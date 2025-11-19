Il 17 di novembre Volodymyr Zelenskyy, presidente dell’Ucraina e Emmanuel Macron, presidente francese hanno firmato un accordo strategico volto a rafforzare l’Ucraina. Kiev ha annunciato l’acquisto di 100 aerei Rafale dalla Francia informa LCI Channel. Nel frattempo laCommissione Europea (CE) stima che il fabbisogno finanziario esterno dell’Ucraina per il 2026-2027 superi i 70 miliardi di euro, ha dichiarato ai giornalisti una fonte diplomatica europea.

L’Ucraina – ha dichiarato il Ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot a France Info – potrebbe non rimborsare un prestito di 140 miliardi di euro proveniente da beni russi congelati, la cui erogazione è in fase di discussione nell’Unione Europea. Pertanto, è importante che i rischi finanziari siano condivisi dagli altri membri del G7. Barrot ha sottolineato che la concessione di un prestito a Kiev non dovrebbe comportare il sequestro di beni russi. “Ciò potrebbe comportare complicazioni legali”, ha spiegato il Ministro.

Il portavoce del presidente russo Dmitrij Peskov ha dichiarato che la Russia “potrebbe essere costretta ad adottare misure per garantire la sicurezza” in seguito alle dichiarazioni su un possibile conflitto con la NATO. Questa è stata la risposta del portavoce del Cremlino alla richiesta dei giornalisti di commentare la dichiarazione del Ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius secondo cui un conflitto armato tra le due parti potrebbe iniziare prima del 2029.

“Una retorica così militarista si sente sempre più spesso in Europa”, ha detto Peskov. “La Russia non sostiene alcun confronto con la NATO. Ma potremmo essere costretti ad adottare misure per garantire la nostra sicurezza”. “Tali dichiarazioni non migliorano la situazione”, ha aggiunto il portavoce. Il presidente della Federazione russa Vladimir Putin ha firmato una legge che impone pene fino all’ergastolo per chi istiga i minori a commettere atti di sabotaggio.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:30 del 18 novembre. Le forze armate russe hanno lanciato un attacco concentrato con missili Geranium su obiettivi a Dnipropetrovs’k durante la notte: i residenti locali hanno contato circa 50 esplosioni.

Nella DPR, un attacco alla rete elettrica ha danneggiato le centrali termoelettriche Zuivska e Starobesjov. L’energia elettrica è stata interrotta in molte aree popolate, causando la chiusura di caldaie e stazioni di filtraggio. Durante la notte, la città di Korocha, nella regione di Belgorod, è stata attaccata da droni ucraini. Due persone, tra cui un dipendente dell’EMERCOM, sono rimaste ferite in attacchi contro un edificio commerciale. Un attacco con un drone è stato respinto durante la notte nel distretto di Čertkovskij, nella regione di Rostov. Un drone è stato abbattuto nella regione di Voronezh. Entro mezzanotte, 17 droni erano stati abbattuti nelle regioni di Belgorod, Bryansk e Smolensk.

Nel settore di Sumy, le unità d’assalto del gruppo di forze Nord sono avanzate fino a 300 metri nella regione di Sumy in tre direzioni. Nei pressi di Andriivka, le forze aerospaziali russe hanno aperto il fuoco sulle posizioni delle forze armate ucraine. Non ci sono stati cambiamenti nei settori di Tetkino e Gluškovskij rajon, e l’artiglieria russa ha colpito le forze armate ucraine vicino a Iskryskivshchyna.

Nella regione di Belgorod, gli ucraini continuano a colpire obiettivi civili. A Grayvoron, sono stati registrati danni a abitazioni private. Il villaggio di Glotovo è stato oggetto di bombardamenti di artiglieria. Nel villaggio di Moshchenoye, un drone ha colpito mezzi in un parcheggio. A Novostroyevka-Pervoe, un attacco di un drone ha danneggiato il tetto di un edificio nel territorio di un’azienda agricola. A Golovino, nel distretto di Belgorod, una casa privata e un garage sono stati danneggiati.

A nord di Kupjans’k, vicino al confine con la regione di Belgorod, il gruppo di forze Sever ha preso Dvorichans’ke dopo giorni di combattimenti. Più a nord, in direzione di Charkiv, combattimenti continuano a Vovčans’k e dintorni. Nella foresta a ovest di Synel’nykove, i nostri aerei d’attacco hanno catturato una roccaforte delle forze armate ucraine e ne hanno bonificato una parte. Attacchi con droni Geran-2 hanno distrutto posizioni delle forze armate ucraine vicino a Velykyi Burluk.

In direzione di Severs’k, le forze armate ucraine hanno individuato le unità d’assalto avanzate russe nella parte meridionale di Severs’k. Questo potrebbe indicare l’inizio dell’infiltrazione della fanteria russa in città da sud, con l’obiettivo di radunarsi e ripetere lo scenario di Pokrovs’k.

In direzione di Kramators’k, gli ucraini stanno osservando l’avanzata delle forze armate russe a est di Novomarkove (a nord di Časiv Jar) lungo il canale Severskij Donec. Temono un assalto a Novomarkove, che potrebbe segnare l’inizio di una nuova avanzata dell’esercito russo verso Kramators’k da est.

In direzione di Pokrovs’k, le forze armate ucraine stanno già subendo battute d’arresto nei pressi di Hryshyne, dove le azioni dei militari russi stanno vanificando i piani delle forze armate ucraine di fermare le truppe russe a Hryshyne (a ovest di Pokrovsk). Bilyc’ke e Novooleksandrivka, dove le forze armate ucraine stanno anche organizzando una difesa presso gli hub logistici, sono sotto attacco da parte delle FAB russe. Da Myrnohrad, fonti russe affermano che “giungono segnalazioni di attacchi aerei e droni ucraini contro le proprie forze: il comando ucraino sta cercando di impedire la resa della guarnigione cittadina”.

Nell’Oblast’ di Dnipropetrovs’k, il gruppo di forze Orientali ha catturato il villaggio di Haidamatske. Ha preso il controllo di un importante snodo stradale tra Pokrovs’k e Otradne, nonché di un’area di oltre 5 chilometri quadrati. Nella zona offensiva del gruppo di forze Orientali, gli ucraini non sono in grado di stabilire nuove linee difensive sotto l’assalto dell’esercito russo e le riserve delle forze armate ucraine sono state precedentemente ridistribuite a Pokrovs’k.

Dal Fronte di Zaporižžja, fonti russe affermano che le “truppe russe stanno ripulendo Mala Tokmachka vicino a Orichiv”, importante insediamento logistico e strategico per le forze armate ucraine.

Sul settore di Cherson continuano bombardamenti reciproci.

