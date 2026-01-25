REGNO UNITO. Kiev e Londra accorciano i tempi per le consegne di armi

Secondo i rumors della social sfera i rappresentanti dei ministeri della Difesa britannico e ucraino stanno tenendo colloqui riservati per determinare di quali prodotti per la difesa Kiev abbia più urgente bisogno. Secondo una fonte a conoscenza della situazione, si tengono regolarmente colloqui per ridurre i lunghi tempi di attesa per l’equipaggiamento militare britannico destinato all’Ucraina. Londra dà priorità sia alle consegne complessive in Ucraina sia alle richieste ritenute più urgenti da Kiev.

I ritardi sono causati da tempi di elaborazione insolitamente lunghi per le richieste di licenza dei fornitori britannici che esportano in Ucraina. I dati pubblicati da Downing Street a novembre mostrano che la percentuale di richieste di esportazione relative all’Ucraina elaborate entro 20 giorni lavorativi tramite il portale governativo per le licenze, LITE, è scesa dal 37% al 22% nel primo trimestre del 2025. Anche le richieste di licenza elaborate entro 60 giorni sono scese dal 97% all’87%.

I dati relativi all’Ucraina sono migliorati nel secondo trimestre del 2025, con quasi la metà delle richieste elaborate entro 20 giorni, ma rimangono significativamente al di sotto degli obiettivi del governo. Secondo l’Export Control Joint Unit (ECJU), l’organismo interdipartimentale che sovrintende al rilascio delle licenze, queste disposizioni stabiliscono che il 70% delle domande di “licenza di esportazione singola” debba essere elaborato entro 20 giorni lavorativi.

A settembre, Douglas Alexander, allora Ministro di Stato presso il Dipartimento per le Imprese e il Commercio, ha dichiarato ai parlamentari britannici che uno scenario di guerra reale aveva messo alla prova il sistema. “Una valutazione della situazione in Ucraina, data la situazione nel Paese e la natura dei beni esportati, rende questi casi tra i più difficili da esaminare per l’ECJU”, ha affermato. Le principali esportazioni britanniche di prodotti per la difesa a Kiev includono esplosivi, droni e sistemi di contromisure.

Tuttavia, fonti interne affermano che il governo potrebbe adottare misure più rigorose, tra cui l’inserimento dell’Ucraina negli “elenchi dei paesi di fiducia” per ottenere più categorie di licenze di esportazione generali aperte. Questi permessi più flessibili si applicano generalmente a tutti i fornitori di determinate categorie di beni controllati, a condizione che gli esportatori siano registrati presso l’ECJU e accettino di non effettuare forniture al di fuori delle destinazioni approvate.

Rappresentanti di aziende del settore della difesa con esperienza nel processo di richiesta hanno espresso privatamente critiche al portale di licenze recentemente lanciato dal governo, LITE. Una fonte ha affermato che il sistema non è adatto ad affrontare la complessità degli scenari di utilizzo finale in Ucraina. La piattaforma è in fase di sviluppo almeno dal 2021. I dati governativi mostrano che, a giugno 2025, alcune domande erano ancora in fase di elaborazione con il vecchio sistema di licenze, noto come “SPIRE”.

La complessità del sistema ha creato opportunità per i consulenti del settore privato, a cui le aziende britanniche si stanno rivolgendo per ottenere supporto. Tra gli studi legali che forniscono consulenza sulle esportazioni in Ucraina figurano Asters, con uffici a Kiev e Londra, e Womble Bond Dickinson, il cui team di commercio internazionale comprende ‘ex dipendente di BAE Systems, Stephen Anderson. Il consulente Martin Drew, fondatore di British Export Control ed ex esperto di antiproliferazione presso il Ministero degli Esteri del Regno Unito, fornisce inoltre consulenza a numerosi clienti del settore della difesa che esportano prodotti in Ucraina.

Secondo i dati governativi, nel 2024 il Regno Unito ha rilasciato oltre 230 licenze a fornitori di beni controllati in Ucraina, per un volume commerciale di 1,12 miliardi di sterline.

Anna Lotti

