ISRAELIRANWAR. Yemen: Taiz, Houti avanzano, combattenti affiliati a Riad scappano. Iran: attaccheremo Israele se ci sarà una escalation di Tel Aviv su Ali al-Taher in Libano sud

Il Segretario di Stato Rubio ha dichiarato: “Il memorandum d’intesa con l’Iran non è più valido”. Le parole di Donald Trump hanno fatto eco a quelle di Rubio: “Pronto a sferrare un altro attacco contro l’Iran”. Non solo Donald Trump, ha scritto in un post che la Siria si sta proponendo come alternativa allo Stretto di Hormuz aggiungendo: “È meraviglioso!”.

Il Pentagono ha rimosso decenni di documenti sensibili sulla pianificazione militare Informazioni riservate provenienti da una rete classificata, rese pubbliche dopo che alti comandanti statunitensi avevano avvertito che operazioni prolungate su larga scala contro l’Iran sono insostenibili e potrebbero indebolire le forze americane in altre regioni. I file riservati includono informazioni sulla disponibilità e l’ubicazione di navi da guerra, unità militari, sistemi d’arma e altre risorse statunitensi, nonché obiezioni formali sollevate da alti comandanti. Il Washington Post riporta che limitare l’accesso potrebbe rendere più lenti e difficili la pianificazione militare urgente e il movimento di forze e armamenti.

Il giornalista Amit Segal rivela che un sondaggio del quotidiano Israel Hayom attesta che il blocco di Netanyahu con Winter ottiene 53 seggi, il blocco di Eisenkot scende a 55, Smotrich e Feiglin ne ottengono 6 e Winter 4.

Recenti immagini satellitari mostrano una possibile bruciatura direttamente sulla pista della base aerea Prince Hassan in Giordania, insieme ad altre possibili bruciature vicino a diversi hangar rinforzati per aerei. Se si confermasse che il segno sulla pista è il risultato dell’impatto diretto di un missile balistico iraniano, il danno potrebbe rendere la pista temporaneamente inutilizzabile durante i lavori di riparazione. La base ospita droni di sorveglianza a lungo raggio statunitensi MQ-4C, che conducono regolarmente missioni di intelligence e ricognizione nella regione, anche in prossimità dell’Iran.

Dall’Iran il Portavoce del Comando Centrale Khatam al-Anbiya: “ Le operazioni offensive contro gli Stati Uniti continueranno”. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Esmaeil Baghaei, ha criticato l’idea che le Nazioni Unite debbano essere giudicate principalmente in base alla loro capacità di prevenire guerre tra grandi potenze, sostenendo che la Carta delle Nazioni Unite esiste per proteggere tutti gli Stati dall’aggressione. “Oggi il Segretario Generale sembra ridurre lo scopo dell’Organizzazione a poco più che ‘evitare una guerra tra superpotenze’”. “Questa interpretazione minimalista è fuorviante e pericolosa”. Baghaei ha affermato che una simile interpretazione renderebbe di fatto irrilevanti la maggior parte dei membri dell’ONU, giustificherebbe quasi ogni guerra e “insabbiarebbe le atrocità commesse dalle cosiddette superpotenze contro tutti gli altri”. Ha citato le guerre e le atrocità in Corea, Vietnam, Congo, Iraq, Afghanistan, Yemen, Sudan e Gaza, chiedendo se, di conseguenza, queste potessero essere considerate “successi” delle Nazioni Unite semplicemente perché non si trattava di guerre dirette tra superpotenze.

Infine Reuters scrive che l’Iran ha avvertito gli Stati Uniti che qualsiasi operazione israeliana su larga scala contro l’area di Ali al-Taher nel Libano meridionale porterebbe a una risposta iraniana su larga scala.

Ed ora uno sguardo agli scenari militari aperti in Medio Oriente e Asia Occidentale aggiornato alle ore 16:00 del 3 settembre. Il Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) ha riferito che 86 navi mercantili sono state dirottate, tre messe fuori servizio e due ispezionate nell’ambito del blocco navale dell’Iran. La Marina degli Stati Uniti ha dichiarato che il blocco navale dell’Iran continua.

Secondo un servizio della CNN: lunedì 31 agosto, l’esercito statunitense è riuscito a rimuovere 40 petroliere con circa 18 milioni di barili di petrolio, un record. La cifra relativa a un singolo giorno dall’inizio della guerra è stata solo leggermente inferiore al volume che transitava quotidianamente attraverso lo stretto prima del conflitto (20 milioni di barili di petrolio). L’operazione di rimozione delle petroliere si è svolta contemporaneamente a una serie di attacchi americani nel sud dell’Iran, che hanno contribuito al successo dell’operazione.

Il Wall Street Journal informa che il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti estende il dispiegamento delle forze americane in Medio Oriente fino al 2027.

A Gaza: Aerei israeliani lanciano un raid su Gaza City. Registrati feriti dopo aver preso di mira un aereo da ricognizione all’incrocio di Al-Thawra Street, a ovest di Gaza City. Una fonte del servizio di ambulanza e di emergenza: “Un morto e diversi feriti in un attacco di droni nel quartiere di Rimal”, a ovest di Gaza City.Il numero di morti negli ospedali della Striscia di Gaza è salito a 3 in 24 ore.

L’esercito israeliano e le milizie dei coloni, in un’azione coordinata, stanno distruggendo gli ulivi palestinesi. Rapporti ufficiali delle Nazioni Unite documentano la distruzione di migliaia di alberi in villaggi come Al-Mughayyir. Le IDF lanciano lacrimogeni durante il raid nel villaggio di Masliya, a sud di Jenin.

In Libano ancora bombardamenti di artiglieria contro Wadi al-Saluqi e registrata un’esplosione dell’esercito nemico nella città di Mansouri. Bombardamenti di artiglieria prendono di mira la città di Mansouri. Carri armati Merkava, hanno attaccato le case rimaste nella periferia occidentale della città di Houla, nel Libano meridionale

L’Ufficio del Primo Ministro Netanyahu ha fatto sapere che 5 prigionieri libanesi sono stati rilasciati dal Libano in cambio della restituzione dei corpi di israeliani. I prigionieri sono due libanesi e due siriani: Ali Shour, Hussein Ayash, Asaad Al-Husaika e Sam Ibrahim Al-Samaoui. Lo scambio è avvenuto al valico di Naqoura tramite la Croce Rossa Internazionale, che a sua volta li consegnerà all’esercito libanese.

Le IDF hanno istituito un posto di blocco militare sulla strada che collega i villaggi di Jumla e Saisoun nella campagna occidentale di Daraa e perquisiscono i veicoli di passaggio. E sempre in Siria le IDF hanno sparato colpi di artiglieria Tal al-Ahmar orientale, nella campagna meridionale di Quneitra.

Alle prime ore del 3 settembre il Kuwait chiude lo spazio aereo, gli aeroporti sono stati interrotti dopo l’ultimo attacco, l’allerta è durata fino alle ore 04:00 ore italiane. Segnalazioni di forti esplosioni e fumo che si alza da Camp Buehring.

Gli Hiouthi stanno portando avanti una escalation a Taiz. Dove si registra una fuga di mercenari affiliati all’Arabia Saudita. Si registrano fuga dimassa dalle zone di Maqbaneh e Al-Kadha. Questa fuga è avvenuta in seguito alla massiccia avanzata delle forze di Ansar Allah e al loro controllo su queste aree.Gli yemeniti sono riusciti a prendere la città di Moza, a ovest e a nord di Taiz, dalle mani dei mercenari sauditi con un attacco a sorpresa.

Le forze armate yemenite hanno colpito l’area di Mocha con 14 missili. La battaglia per la presa è iniziata. Sono in corso intensi scontri tra le forze armate yemenite e le milizie sostenute dall’Arabia Saudita lungo la costa occidentale dello Yemen. Secondo le notizie, le milizie si stanno ritirando da diverse posizioni.

Le forze di Ansarullah stanno cercando di avanzare a ovest di al-Kudnah e al-Maqbanah, sull’altopiano di Shar’ab, verso Hays, nel sud-ovest dello Yemen.

La compagnia di navigazione saudita BAHRI riferisce che la petroliera VLCC SIDR è stata coinvolta in un “incidente di sicurezza” il 31 agosto durante il transito nello Stretto di Hormuz, causando la morte di due marinai filippini.

La Repubblica Islamica ha nuovamente tentato di colpire obiettivi militari statunitensi, tra cui basi di droni ed elicotteri. A sua volta, il CENTCOM ha colpito obiettivi vicino a Bandar Abbas e all’isola di Qeshm. La scelta degli obiettivi da parte dell’esercito statunitense non è stata casuale. Da domenica, Teheran ha colpito almeno due petroliere appartenenti alla “flotta ombra”. Ciò è stato realizzato utilizzando missili antinave.

L’Iran riferisce che un operatore di bulldozer Basij è stato ucciso in un attacco statunitense la scorsa notte nella città di Jarom, nella provincia di Fars. Il bilancio delle vittime tra i membri del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche uccisi durante la notte è salito a otto. L’Iran riferisce che tre piloti dell’aeronautica iraniana sono stati uccisi negli attacchi americani condotti martedì.

Un gruppo di sette persone affiliato a gruppi separatisti curdi è stato identificato e arrestato dall’Organizzazione di Intelligence delle Guardie Rivoluzionarie nella provincia di Ilam. Il gruppo sarebbe stato finanziato e diretti da Sar-e-Pul all’estero, avevano iniziato a procurarsi armi e stavano conducendo azioni armate nelle città occidentali del Paese. Durante l’ispezione, nel loro nascondiglio sono state rinvenute diverse armi da fuoco, tra cui Kalashnikov, vari tipi di armi leggere e fucili, insieme alle relative munizioni.

Circa 70 dei feriti nell’ attacco alla sala dove si svolgeva un matrimonio nell’area residenziale di Kohstak sono stati dimessi dall’ospedale, 11 feriti rimangono ricoverati in ospedale. Fars riporta che il bilancio delle vittime dell’attacco al matrimonio a Sirik raggiunge quota cinque.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

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