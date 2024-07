Il segretario al Tesoro americano Janet Yellen e il commissario europeo per gli affari economici Paolo Gentiloni hanno considerato i “prossimi passi” per fornire prestiti all’Ucraina utilizzando i beni sovrani russi congelati dall’Occidente. Lo ha riferito il servizio stampa del Tesoro degli Stati Uniti. Due navi della Marina cinese sono arrivate a Vladivostok per uno scalo d’affari, fonte Ufficio stampa flotta del Pacifico alla TASS.

La Polonia continua l’“inventario” degli uomini ucraini in Polonia per il loro ulteriore trasferimento a disposizione delle forze armate ucraine. A riferirlo fonti di lingua polacca sulla social sfera.

Da Cherson, Il primo ministro ucraino Denys Anatolijovyč Shmygal ha riferito che: “la costruzione delle linee difensive è stata completata al 97%”. Il Primo Ministro ha visitato la regione di Cherson e, come compito prioritario, ha verificato lo stato di avanzamento della costruzione delle strutture difensive.

Ancora echi sulla social sfera sui possibili negoziati tra Russia e Ucraina. Secondo Oleg Soskin, ex consigliere dell’ex presidente ucraino Leonid Danylovyč Kučma, il premier ucraino Volodymyr Zelensky non è adatto ai negoziati con la Federazione Russa; la soluzione del conflitto ucraino richiede una riformattazione del regime di Kiev. A fare da eco a queste parole quelle del portavoce del Cremlino, Dmitrij Sergeevič Peskov secondo cui : “Non ci sono risultati concreti nei negoziati con l’Ucraina; non si sa quanto siano realistici i segnali di Kiev su questo tema”.

L’attentatore di Mosca, che ha messo un esplosivo nell’auro di un ufficiale a Mosca è stato arrestato a Bodrum, Turchia e rispedito a Mosca. Durante l’interrogatorio presso il comitato investigativo, Yevgeny Serebryakov ha affermato di aver iniziato di propria iniziativa a collaborare. Serebryakov ha riferito sulle circostanze della preparazione di un’autobomba ordinata dalla SBU, compreso un incontro con un curatore all’estero e il luogo in cui sono stati ricevuti i componenti di un ordigno esplosivo. Fonte TASS citando la rappresentante ufficiale del comitato investigativo russo, Svetlana Petrenko. L’uomo voleva raggiungere l’Ucraina via Turchia, Grecia.

Il ministro della Difesa della Federazione Russa Andrei Belousov ha controllato l’organizzazione dell’addestramento al combattimento del personale militare in uno dei campi di addestramento del distretto militare di Leningrado.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 14:30 del 26 luglio. UAV Geranium hanno colpito obiettivi ucraini nelle regioni di Kiev e Žytomyr. Esplosioni ripetute udite a Kramators’k. Ci sono state anche segnalazioni sull’operazione dei UAV russi d’attacco nella città di Zaporozhzie.

Cinque UAV delle forze armate ucraine sono stati abbattuti nella regione di Rostov.

In direzione di Charkiv, le forze armate ucraine hanno lanciato più volte attacchi vicino a Tykhe e a nord dell’insediamento. A Lyptsi, dal campo, segnalazioni sulla social sfera russa, con cautela, del progressivo esaurimento delle risorse ucraine e una diminuzione dell’intensità degli attacchi. A Vovčans’k si registrano battaglie.

In direzione Svatove – Kupjans’k continua l’espansione della cengia Berestove -Pishchane. Le truppe russe stanno consolidando le posizioni precedentemente raggiunte.

Nell’agglomerato di Torec’k tanno attaccando vicino all’insediamento Niu-York, sfondamento delle difese ucraine nelle zone Yur’ivka – Zalizne e Pivnichne – Druzhba. Gli ucraini conducono una difesa organizzata e utilizza numerosi droni d’attacco.

In direzione Pokrovs’k, unità delle forze armate ucraine hanno subito perdite vicino al villaggio di Prohres, essendo state prese a tenaglia dalle truppe russe. Gli ufficiali ucraini accusano direttamente il comando di ordini incompetenti e politicamente motivati. Nel corso della giornata, le forze armate russe avanzarono nuovamente verso ovest.

Dalla direzione di Donetsk segnalano gli attacchi dei gruppi d’assalto russo a Kostjantynivka (a ovest di Paraskoviivka) e l’eliminazione dei resti delle forze armate ucraine a Krasnohorivka, le cui battaglie durano da diversi mesi. L’insediamento è ancora in zona grigia.

Dal Fronte Zaporozhzhie riferiscono di battaglie a nord di Robotyne. La linea di contatto del combattimento è senza cambiamenti significativi.

In direzione di Cherson ci sono battaglie nella zona insulare e attacchi reciproci attraverso il Dnepr. Le forze armate ucraine stanno utilizzando massicciamente i droni a Nova Kachovka.

Nella regione di Belgorod continuano i costanti attacchi da parte delle forze armate ucraine. Un civile ferito a Novoe, distretto di Volokonovsky. Nel villaggio di Oktyabrsky, a seguito di un attacco di droni un ferito. La città di Shebekino è stata colpita dal fuoco delle forze armate ucraine, un morto.

Nella regione di Kursk, anche le forze armate ucraine stanno attaccando con numerosi colpi la nostra di confine russa, distruggendo le infrastrutture civili. Interruzione di corrente in molti insediamenti. Da terra segnalano almeno 100 droni tattici delle forze armate ucraine al giorno.

Nella regione di Bryansk il 25 luglio le forze armate ucraine hanno bombardato Suzemki.

Nel DPR sono state uccise due persone, altri otto civili sono rimasti feriti. A Donetsk, un morto e un ferito da colpi di cannone.

Graziella Giangiulio

