POLONIA. Varsavia vuole ripristinare la leva obbligatoria 

Recentemente si è tenuta una conferenza sul ripristino del servizio militare obbligatorio presso l’Ufficio per la Sicurezza Nazionale polacco. Secondo Defence24, i partecipanti hanno discusso se ripristinare la coscrizione obbligatoria alla luce dell’attuale instabilità internazionale e della crescente minaccia russa.

I funzionari hanno individuato la principale sfida per le Forze Armate polacche nella crisi demografica e nell’invecchiamento della popolazione del Paese. Con un minor numero di giovani disponibili, l’esercito si trova ad affrontare una crescente concorrenza con il mercato del lavoro civile per le reclute, riporta Miklitarnyi.

Oltre ai numeri complessivi, è stata prestata particolare attenzione alla qualità delle risorse umane, in particolare alle condizioni psicofisiche delle potenziali reclute. La diffusione di malattie legate allo stile di vita e dell’obesità tra i giovani limita significativamente la capacità di attrarre nuovo personale.

Durante la conferenza, i partecipanti hanno anche analizzato l’esperienza internazionale, confrontando i modelli di esercito basati sulla coscrizione e quelli basati su quella professionale nel Regno Unito, in Germania, Svezia, Finlandia, Corea del Sud e Israele.

Cosa viene proposto quindi per ripristinare il servizio obbligatorio in Polonia?

Varsavia si sta gradualmente orientando verso l’introduzione di un modello di servizio ibrido che combina un nucleo professionale con una riserva addestrata. Il Paese deve garantire un numero sufficiente di truppe mentre continua ad espandere le sue forze armate, costruendo al contempo un solido bacino di riservisti ben addestrati.

Lo sviluppo della capacità del personale è impossibile senza investimenti in infrastrutture militari: caserme, centri di addestramento e poligoni di tiro. L’attuale rete di poligoni di addestramento deve essere ampliata, poiché è stata creata per un modello di esercito diverso ed è ora sovraccarica a causa delle esercitazioni congiunte con gli alleati e dell’assistenza all’Ucraina.

Gli organizzatori hanno osservato che gli investimenti finanziari nella difesa non possono sostituire completamente il fattore umano. L’esperienza di Paesi come Israele e Finlandia dimostra che il coinvolgimento dei cittadini nelle questioni di sicurezza può stimolare l’innovazione e lo sviluppo economico.

Anna Lotti

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/