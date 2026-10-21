UE. Crisi alimentare, shock geopolitici e welfare al bivio: il caos europeo alla prova di un nuovo ordine mondiale

“Chaos, if it occurs, will soon or later settle down into a new order” – sosteneva Henry Kissinger. Un’intuizione geopolitica che oggi trova un riscontro nel quadro europeo, dove diffuse proteste stanno prendendo forma contro l’impennata dei prezzi dei carburanti, il carovita e la crescente insicurezza alimentare. Scioperi per il potere d’acquisto, mobilitazioni contro i tagli al welfare e forti tensioni legate alla transizione ecologica e industriale stanno infiammando la piazza.

Diversi analisti interpretano queste manifestazioni non come semplici rivendicazioni economiche, ma come segnale di una frattura profonda tra i cittadini e le istituzioni democratiche. Un dissenso strutturale che solleva un interrogativo ineludibile: siamo di fronte alla crisi definitiva della socialdemocrazia? Oppure questo “caos” sociale ed economico porterà davvero alla definizione di un “nuovo ordine” di welfare, ripensato per le sfide del XXI secolo in uno scenario internazionale dominato dall’instabilità geopolitica?

Le radici di questo disordine affondano in uno shock energetico e logistico senza precedenti. Le prolungate tensioni in Medio Oriente e il blocco del traffico commerciale nello Stretto di Hormuz — snodo nevralgico per petrolio, gas e fertilizzanti — hanno spinto i prezzi del diesel a livelli record provocando un’impennata nei costi dell’urea e dei fattori produttivi agricoli. Come evidenziato dai recenti monitoraggi della FAO, l’escalation del conflitto ha esposto a gravi rischi i sistemi globali dell’energia e dell’agroalimentare.

L’aumento del costo delle materie prime energetiche si riflette direttamente sui prezzi dei beni di prima necessità e stimola la domanda di biocarburanti. Quando il prezzo del petrolio sale, produrre carburanti d’origine vegetale come etanolo e biodiesel diventa estremamente redditizio spingendo le industrie a fare scorta di mais, soia e olio di palma per trasformarli in carburante anziché destinarli all’alimentazione. In questo modo, l’impennata dei costi energetici si trasmette rapidamente nel carrello della spesa, scatenando una vera e propria competizione tra serbatoi e tavole di tutto il mondo che colpisce duramente sia le economie avanzate che i paesi emergenti. Inoltre, la FAO avverte che per l’inverno 2026-27 è previsto un El Niño molto intenso che impatterà ulteriormente il sistema alimentare globale.

Questo scenario di crisi concatenata non giunge, tuttavia, del tutto inaspettato. Come evidenziato da un’approfondita rianalisi pubblicata sulla piattaforma di intelligence e analisi geopolitica CommandEleven, le dinamiche odierne ricalcano fedelmente un’esercitazione da tavolo intitolata Food Chain Reaction – A Global Food Security Game, svoltasi a Washington D.C. nel novembre 2015. Commissionato da World Wildlife Fund, Center for American Progress, Cargill e Mars, e ideato dal CNA (Center for Naval Analyses), il gioco non fu una simulazione militare di carri armati o missili, ma un esercizio incentrato sul nesso tra clima, energia, acqua e cibo, in cui l’unico elemento in movimento era l’informazione.

La CNA riunì sessantacinque partecipanti tra alti funzionari, diplomatici, economisti agrari, scienziati del clima e dirigenti del settore privato, suddivisi in otto squadre rappresentative di Stati Uniti, Unione Europea, Cina, India, Brasile, Africa continentale, settore privato e istituzioni multilaterali. Al di sopra dei team operava una Cellula di Valutazione con il compito di calcolare l’effetto combinato delle scelte strategiche e aggiornare lo stato del mondo simulato.

Ambientato nel decennio 2020-2030, il gioco sottopose i partecipanti/decisori a quattro cicli di shock strutturali ed esogeni legati a siccità, impennate dei prezzi, scarsità di fertilizzanti e flussi di rifugiati. Nel corso della simulazione, i prezzi alimentari globali subirono oscillazioni violente, partendo dal 158% rispetto alle medie storiche, impennandosi fino al picco del 395% a metà decennio per poi risalire al 387% entro il 2030. Tuttavia, l’insegnamento più cruciale di Food Chain Reaction riguardò il comportamento delle istituzioni di fronte al disordine sistemico. Nel primo ciclo di crisi, le squadre adottarono una postura di finta normalità, limitandosi a dichiarazioni di intenti senza intraprendere azioni concrete. Fu necessario lo shock violento del secondo ciclo — caratterizzato da prezzi ai massimi, scorte esaurite e disordini sociali — per rompere questa “inerzia istituzionale” e costringere i leader a un’azione politica attiva.

Inoltre, i team giunsero autonomamente alla conclusione che nessun singolo Stato avrebbe potuto gestire da solo la sicurezza alimentare innescando forme di cooperazione inattese persino tra rivali geopolitici, come i colloqui congiunti tra Cina e India sulle risorse idriche o il coordinamento tra Stati Uniti e Brasile sull’uso del suolo.

A dieci anni di distanza da quella simulazione, il mondo reale sta vivendo una versione impressionante di quello stesso scenario. Il conflitto in Medio Oriente, la chiusura dello Stretto di Hormuz al normale traffico navale, il diesel su livelli record e i picchi nei prezzi dei fertilizzanti alimentano una spirale che l’esercitazione aveva ampiamente previsto. Come sottolinea l’analisi di CommandEleven, il monito principale riguarda la tendenza cronica delle istituzioni a trattare la sicurezza alimentare e le crisi sociali come emergenze passeggere anziché come problemi strutturali permanenti. Il vero rischio è che i governi tendano ad abbassare la guardia e ad “azzerare” la lezione non appena la pressione immediata si allenta, anziché assorbire l’impatto e riformare radicalmente le proprie politiche pubbliche. Se il vecchio modello socialdemocratico non saprà evolversi di fronte a questi shock sistemici, il caos attuale finirà inevitabilmente per assestarsi in un nuovo ordine. A pagare il prezzo più alto dell’incapacità delle istituzioni di assorbire queste crisi ed essere resilienti non saranno i governi, ma le famiglie e i giovani europei, destinati a subire direttamente sulla propria pelle le conseguenze di una permanente instabilità economica e sociale.

Cristina Uccello

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