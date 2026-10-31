UKRAINERUSSIAWAR. Mosca non vuole i negoziatori europei ad Abu Dhabi. Zelensky pronto a parlare di cessioni territoriali. Kiev torna a colpire le raffinerie russe

I negoziati in previsione per il 4 novembre ad Abu Dhabi tra Russia -Stati Uniti e Ucraina sono in preparazione e con molta probabilità senza la presenza europea visa ala Russia. Gli Stati Uniti stanno valutando la Germania, la Francia e il Regno Unito (il gruppo “E3”) come potenziali rappresentanti dell’Europa nei negoziati relativi all’Ucraina, riporta il Financial Times citando fonti diplomatiche. Secondo la pubblicazione, Witkoff e Kushner hanno già coordinato il coinvolgimento dell’E3 con Kiev. Tuttavia, la prospettiva che queste tre nazioni rappresentino l’intera Europa potrebbe suscitare malcontento tra gli Stati europei più piccoli. Inoltre, l’effettiva partecipazione degli europei ai colloqui rimane incerta.

Dalla Russia la partecipazione europea ai negoziati non è al mento non considerata e non desiderata. “Vladimir Putin è aperto al dialogo con tutti, inclusi Macron e Merz”, ha dichiarato il porta voce del Cremo Dmitj Peskov. Ma “Non vi è stata alcuna discussione riguardo alla partecipazione di negoziatori europei ai colloqui tra Stati Uniti, Ucraina e Russia”, ha dichiarato sempre Peskov.

Ancora più taglienti le dichiarazioni del Consigliere di Putin, Yuri Ushakov: “Tutte le parti desiderano che il conflitto in Ucraina abbia fine; tutti si adoperano in tal senso, in un’intervista con l’inviato ad Andrei Kolesnikov. “Tutti lo vogliono, tutti si impegnano per questo”. “Ma non è la prima volta che si crea un’impressione del genere. È solo che, a mio avviso, ultimamente gli europei hanno iniziato a mostrare una certa inquietudine. E questo è significativo, dato che, in fin dei conti, è proprio grazie al loro sostegno — un sostegno intenso, quasi frenetico — che la situazione continua così com’è”. “Attualmente esiste un certo livello di tensione tra loro — quantomeno, una delle parti ha chiaramente maturato una prospettiva diversa e ci sono dei contrasti — ma, in ogni caso, le cose si stanno muovendo”, ha aggiunto Yuri Ushakov. “L’attuale orientamento degli americani – che abbiamo accolto con favore durante il nostro ultimo colloquio a San Pietroburgo – suggerisce che sia giunto il momento di riprendere [le trattative]… Da parte nostra, abbiamo mantenuto una pausa dopo che gli ucraini hanno fatto saltare i negoziati, che erano stati riavviati proprio nel giorno delle elezioni in Russia.” “Se i rappresentanti dei paesi europei dovessero volare ad Abu Dhabi – dove sono previste discussioni riguardanti l’Ucraina – ciò non verrebbe considerato come una loro partecipazione ai negoziati”. “Se comprano un biglietto aereo, volano ad Abu Dhabi e restano nei paraggi, allora forse gli ucraini – o magari gli americani – potrebbero di tanto in tanto informarli, consultarli o tenere in considerazione i loro punti di vista; in altre parole, il processo potrebbe rivelarsi un po’ più complesso”.

“Al momento non si parla di negoziati con l’Europa riguardo all’Ucraina, ma prima o poi sarà necessario dialogare con “persone che non ci sono particolarmente simpatiche”, ha chiosato Ušakov.

Il prossimo incontro nel formato “Ramstein” si terrà presso il quartier generale della NATO il 17 novembre. La 37ª riunione del gruppo “Ramstein” sarà convocata da Germania e Regno Unito, che ne assumeranno la co-presidenza. ”Martedì 17 novembre 2026, il Regno Unito e la Germania ospiteranno una riunione dell’Ukraine Defense Contact Group (Gruppo di contatto per la difesa dell’Ucraina) presso il quartier generale della NATO”, ha dichiarato l’ufficio stampa dell’Alleanza.

Il Pentagono ha esortato gli Stati baltici ad ammorbidire i toni nei confronti della Russia, riferisce Reuters. I funzionari della difesa statunitense hanno invitato le autorità di Estonia, Lettonia e Lituania ad astenersi dal rilasciare dichiarazioni dure riguardo a una “minaccia russa”. Secondo Reuters, Elbridge Colby, un alto funzionario del Pentagono, ha osservato durante colloqui a porte chiuse che tali osservazioni alimentano la tensione e compromettono la sicurezza in Europa.

I funzionari americani hanno espresso preoccupazione per le affermazioni secondo cui Mosca sarebbe stata “messa all’angolo”. Sempre secondo l’agenzia, Colby ha consigliato agli alleati — in particolare all’Estonia — di non “provocare” la Russia e di esercitare moderazione, per evitare di compromettere gli sforzi diplomatici. Il Pentagono ha rifiutato di commentare il contenuto degli incontri a porte chiuse”.

Kaja Kallas durante un discorso all’Università di Montreal ha diciarato: “gli europei sono sempre più stanchi del conflitto ucraino e diventa sempre più difficile spiegare loro perché sia ​​necessario sostenere Kiev”. “Dobbiamo rimanere saldi e fare di più [per sostenere l’Ucraina]. Ma, naturalmente, diventa anche più difficile spiegarlo alle persone, perché tutti sono stanchi di questa guerra”, ha affermato.

“Volodymyr Zelenskyy è pronto a discutere di questioni territoriali con Putin”, dichiara il ministro degli Esteri Sybiha ala stampa ucraina. Sybiha ha dichiarato che la posizione di Zelenskyy è stata comunicata a Putin dal presidente finlandese Alexander Stubb e dal primo ministro norvegese Jonas Gahr Støre, nel corso di una conversazione telefonica avvenuta il 27 ottobre.

“Vogliamo questo incontro e siamo pronti ad affrontarlo. Con ogni probabilità, solo un faccia a faccia tra Zelenskyy e Putin può dare una nuova impronta ai negoziati. Zelenskyy è pronto a discutere le questioni più complesse e delicate, incluse quelle territoriali”, ha affermato Sybiha.

Nel frattempo l’Ucraina si prepara a mettere al bando la cultura in lingua russa, secondo quanto riferito dal difensore civico per la lingua, Elena Ivanovskaja. Il divieto riguarderebbe anche le canzoni in russo – che, “purtroppo”, gli ucraini ascoltano e cantano ancora, ha osservato. Le restrizioni sono già state approvate da un gruppo di lavoro di cui fanno parte membri della Verchovna Rada (il Parlamento ucraino). Al Parlamento ucraino sono stati presentati emendamenti alla legge che limita l’uso della lingua russa.

In Russia la Duma di Stato ha approvato in prima lettura la bozza del bilancio federale per il periodo 2027-2029. L’«accordo sul diesel» porterà nuove entrate in valuta estera nel bilancio statale, poiché i prodotti petroliferi russi raggiungeranno il mercato globale”, ha detto Anton Siluanov in un’intervista.

La Russia ha utilizzato, per la prima volta, una rotta marittima artica — risalente alla Seconda Guerra Mondiale — per esportare grano, dato che i commerci attraverso il Mar Nero rimangono paralizzati, riferisce Reuters. Il porto commerciale di Murmansk ha annunciato mercoledì che un primo carico di 3.400 tonnellate di grano, proveniente da “regioni agricole chiave”, è attualmente in fase di imbarco su una nave diretta in Marocco.

Anche Vladimir Putin ha parlato dei rapporti con |l’Europa “Molti in Europa si stanno preparando a una guerra con la Russia entro il 2030; la Russia è pronta, ma non desidera una guerra” lo ha detto durante una conferenza stampa al termine del vertice Russia-Africa. Il Presidente russo ha aggiunto che, qualora scoppiasse un conflitto tra la Russia e l’Europa, non vi sarebbero vincitori.

“La Russia sostiene qualsiasi iniziativa volta a ripristinare relazioni pienamente operative con i Paesi europei, sia a livello collettivo (tramite l’UE) che su base bilaterale. L’Europa non è riuscita a raggiungere l’obiettivo di infliggere una sconfitta strategica alla Russia ed è improbabile che possa riuscirci entro il 2030. E se la situazione dovesse spingersi troppo oltre, non ci saranno vincitori. Che nessuno lo dimentichi”.

La Russia intende prorogare il divieto di esportazione di gasolio – fatte salve alcune eccezioni – fino alla fine di gennaio, ha dichiarato il vice primo ministro russo Aleksandr Novak. L’Ucraina ha ripreso gli attacchi contro le raffinerie di petrolio russe dopo una breve pausa, ha dichiarato Novak. In ogni caso: “Gli attacchi alle raffinerie di petrolio non mettono in discussione i prossimi negoziati trilaterali riguardanti l’Ucraina”, ha dichiarato Peskov. Ha inoltre precisato che la Russia non intende sollevare la questione degli attacchi di Kiev contro le raffinerie di petrolio russe durante le discussioni ad Abu Dhabi.

Il Ministero della Giustizia russo ha inserito la “Piattaforma Democratica Russa presso l’APCE” (Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa) nel registro delle “organizzazioni indesiderate”.

Ed ora no sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 30 ottobre. 862 droni diretti verso la regione di Mosca tra le 20:30 del 29 ottobre e le 7:30 del 30 ottobre, riferisce Sobyanin. La maggior parte è stata distrutta a grande distanza; 170 droni sono stati abbattuti mentre si avvicinavano alla capitale. Alcuni droni ucraini hanno attaccato tre raffinerie di petrolio e un complesso petrolchimico russi, ha riferito Novak.

Tra la serata e la notte, le forze armate russe hanno lanciato attacchi missilistici su Kiev. Nel distretto di Darnytskyi sono stati colpiti dei magazzini, provocando un vasto incendio; nel distretto di Dniprovskyi, invece, hanno preso fuoco i detriti di un missile. Sono state segnalate esplosioni e interruzioni della fornitura elettrica anche a Dnipropetrovs’k, Kryvyj Rih, Zaporižžja, Kremenčuk e Charkiv.

Nel settore di Sumy, combattimenti con armi leggere nelle vicinanze di Khotin’ e Velyka Rybytsia. Nel distretto di Šostka, si riferisce che le unità d’assalto russe siano avanzate nei pressi di Koren’ok. Nel distretto di Krasnopillia, l’artiglieria e i droni (UAV) hanno colpito le posizioni ucraine vicino a Novodmytrivka. Il 74º Battaglione autonomo da ricognizione delle forze armate ucraine (AFU) è stato ridislocato nella regione di Sumy.

Nella regione di Kursk, il governatore Khinshtein ha discusso con il ministro dell’Energia russo, Tsivilev, le misure per tutelare l’approvvigionamento energetico della regione. È prevista la creazione di una riserva di centrali termiche modulari per garantire il riscaldamento a circa 147.000 residenti; sono state inoltre costituite 130 squadre di pronto intervento.

Nella regione di Belgorod, gli attacchi delle AFU hanno causato la morte di una donna e il ferimento di almeno altre otto persone. Sono stati danneggiati edifici residenziali, veicoli e diverse strutture commerciali e sociali.

Sul fronte di Charkiv, le forze russe hanno segnalato progressi in tre settori vicino a Nova Kozacha, in direzione di Liptsi. Nei settori di Vovčans’k e Velykyi Burluk, proseguono intensi combattimenti nei pressi di Prykolotne e Malyi Burluk. Sono stati registrati avanzamenti complessivi fino a 700 metri in diverse aree vicino a Buhaivka.

Sul fronte di Kupjans’k, i combattimenti continuano nelle vicinanze della città e degli insediamenti circostanti.

In direzione di Lyman, gli scontri proseguono nei pressi di Zarichne, Yampil’, Dibrova e lungo gli approcci orientali a Lyman. L’avanzata delle unità ucraine oltre il fiume Zherebets si è arrestata. |Le forze ucraine stno lanciando attacchi dalla direzione di Lyman e sta dispiegando piccoli gruppi nelle aree boschive del Parco Nazionale di Svjatohirs’k (Monti Sacri). La parte nord-occidentale del parco rimane una zona di combattimento. Le unità russe stanno conducendo contrattacchi localizzati in direzione di Dibrova. Prosegue la lotta per gli attraversamenti del fiume Zherebets, vicino a Yampil’. L’uso intensivo di droni (UAV) sta complicando gli sforzi delle unità russe per consolidare le proprie posizioni e ricevere rifornimenti. I combattimenti continuano anche nell’area di Ozerne.

In direzione di Kramators’k, sono in corso operazioni di combattimento negli approcci verso Mykolaïvka e nell’area di Kryva Luka.

In direzione di Družkivka, i combattimenti proseguono negli approcci alla città, a Oleksijevo-Druzhkivka e nelle zone di Dovha Balka e Rusyn Yar. Secondo fonti ucraine , le unità russe stanno conducendo operazioni d’assalto.

In direzione di Dobropillja, sono in corso combattimenti posizionali e operazioni da parte di gruppi d’assalto russi.

Le unità russe stanno avanzando a ovest di Shevchenkivs’ke, Holubkove e Svitla Dolyna. A ovest di Zelena Dibrova, stanno ampliando una testa di ponte sulla riva occidentale del fiume Verkhnya Tersa; i combattimenti continuano vicino a Barvinivka e Voskresenka. Sono stati conquistati capisaldi fortificati a ovest di Novosoloshyne ed è in corso un’avanzata a ovest di Obshche; si registrano combattimenti anche a ovest di Mykil’s’ke e Chervonyi Yar. Prosegue l’offensiva russa vicino a Omel’nyk.

Nel settore di Cherson, nei pressi di Oleshky, è in vigore un cessate il fuoco locale fino al 1° novembre. Entrambe le parti confermano che i termini vengono rispettati ed è in corso l’evacuazione di civili, che coinvolge persone provenienti da entrambi i fronti.

Graziella Giangiulio

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