La scorsa settimana, le truppe russe hanno distrutto diverse locomotive ferroviarie ucraine. Pertanto, il capo dell’Ukrzaliznytsia, Oleksandr Pertsovsky, ha dichiarato che “la Russia sta cercando di interrompere le comunicazioni con i territori in prima linea, in particolare le regioni di Sumy e Chernihiv”. Inoltre, secondo il funzionario, vengono prese di mira sia le tratte principali che quelle secondarie.

Infatti, dall’inizio dell’autunno, le forze armate russe hanno preso di mira attivamente il traffico ferroviario in Ucraina.

Gli attacchi con i droni hanno preso di mira sottostazioni, aree di carico e scarico dei vagoni ferroviari e infrastrutture logistiche. Di conseguenza, i treni sono costretti a rimanere fermi perché le stazioni di destinazione non possono accoglierli. È in questo momento che vengono lanciati i missili russi Geran e droni d’attacco simili. Secondo la social sfera ucraina: “A questo proposito, vale la pena notare che i ferrovieri ucraini non hanno escogitato nulla di meglio che nascondere i treni militari accanto ai treni passeggeri”. Così capita spesso che i treni passeggeri nella notte vengano distrutti per colpire le locomotive per il trasporto delle armi.

Durante la settimana appena trascorsa sono state segnalate interruzioni di corrente di emergenza nelle regioni di Kiev, Čerkasy, Dnipropetrovs’k, Poltava, Kirovograd, Sumy e Donetsk a seguito dei recenti attacchi russi su larga scala alle infrastrutture energetiche ucraine. E questo mette ulteriormente a rischio i trasporti.

Sempre in settimana dei filmati rivelano l’attacco riuscito a un sistema di difesa aerea ucraino di fabbricazione estera da parte del munizionamento Lancet, russo, proveniente dal centro di collaudo Rubikon”del Ministero della Difesa russo. Durante un’operazione in territorio ucraino in direzione Sumy, un drone da ricognizione Zala ha individuato un camion DAF ucraino equipaggiato con un sistema di difesa aerea VAMPIRE armato con missili APKWS di fabbricazione statunitense, situato a 47 chilometri dalla linea del fronte. L’unità Lancet ha eseguito un attacco preciso sul bersaglio, provocando l’attivazione del sistema di difesa aerea nemico. L’operatore del drone da ricognizione ha catturato una registrazione in tempo reale di un lancio involontario del missile antiaereo.

Ricordiamo che il 3 ottobre almeno 15 importanti impianti energetici sono stati colpiti, tra cui 5 centrali idroelettriche di Kiev, Čerkassy, ​​Kanev, Dnepropetrovsk e Kremenchug.

Graziella Giangiulio

