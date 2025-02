ISRAELHAMASWAR. Trump minaccia il Libano: 30 giorni per disarmare Hezbollah o vi invaderemo. Gaza arrivano le case mobili. Katz crea l’ente per l’evacuazione volontaria

L’amministrazione Trump ha fatto sapere al Libano: “Diamo al governo libanese un mese per schierare l’esercito e disarmare le milizie guidate da Hezbollah e le armi palestinesi sparse nei campi. Altrimenti saremo costretti a includere il Libano nel Capitolo Settimo e a inviare forze internazionali per attuare le decisioni emesse dalle Nazioni Unite nel caso in cui il governo libanese si rifiuti di attuare pienamente le leggi internazionali rappresentate dalla Risoluzione 1701 e dalla Risoluzione 1701.1559.” Nel frattempo l’Amministrazione Trump ha sospeso tutti gli aiuti al Libano e non fornirà aiuti all’esercito e alle istituzioni libanesi a meno che non si raggiungano risultati e Hezbollah non venga disarmato.

L’ambasciata degli Stati Uniti in Libano mette in guardia i suoi cittadini dal prendere la Bir Hassan Road, la South Road e la Beirut Airport Road domenica in concomitanza con il funerale di Nasrallah. Nello stesso giorno l’aeroporto di Beirut sarà chiuso dalle ore 12:00 alle 16:00 durante la cerimonia funebre.

Il Ministro della Difesa israeliano, Israel Katz ha dichiarato: “A partire da oggi, l’esercito rimarrà in una zona cuscinetto in Libano composta da 5 siti. In realtà il numero di punti da cui l’occupazione israeliana non si è ritirata sale a 7, con le sue forze rimaste sulla strada di confine internazionale che si estende da Adaissa fino all’ingresso di Kafr Kila lungo il muro di confine e stazionate nell’area di Btishiya alla periferia di Al-Dhahira vicino al sito di Al-Jardah, secondo Al-Jadid.

Il primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu. In una dichiarazione ha detto che: “Come promesso, il giorno dopo la guerra a Gaza non ci saranno né Hamas né l’Autorità Palestinese Siamo impegnati nel piano del presidente americano Trump di creare una Gaza diversa”.

A fare da eco a queste parole quelle di Bezalel Smotrich: “Se Hamas non rispetta l’ultimatum di Trump e non libera tutti i prigionieri israeliani, Gaza deve essere completamente occupata”. La creazione di una zona cuscinetto difensiva nel sud del Libano deve continuare e l’arsenale di Hezbollah deve essere rimosso.

In merito alla questione libanese Benny Gantz ha spiegato che: “Il governo libanese non ha aderito all’accordo di cessate il fuoco, Hezbollah è tornato ad armarsi e l’esercito non deve essere ritirato dal Libano”. E ancora: “I missili di precisione di Hezbollah sono ancora nel sud del Libano e l’esercito israeliano non può rimuoverli perché non conosce la loro posizione” . Infine, Yedioth Ahronoth scrive:“Il difetto più drammatico nell’accordo con il Libano è l’assenza di una zona cuscinetto, nella quale nessun civile potrà entrare”. La municipalità di Haifa ha tenuto una riunione sulla preparazione in caso di ripresa dei combattimenti nel nord di Israele soprattutto a seguito della dichiarazione di Hezbollah che ha affermato che le truppe israeliane devono ritirarsi completamente dal territorio libanese entro la scadenza del 18 febbraio, affermando che non ha “alcuna scusa” per mantenere una presenza militare in qualsiasi postazione nel sud del Libano.

La Presidenza libanese in un comunicato del 18 febbraio ha dichiarato: “La presenza di Israele in Libano in 5 località è considerata un’occupazione, e il Libano si rivolgerà al Consiglio di Sicurezza per protestare contro le sue violazioni dell’accordo di cessate il fuoco”.

Secondo il Capo del Consiglio per gli Insediamenti di Metulla, David Azoulay: L’accordo di cessate il fuoco con il Libano è un disastro e una resa che non si è tradotta in un “enorme risultato militare”. Netanyahu ha concesso questa vittoria a Hezbollah, quindi domani torneranno alle loro case e continueranno a minacciarci.

L’analista militare israeliano Amir Bouhbut ha detto che sebbene la maggior parte dell’attenzione politica e di sicurezza israeliana sia ora focalizzata sulla Striscia di Gaza, sulla questione dei prigionieri e sulla preoccupazione per “il giorno dopo”, l’esercito si sta preparando, preparando piani e raccogliendo informazioni di intelligence sotto la guida del livello politico, alla possibilità di effettuare un attacco al progetto nucleare iraniano. In risposta Tasnim News Agency, agenzia iraniana, su autorità del vice comandante della Guardia rivoluzionaria iraniana: “l’operazione True Promise 3 contro Israele verrà attuata al momento opportuno”.

Nel frattempo continua il lavoro del ministro Katz che ha discusso ieri la questione del ritiro “volontario” degli abitanti di Gaza e alla fine ha deciso di creare un “Ufficio per il ritiro volontario degli abitanti di Gaza” all’interno del Ministero della Difesa. Si tratta di un’amministrazione speciale per discutere della migrazione volontaria dei residenti nella Striscia di Gaza.

L’ambasciatore israeliano negli Stati Uniti accusa l’Egitto di dispiegare forze corazzate e di creare aree di riunione di fronte a Rafah e al confine israeliano con l’Egitto. Le affermazioni si basano su video apparsi sui social media questo mese, dai quali si apprende la presenza di compagnie corazzate e di fanteria corazzata. Alcuni carri armati furono ricevuti come parte degli aiuti americani. Sisi potrebbe andare a Riyadh giovedì per discutere un piano arabo su Gaza.

Ed ora uno sguardo agli scenari militari aggiornato alle ore 16.00 del 18 febbraio.

L’esercito libanese ha completato la chiusura dei valichi illegali e ha implementato uno schieramento lungo il confine libanese-siriano nella catena orientale per prevenire il contrabbando e l’ingresso di siriani in Libano. Il comune di Kafr Kila annuncia il rinvio dell’ingresso dei residenti a mercoledì per via degli attacchi israeliani.

Due persone sono state colpite dall’esercito israeliano durante le operazioni di rastrellamento dal centro di Manara Maadi verso l’area di Karkazan, a nord-est della città di Mays al-Jabal (Agenzia nazionale). Cominciano i rientri dei residenti i n Libano: gli abitanti di Maroun al-Ras entrano con veicoli e a piedi a causa delle buche e delle barriere che bloccano le sue strade.

L’esercito israeliano ha fatto sapere che dal 18 febbraio i cittadini di Kafr Kila, Al-Adisa, Hula e Mays Al-Jabal, potranno tornare a casa e avremo una base militare in Libano di fronte a ogni città israeliana. L’esercito libanese è entrato a Maroun al-Ras e Yaroun e le squadre di ingegneri hanno iniziato il loro lavoro per mettere in sicurezza la città per la sicurezza dei cittadini.

Il giorno del ritiro delle truppe dal Libano, le forze di difesa israeliane hanno effettuato una grande esplosione controllata di infrastrutture militanti nell’area del villaggio libanese di Shuba, vicino al monte Dov. Secondo resoconti libanesi, in seguito all’esplosione, le truppe israeliane si stanno ora ritirando dal villaggio di Shuba. Un missile intercettore è stato recentemente lanciato sulla zona del Monte Hermon. Secondo le forze di difesa israeliane, il missile intercettore è stato lanciato contro un drone difettoso dell’aeronautica israeliana. Il drone è stato abbattuto per evitare che si schiantasse in Libano.

Due raid israeliani hanno preso di mira il ponte Lahad tra Al-Khardali e Al-Aishiya. Un raid israeliano ha preso di mira la città di Tair Harfa, nel sud del Libano.

Le IDF si sono ritirate all’alba dai villaggi e dalle città nel sud, vale a dire: Yaroun, Maroun al-Ras, Blida, Mays al-Jabal, Hula, Markaba, al-Adisa, Kafr Kila e al-Wazzani, mantenendo la loro posizione in cinque punti principali lungo il confine. Mentre l’esercito libanese entrava in questi villaggi, la gente continuava ad arrivare per ispezionare le loro case e proprietà.

Anche le squadre dei reggimenti di ingegneria e di lavoro iniziarono a rimuovere le barriere di terra e a ripulire le strade principali da ordigni e proiettili inesplosi. In questo contesto, le forze dell’UNIFIL hanno condotto pattugliamenti nei villaggi liberati e hanno stabilito diversi punti accanto all’esercito libanese.

D’altro canto, i comuni della regione hanno invitato la popolazione ad attendere prima di entrare nei villaggi, per consentire all’esercito di lavorare sul rilevamento delle terre da cui le forze israeliane si sono ritirate, al fine di preservarne la sicurezza.

Hamas ha fatto sapere che c’è un’atmosfera positiva per avviare i negoziati per la seconda fase dell’accordo di Gaza. Sono sei i prigionieri che tornano a casa e quattro i cadaveri di prigionieri che saranno restituiti alle loro famiglie. Una fonte politica israeliana annuncia ufficialmente l’inizio dell’introduzione di case mobili e attrezzature pesanti a Gaza.

Le famiglie dei prigionieri organizzano una manifestazione a Nablus contro la sospensione del potere per le assegnazioni e gli stipendi dei prigionieri, dei martiri e dei feriti e li convertono in assistenza sociale.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

