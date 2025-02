LIBRI. Libia.Trend geopolitici 2025

È on line la nostra nuova analisi di scenario con gli sviluppi possibili del 2025: la Libia. Terra assai vicina alla storia nazionale e recentemente tornata sotto i riflettori massmediatici e politici nostrani e internazionali. Si tratta di una rapida guida allo “Scatolone di sabbia” di salveminiana memoria.

“Nel 2024, la Libia ha continuato a trovarsi in una fase di profonda instabilità politica, caratterizzata da conflitti interni per il potere che hanno ostacolato il progresso verso un governo unificato. La divisione tra il Governo di Unità Nazionale (GNU), guidato da Abdulhamid Dabaiba, e il Governo di Stabilità Nazionale (GNS) di Osama Hammad, sostenuto dall’Esercito Nazionale Libico di Khalifa Haftar, ha creato una situazione di stallo politico. Recentemente, il Parlamento libico con sede a Bengasi ha dichiarato unilateralmente la fine del mandato del GNU, definendolo “illegittimo” e proclamando il GNS come l’unico governo legittimo fino a nuove elezioni. Questa mossa ha alimentato ulteriori tensioni e ha riacceso le preoccupazioni per un’escalation del conflitto”.

Buona lettura

Per scaricare una copia del testo in versione italiana, cliccare qui

Per avere maggiori informazioni e dettagli sulle nostre ricerche e pubblicazioni scrivere a segreteria.redazione@agccommunication.eu