URUGUAY. L’esercito cinese visita la Difesa Cibernetica di Montevideo

Una delegazione militare della Repubblica Popolare Cinese ha visitato la scorsa settimana l’Unità di Difesa Cibernetica dell’Esercito Nazionale Uruguaiano, segnando un passo significativo nel rafforzamento dei legami bilaterali e della cooperazione tecnica in materia di difesa.

La visita rientrava in un programma di scambio tecnico e strategico volto a migliorare la collaborazione tra le due forze armate, riporta MercoPress.

Il team cinese comprendeva il Generale Ye Jiang, vice capo dell’Ufficio per la Cooperazione Militare Internazionale (OIMC), e il Colonnello Liu Bo, vice direttore dell’Ufficio America e Oceania dell’OIMC.

Erano accompagnati da ufficiali del Ministero della Difesa uruguaiano, tra cui il Direttore Generale delle Politiche di Difesa Nadia Almeida.

La delegazione in visita è stata formalmente accolta dal Comandante della I Divisione dell’Esercito, Generale Marcelo Pose, dal Comandante dell’Unità di Difesa Cibernetica, Colonnello Gerardo Vega, e dal Vice Comandante, Colonnello Javier Soria.

La visita si è concentrata sulle capacità e le operazioni delle difese informatiche dell’Esercito uruguaiano. Il Colonnello Vega ha tenuto una presentazione che illustrava gli obiettivi e le sfide dell’unità nel cyberspazio.

I visitatori cinesi hanno visitato le strutture chiave, tra cui la Scuola di Difesa Cibernetica dell’Esercito e il Centro Operativo di Sicurezza (SOC). Hanno assistito a una dimostrazione in tempo reale delle operazioni informatiche continue, 24 ore su 24, dell’unità, che includono il monitoraggio, il rilevamento e la risposta agli incidenti digitali.

In un discorso conclusivo dell’evento, il Generale Marcelo Pose ha sottolineato il valore strategico dell’Unità di Difesa Cibernetica e l’importanza di una cooperazione continua con la Cina in questo campo.

I visitatori cinesi si sono anche recati presso la Scuola Nazionale per le Operazioni di Pace dell’Uruguay (ENOPU), dove sono stati informati sull’addestramento e la preparazione pre-dispiegamento per le missioni internazionali di mantenimento della pace.

La cooperazione civile e militare tra Cina e Uruguay si è ampliata negli ultimi anni, con la Cina che ha fornito diversi programmi di assistenza. Nell’agosto 2024, l’Uruguay ha confermato una donazione di equipaggiamento militare cinese per un valore di oltre 4 milioni di dollari, tra cui sistemi di comunicazione avanzati e veicoli logistici.

Maddalena Ingrao

