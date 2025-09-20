INTELLIGENCE. Il Mali si riarma dalla cinese NORINCO

L’esercito maliano ha ricevuto un altro lotto di materiale militare dalla Cina, con l’ultima consegna che include veicoli trasporto truppe blindati CS/VP14 e veicoli di supporto antincendio VN22.

Un convoglio con a bordo veicoli trasporto truppe CS/VP14 e VN22 è arrivato nella capitale maliana Bamako il 3 settembre, proveniente dal porto di Conakry, in Guinea. Secondo quanto riportato dai media, 160 veicoli blindati sono stati acquisiti dalla cinese Norinco, con almeno 24 CS/VP14, sei veicoli di supporto antincendio VN22B, nove veicoli trasporto truppe blindati (APC) VN22, due obici da 122 mm montati su camion CS/SH1 (PCL-09), tre veicoli tattici leggeri CTL-181A e due imbarcazioni in arrivo a settembre, riporta DefenceWeb.

Tra la fine di luglio e l’inizio di agosto, le Forze Armate del Mali (FAMA) hanno ricevuto un lotto di APC CS/VP14 via Guinea. Oltre ai CS/VP14, arrivati ​​a Bamako il 2 agosto, sono stati visti diversi veicoli da trasporto trasportare quelli che sembravano veicoli multiruolo ruotati Dongfeng EQ2050, ma in numero inferiore rispetto ai CS/VP14.

Il 4×4 CS/VP14 è un veicolo relativamente nuovo, la cui produzione di massa è iniziata alla fine del 2023, secondo i media cinesi. Può trasportare dieci soldati e due membri dell’equipaggio. È certificato STANAG 4569 livello 3b, il che significa che può resistere a un’esplosione fino a 8 kg di TNT sotto lo scafo e 16 kg di TNT sotto ciascuna ruota. Può anche proteggere gli equipaggi da munizioni perforanti da 7,62 mm. Il CS/VP14 è apparentemente alimentato da un motore Deutz a sei cilindri con 331 cavalli, che gli consente di raggiungere una velocità massima di oltre 105 km/h. È in servizio anche con l’esercito del Kenya e il Burkina Faso (quest’ultimo ha ricevuto almeno 40 Norinco VP11, 50 veicoli blindati CS/VP14 e 17 escavatori Caterpillar nel giugno 2024).

Nel settembre 2024, il Mali ha firmato un contratto con Norinco per la fornitura di equipaggiamento militare non specificato, addestramento e trasferimento di tecnologia. L’accordo è stato firmato dal Ministro della Difesa maliano Sadio Camara e dal capo di Norinco a Pechino. È probabile che la consegna di CS/VP14 e VN22 faccia parte di tale contratto.

La Cina ha fornito equipaggiamento al Mali in passato per supportare la sua lotta contro i gruppi militanti. In particolare, nel dicembre 2021 ha commissionato almeno sei veicoli da combattimento per la fanteria Norinco VN2C, insieme a circa 50 camion militari Kia KM450, veicoli ruotati multiuso Dongfeng EQ2050, una dozzina di veicoli da ricognizione anfibi BRDM-2, otto veicoli trasporto truppe anfibi BTR-70 8×8 e sei veicoli corazzati Puma M36.

All’inizio del 2023, il Mali ha commissionato veicoli corazzati da trasporto truppe Norinco VP11 e veicoli fuoristrada Lynx CS/VP11, dotati di torrette con mitragliatrice da 12,7 mm; veicoli trasporto truppe IAG Guardian 4×4, veicoli utilitari KIA e Toyota e veicoli blindati BRDM-2, BTR-60 e BTR-70 modernizzati. Un convoglio di almeno otto veicoli VP11 e 25 Lynx CS/VP11 è stato avvistato in Mali prima della messa in servizio.

È noto che il Mali utilizza i veicoli EQ2050 Mengshi per la ricognizione e il trasporto truppe almeno da gennaio 2020. Sono stati avvistati in una parata militare insieme agli Streit Typhoon e ai Paramount Marauder, sebbene i Marauder siano stati avvistati per la prima volta nel settembre 2019 durante un’altra parata. Si ritiene che circa 19 di questi ultimi siano stati acquisiti e 35 Typhoon consegnati dagli Emirati Arabi Uniti. Gli Emirati Arabi Uniti hanno inoltre donato 30 APC Streit Cougar per combattere i militanti islamisti nel Sahel.

Questi si sono aggiunti ai 13 Aarqus Bastion consegnati al Mali nel gennaio 2020 per il suo contributo alla Forza Congiunta G5 del Sahel. Sono stati trasferiti dalla Missione di Addestramento dell’Unione Europea in Mali.

Si ritiene che circa 30 veicoli Puma M36 siano stati forniti al Mali tramite la sudafricana OTT Technologies e apparentemente finanziati dalla Germania. L’M36 è un’evoluzione del collaudato M26 e pesa tra le 11 e le 14 tonnellate a seconda del livello di protezione. I Puma M36 sono stati forniti, tra gli altri, alla Somalia e al Burkina Faso.

Il Mali ora dispone di un’ampia e diversificata gamma di veicoli blindati, molti dei quali donati da paesi stranieri per aiutare il Mali a combattere il terrorismo nella regione.

Lucia Giannini

