due settimane, almeno 112.000 persone sono state costrette ad abbandonare le proprie case in Yemen a causa dell’escalation del conflitto che vede coinvolti gli Houthi. Secondo l’Agenzia ONU per i Rifugiati (UNHCR), circa 3.000 persone sono fuggite via mare verso Gibuti.

Gli Houthi hanno preso nuovi territori nel sud dalle forze sostenute dall’Arabia Saudita. Hanno conquistato nuove posizioni sui monti Al-Aghbara e stanno avanzando verso l’area di Ras al-Ara. Secondo quanto riferito, gli Houthi hanno utilizzato un deepfake di un comandante militare saudita per impartire un ordine di ritirata, riuscendo così a conquistare la costa del Mar Rosso con relativa facilità. Una tattica psicologica magistrale; gli Houthi sono molto ingegnosi.

Dopo aver ottenuto guadagni territoriali sul fronte di Bab al-Mandab e aver conquistato tratti della catena montuosa che separa Taiz da Lahij — incluso lo strategico Monte Numan — le forze sostenute dall’Arabia Saudita hanno consolidato il controllo su nuove posizioni e sono avanzate ulteriormente in queste aree negli ultimi due giorni. I combattimenti si concentrano principalmente attorno al Monte Kahbub, dove le forze sostenute dall’Arabia Saudita stanno cercando di mantenere le posizioni e respingere un’offensiva. Nel frattempo, anche il movimento Ansar Allah (Houthi) è avanzato nel distretto di Jabal Habashi e nelle aree circostanti Taiz.

Gli Houthi hanno lanciato missili contro le postazioni del nemico saudita e i concentramenti delle sue milizie. Il Ministro dell’Interno del governo di Sana’a, Maggiore Generale Abdul Karim al-Houthi: “Le forze di sicurezza sono pienamente pronte a sventare i piani del nemico e i suoi strumenti. Le agenzie di sicurezza hanno iniziato a fornire servizi di sicurezza e amministrativi ai residenti dei distretti liberati sulla costa occidentale”.

Le forze armate statunitensi hanno dichiarato che le principali rotte di navigazione nello Stretto di Hormuz sono state liberate dalle mine. Il drone Orbiter abbattuto nello Stretto di Hormuz apparterrebbe a Israele e avrebbe un raggio d’azione di 120 km. L’unico luogo da cui potrebbe provenire per raggiungere quell’area sono gli Emirati Arabi Uniti. L’Iran non aprirà lo Stretto di Hormuz alla navigazione finché gli Stati Uniti non accetteranno le condizioni comunicate da Teheran: lo ha dichiarato Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento iraniano (Majlis).

“Finché tali condizioni non saranno soddisfatte, i legittimi diritti del popolo iraniano non saranno riconosciuti e gli obblighi americani non saranno adempiuti, non vi sarà la minima possibilità di tornare ai precedenti termini negoziali o di aprire lo Stretto di Hormuz”, si legge nella dichiarazione.

Il 21 settembre l’ente UK Maritime Trade Operations ha annunciato che una petroliera è stata colpita da un proiettile nello Stretto di Hormuz, causando il ferimento di due persone a bordo. Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Iraniana: “Abbiamo intercettato e distrutto un altro drone MQ-1 appartenente all’esercito americano, utilizzando un avanzato sistema di difesa aerea spaziale delle Guardie della Rivoluzione — sotto il controllo della rete di difesa aerea unificata del Paese — nei cieli sopra lo Stretto di Hormuz”.

Il Comando Centrale iraniano ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno ottenuto il permesso da diversi paesi della regione per riprendere le operazioni contro l’Iran. Un rappresentante del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC): “Se venisse lanciato un nuovo attacco contro l’Iran, ci sarebbero cambiamenti significativi nel nostro sistema di difesa e nella nostra strategia di controffensiva. Tali cambiamenti riguarderanno l’area del conflitto, così come le tipologie di armamenti e mezzi militari impiegati. Sveleremo nuove armi dotate di nuove capacità e il mondo rimarrà sbalordito. I nostri obiettivi non coincidono più necessariamente con quelli del passato; abbiamo nuovi bersagli che non sono ancora stati presi di mira.”

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

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