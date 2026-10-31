FINLANDIA. Marines USA a protezione dei cavi baltici dentro Baltic Sentry

Il Corpo dei Marine USA ha riassegnato un gruppo di quasi 50 Marine, si parla di 48, già in Europa per addestramento alla missione NATO Enhanced Vigilance Activity Baltic Sentry.

Non è un nuovo dispiegamento dagli USA, è una riassegnazione di truppe già presenti nel teatro europeo, riportano Task & Purpose, Marine Corps Times, ZeroHedge che riprendono un comunicato stampa del Dipartimento della Difesa / US Marine Corps del 10 ottobre 2026

I Marine provengono da: 2nd Reconnaissance Battalion, 2nd Marine Division; II Marine Expeditionary Force Information Group. Entrambe le unità hanno sede al Marine Corps Base Camp Lejeune, North Carolina. Si tratta di Recon Marine, considerati fanteria leggera d’élite ma la cui funzione principale è ISR: intelligence, sorveglianza e ricognizione. L’Information Group è l’unità di analisi che gestisce i dati raccolti.

Nel Baltico, opereranno “a fianco della Finnish Coastal Brigade (Brigata Costiera Finlandese)” e di altre forze NATO: “Operare al fianco della Brigata costiera finlandese per fornire capacità avanzate di sorveglianza e ricognizione tattica in contesti expeditionary” , riporta il comunicato. Tecnicamente useranno: piccoli sistemi aerei a pilotaggio remoto (small UAS / droni da ricognizione); sensori litoranei / littoral sensors; alimentazione diretta dei dati nel quadro operativo comune NATO (NATO common operational picture) per monitoraggio in tempo reale

Il motivo per cui sono stati scelti è proprio la competenza nell’impiego di sistemi di ricognizione a pilotaggio remoto e altre capacità tattiche di raccolta informazioni. “L’esperienza, le competenze e i sistemi del Corpo dei Marines degli Stati Uniti sono perfettamente idonei a integrare il nostro quadro della situazione e a supportare il nostro monitoraggio del Mar Baltico, ha detto il Cap. Johan Tillander, capo delle operazioni della Marina finlandese.

Opereranno nel contesto della missione Baltic Sentry. La missione è stata lanciata da NATO il 14 gennaio 2025 dal Segretario Generale Mark Rutte, insieme al Presidente finlandese Stubb, dopo una serie di danni a cavi sottomarini tra Estonia e Finlandia, con l’obiettivo di proteggere le infrastrutture critiche sottomarine, CUI – Critical Undersea Infrastructure.

È stata creata dopo l’esplosione Nord Stream 1 e 2 (Settembre 2022) seguita da più di mezza dozzina di tentativi di danneggiare o tagliare condotte o reti dati sul fondale baltico, attribuiti da NATO a sabotaggi e alla cosiddetta “flotta ombra” russa.

L’operazione è a guida europea sotto Allied Joint Force Command Brunssum e Allied Maritime Command, include fregate, aerei da pattugliamento marittimo e flotta di droni navali. I Marine sono il primo contingente terrestre USA specializzato in ISR ad aggiungersi.

Luigi Medici

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/