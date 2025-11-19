CINA. Capesante e Cultura: così si dispiega la rappresaglia di Pechino verso Tokyo 

La Cina ha informato il Giappone che vieterà tutte le importazioni di prodotti ittici giapponesi, secondo quanto riportato mercoledì dai media, in quella che sembra essere l’ultima rappresaglia di una disputa diplomatica su Taiwan tra le due principali economie asiatiche.

Le tensioni tra i due paesi sono esplose dopo che il nuovo primo Ministro giapponese Sanae Takaichi ha dichiarato questo mese che un attacco cinese a Taiwan, che minacciasse la sopravvivenza del Giappone, potrebbe innescare una risposta militare.

La Cina le ha chiesto di ritrattare le dichiarazioni e ha esortato i suoi cittadini a non recarsi in Giappone, con conseguenti cancellazioni di massa che potrebbero infliggere un duro colpo alla quarta economia mondiale.

Interpellato in merito alle notizie, riporta Reuters, il portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Mao Ning, ha dichiarato: “Nelle circostanze attuali, anche se i prodotti ittici giapponesi venissero esportati in Cina, non troverebbero mercato”. Ha ribadito che se Takaichi non avesse ritrattato le sue dichiarazioni, la Cina avrebbe dovuto adottare contromisure “severe e risolute”.

Il Capo di Gabinetto giapponese, Minoru Kihara, ha dichiarato ai giornalisti che Tokyo non ha ricevuto alcuna notifica dal governo cinese in merito al divieto sui frutti di mare.

Soltanto pochi mesi fa, Pechino aveva parzialmente allentato le restrizioni sui frutti di mare giapponesi imposte a seguito della decisione di Tokyo, due anni fa, di rilasciare le acque reflue trattate dalla centrale nucleare di Fukushima, teatro del disastro nucleare del 2011, seguito a un violento terremoto e tsunami.

La Cina ha comunicato al Giappone che la reimposizione del divieto era dovuta alla necessità di un ulteriore monitoraggio del rilascio di acqua, hanno riferito l’emittente pubblica NHK e l’agenzia di stampa Kyodo.

Dopo un’ondata di reazioni al vetriolo da parte di un diplomatico cinese in Giappone e dei media statali cinesi contro Takaichi, il Giappone ha avvertito lunedì i suoi cittadini in Cina di intensificare le precauzioni di sicurezza ed evitare luoghi affollati. Tokyo ha affermato che le dichiarazioni di Takaichi in parlamento sono in linea con la posizione del governo, suggerendo che non ci sia alcuna svolta imminente.

A giugno, la Cina aveva dichiarato che avrebbe ripreso a importare prodotti ittici giapponesi da tutte le 47 prefetture del Giappone, tranne 10.

La reimposizione sarà un duro colpo per molte aziende desiderose di rientrare in un mercato che in precedenza rappresentava oltre un quinto di tutte le esportazioni di prodotti ittici del Giappone.

Quasi 700 esportatori giapponesi avevano presentato domanda di nuova registrazione per le spedizioni in Cina, ha dichiarato martedì ai giornalisti il ​​Ministro dell’Agricoltura giapponese Norikazu Suzuki. Tuttavia, solo tre di queste richieste sono state finora approvate.

Prima del divieto del 2023, la Cina era il principale acquirente di capesante del Giappone e un importante importatore di cetrioli di mare.

Nell’immediato, il boicottaggio dei viaggi da parte della Cina potrebbe avere conseguenze di vasta portata per la fragile economia giapponese. Secondo il World Travel & Tourism Council, il turismo rappresenta circa il 7% del prodotto interno lordo complessivo del Giappone ed è stato un importante motore di crescita negli ultimi anni. I visitatori provenienti dalla Cina continentale e da Hong Kong rappresentano circa un quinto di tutti gli arrivi, secondo i dati ufficiali.

Oltre 10 compagnie aeree cinesi hanno offerto rimborsi sulle rotte dirette in Giappone fino al 31 dicembre, e un analista del settore stima che circa 500.000 biglietti siano già stati cancellati.

Tutti gli incontri e gli appuntamenti culturali e accademici in Cina con partecipanti giapponesi sono stati annullati.

Luigi Medici

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/