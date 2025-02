I tanto attesi colloqui di Riyadh sono avvenuti: alle 15:40 ore italiane la delegazione russa ha lasciato Riyadh per raggiungere Mosca con un nulla di fatto sulla questione di Kiev. Per ora l’unica cosa certa è la ripresa del lavoro diplomatico tra Russia e Stati Uniti. Il presidente Volodymyr Zelensky ha detto che non visiterà Riyadh il 19 febbraio, ma il 10 marzo.

Come sempre le posizioni statunitensi divergono da quelle russe che sono sempre più moderate, mentre gli americani sono sempre più entusiasti. Washington e Mosca concordano almeno su una cosa, la questione Ucraina va chiusa una volta per tutte. Nel frattempo l’Europa per avere un posto a tavola ha applicato il sedicesimo pacchetto di sanzioni contro la Federazione Russa nel settore energetico, questo andrà a discapito soprattutto dei cittadini europei che pagheranno di più l’energia. Macron ha convocato per oggi una seconda riunione urgente dei leader dell’UE entro tre giorni per discutere dell’Ucraina e della sicurezza in Europa, scrive Reuters. I paesi invitati includono Norvegia, Canada, Paesi Baltici, Repubblica Ceca, Grecia, Finlandia, Romania, Svezia e Belgio. La prima non ha portato a nulla.

Yuri Ushakov ha riferito che gli Stati Uniti hanno scelto alla fine Keith Kellogg come rappresentante nel gruppo negoziale con la Russia sull’Ucraina. La Cina sostiene la soluzione politica del conflitto in Ucraina e promuove i negoziati di pace, ha affermato Wang Yi. Secondo le fonti russe non ci sarà nessun incontro tra Trump e Putin la prossima settimana.

Vladimir Putin ha incaricato di pagare 65mila rubli al mese alle persone che hanno perso proprietà nella regione di Kursk. Questo importo verrà pagato in aggiunta a quello che già ricevono gli sfollati interni fino a quando la regione di Kursk non sarà completamente liberata dalle Forze Armate dell’Ucraina, ha detto il presidente in una dichiarazione stampa.

Ed era uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 18:00 del 18 febbraio.

Almeno 50 droni d’attacco delle forze armate russe hanno colpito oggi obiettivi a Kiev. Sono state segnalate esplosioni nelle regioni di Čerkasy e Kropyvnyc’kyj.

Nella regione di Kursk, il gruppo di truppe Sever riferisce che le unità aviotrasportate russe, dopo aver preso piede a Sverdlikovo, sono state in grado di mettere fuori combattimento il le forze armate ucraine da diverse roccaforti nelle cinture forestali a est del villaggio e avanzare in direzione di Sudzha. A Pogrebki continuano i combattimenti, i marines russi avanzano nella periferia occidentale di Kurilovka. Le FA ucraine stanno trasferendo rinforzi e tentando di contrattaccare.

Nel nord della direzione Kup”jans’k, le forze armate russe stanno avendo successo sulla sponda occidentale del fiume Oskil nell’area dell’insediamento di Zapadne, Dvorichna e Fyholivka. Secondo le fonti ucraine le FA russe si sono avvicinate a Kup”jans’k, nella regione di Charkiv: “la situazione è molto difficile”.

In direzione di Kostyantynopil’, le truppe russe stanno avanzando in direzione dell’insediamento di Kostyantynopil, le fonti ucraine riconoscono l’avanzata delle forze armate russe nell’insediamento Ulakly. Una grande “sacca” di territorio controllato dalle truppe ucraine è stata eliminata; l’esercito russo aumenta la pressione sugli ucraini in questo settore del fronte.

Dopo una pausa operativa in direzione Velyka Novosilka, le forze armate russe hanno ripreso le operazioni offensive. Riferiscono battaglie per l’insediamento. Novosilka e Novoocheretuvate.

Sul fronte Zaporižžja delle Forze Armate ucraine nella zona di Vasylivka, gli ucraini hanno colpito l’edificio della postazione di Tavria con munizioni a grappolo.

Nella regione di Belgorod tre attacchi con droni. Nella DPR di Horlivka, tre civili sono rimasti feriti a causa degli attacchi dell’artiglieria ucraina. Attacco ucraino contro gli impianti petroliferi russi . Putin ha invitato gli azionisti stranieri del CPC Novorossysk a fornire attrezzature per riparare l’oleodotto dopo l’attacco delle forze armate ucraine, nonostante le sanzioni.

