ISRAELHAMASWAR. IDF: completati i preparativi per attacco in Libano. Cisgiordania scontri tra coloni e agricoltori palestinesi

Charles Brown, Capo dei capi di stato maggiore congiunti, afferma che gli Stati Uniti non hanno ricevuto sufficienti dettagli e informazioni da Israele sul piano del “giorno successivo” per porre fine alla guerra contro Hamas. Secondo Politico, la delegazione israeliana a Washington sta aumentando la pressione sull’amministrazione Biden affinché fornisca a Israele sistemi d’arma avanzati e aiuti ad aggiornare e rifornimento di armi moderne.

Uno dei motivi principali: l’intenzione di Israele di sfruttare il tempo rimanente dell’attuale amministrazione, che è considerata relativamente favorevole agli obiettivi militari di Israele nella Striscia di Gaza e in Libano, e teme che una futura amministrazione Harris o Trump formulerà politiche diverse riguardo aiuti a Israele. La pubblicazione sottolineava che il problema non era il ritardo nella consegna di 907 kg di bombe ritardata dall’amministrazione, ma altri sistemi d’arma.

L’incontro tra Netanyahu e Harris a Washington è durato circa 40 minuti. Lo riferisce l’ufficio del capo di gabinetto dello Stato ebraico. La Harris ha chiesto un cessate il fuoco a Gaza, pur sostenendo il piano Biden. Il ministro israeliano della Sicurezza nazionale Ben Gvir, commentando le dichiarazioni di Harris: “Non ci sarà alcun cessate il fuoco, signora candidata”.

Da fonti Israeliane si apprende che il governo ha chiesto ad Hamas i nomi dei “rapiti” che sono ancora in vita a darne notizia Channel 13 che ha riferito che Israele ha chiesto ad Hamas di consegnargli un elenco dei nomi delle persone sequestrate e ancora vive, prima di concludere l’accordo. Hamas non vuole fornire i nomi.

La testata Yedioth Ahronoth riporta che Il sindaco di Kiryat Shmona, Avichai Stern, ha espresso la sua insoddisfazione per il discorso di Netanyahu e ha detto: Come è successo negli ultimi dieci mesi, anche in questo discorso ci siamo trovati in disparte. L’Autorità per la radiodiffusione israeliana riferisce che l’IDF ha informato la leadership politica israeliana che tutti i preparativi per l’invasione del Libano sono stati completati. L’esercito israeliano si sta preparando prima della manovra di terra in Libano per effettuare forti operazioni aeree e sortite in suolo libanese. Il comandante dell’aeronautica militare israeliana dal confine libanese: “Siamo pronti per la guerra totale”. Il comandante israeliano della Formazione Galilea ha posticipato la fine del suo incarico, poiché potrebbe verificarsi una probabile guerra nel nord.

L’IDF ha pubblicato i dati ufficiali sul numero totale delle vittime israeliane. Dall’inizio dell’operazione Al-Aqsa Flood di Hamas il 7 ottobre 2023, 687 soldati israeliani sono stati uccisi e 4.213 feriti. A questi si aggiungono due caporali e un soldato morti il 26 luglio. Il Giornale Haaretz riferisce chedalle indagini emerge che l’esercito israeliano non tenta più di inondare i tunnel di Hamas nella Striscia di Gaza con acqua di mare, poiché il progetto “Atlantis”, sviluppato a tale scopo, non è stato efficace. Sempre l’IDF ha postato un grafico del luogo dove sono stati tenuti in ostaggio i prigionieri, i cui corpi sono stati restituiti alle famiglie il 25 luglio, che si trovava sotto una zona umanitaria, nei tunnel di Hamas.

Lo Yemen riporta attacchi americani nella zona di Hodeidah, secondo Bloomberg: durante tutti i mesi della guerra, gli Houthi attaccarono più navi russe o navi con carichi russi di qualsiasi altro paese al mondo.

Ed ora uno sguardo sull’aggravamento Israele – Hamas – Hezbollah aggiornato alle ore 14:00 del 26 luglio (Ed ora uno sguardo sull’aggravamento Israele – Hamas – Hezbollah aggiornato alle ore 14:00 del 26 luglio: https://www.agcnews.eu/israelhamaswar-via-libera-usa-allattacco-in-libano-contro-hezbollah-houthi-pronti-per-nuovi-attacchi-in-israele/) . Hezbollah ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma che per la seconda notte di fila ha attaccato aerei israeliani e li ha costretti ad abbandonare lo spazio aereo libanese. Hanno promesso di postare video. Hezbollah avrebbe lanciato due missili antiaerei contro i combattenti israeliani nel sud del Libano. La Resistenza islamica in Libano afferma che: “unità di difesa aerea prendono di mira gli aerei da guerra nemici nel sud con missili antimissili, costringendoli a ritirarsi e a ritirarsi”.

Aerei da guerra israeliani hanno lanciato un attacco aereo contro la città di Aita al-Shaab e prima registrato attacco di artiglieria.

Nella giornata del 26 luglio la Resistenza Islamica, alle 07:10 ora locale ha preso di mira il sistema tecnico nel sito di Rameh con un missile guidato nel nord di Israele. Il Giornale Maariv afferma che : “I razzi vengono lanciati contro ogni bersaglio in movimento nell’insediamento di Metulla e, naturalmente, contro bersagli fissi”. Nella giornata del 26 luglio Le sirene hanno suonato a Nahal Oz, una comunità vicino alla Striscia di Gaza e in molti insediamenti nel nord di Israele.

Le sirene hanno suonato a Yated, una comunità israeliana vicino alla Striscia di Gaza. Continuano le attività operativa dell’IDF nella Striscia di Gaza. Finora, le truppe dell’IDF che operano contro infrastrutture e agenti di Hamas nell’area di Khan Yunis: “eliminati circa 100 uomini di Hamas, tra cui sette cellule che hanno sparato colpi di mortaio verso le truppe dell’IDF durante i combattimenti nell’area. Le cellule di Hamas sono state successivamente colpite ed eliminate da un aereo dell’IDF. Nella zona di Rafah, l’IAF ha colpito ed eliminato tre uomini armati. Inoltre, le truppe dell’IDF hanno localizzato cunicoli e armi, tra cui lanciarazzi a lungo raggio ed esplosivi, nella zona di Tel as Sultan. L’IAF ha colpito circa 45 obiettivi di Hamas, tra cui cellule, cunicoli, strutture militari e due pozzi di lancio usati per sparare verso Beer Sheva durante la guerra”. Un soldato israeliano della Brigata Givati ​​è stato ucciso durante gli scontri nel sud della Striscia di Gaza. Hezbollah e la Resistenza islamica hanno rivendicato scontro con esercito israeliano all’interno della Striscia di Gaza Hadab Yaron. Le Brigate Al-Quds rivendicano bombardamenti con colpi di mortaio contro i soldati e i veicoli israeliani in prossimità del varco di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza.

Yedioth Ahronoth giornale israeliano: “L’esercito israeliano sta valutando la possibilità di trasferire osservatori al confine e in Cisgiordania per allestire basi militari. I coloni danno fuoco ai terreni agricoli di Rantis a ovest di Ramallah e i militari prende d’assalto Azzun. Secondo Canale 14 c’è stata una “sparatoria contro le forze israeliane vicino all’insediamento di Avnei Hefetz, nel nord della Cisgiordania.

Chiuso da Israele l’ingresso meridionale della città di Tulkarem e prende d’assalto Silwad. Giovedì pomeriggio le forze nemiche sioniste hanno bloccato l’ingresso meridionale di Tulkarem con cumuli di terra.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/