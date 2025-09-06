ISRAELHAMASWAR. Pechino aderisce alla Dichiarazione di New YORK dell’ONU. Gli Houthi preparano armi chimiche per lanciarle contro Israele. Lee brigate al Qassam lanciamo l’Operazione Bastone di Mosè

Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni a tre gruppi palestinesi per i diritti umani che avevano chiesto alla Corte Penale Internazionale di indagare su Israele per le accuse di genocidio a Gaza, secondo un avviso pubblicato giovedì sul sito web del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti.

I tre gruppi – il Centro Palestinese per i Diritti Umani e il Centro Al Mezan per i Diritti Umani con sede a Gaza, e Al-Haq con sede a Ramallah – sono stati inseriti in quelle che il Dipartimento del Tesoro ha definito designazioni correlate alla Corte Penale Internazionale.

La social sfera palestinese è molto scettica sull’annunciata rottura delle relazioni fra Turchia e Israele. Sono diffusi post simili a questo: “La Turchia ha interrotto TUTTI i legami economici con Israele e ha chiuso i suoi cieli agli aerei israeliani la scorsa settimana. Qualcuno gli crede? Entro un mese vedremo navi turche nei porti israeliani”.

“Netanyahu ha respinto la richiesta di Macron di una visita in Israele prima del previsto riconoscimento della Palestina”: Netanyahu ha posto una condizione per la visita di Macron, ma Macron l’ha respinta.

“Macron aveva pianificato una breve visita prima dell’inizio della sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, durante la quale la Francia intende unirsi a diversi paesi occidentali che riconoscono unilateralmente la Palestina. Tuttavia, Netanyahu ha posto una condizione: la visita sarebbe stata possibile solo se Macron avesse abbandonato questa iniziativa. Il leader francese non ha accolto la richiesta.”

La Cina ha deciso di aderire alla Dichiarazione di New York adottata durante la conferenza di alto livello delle Nazioni Unite sulla statualità palestinese. La Dichiarazione di New York è stata un’iniziativa dell’Arabia Saudita e della Francia nel luglio 2025. Nell’assemblea ONU di settembre, la questione della statualità palestinese sarà il tema più importante di discussione.

In Egitto, il portavoce del governo ha affermato che Netanyahu “sta delirando”, si è addirittura augurato che “Netanyahu annulli l’accordo sul gas tra Egitto e Israele” e ha minacciato direttamente Tel Aviv: “Se cinque divisioni non sono riuscite a occupare completamente Gaza, cosa farà quando si tratterà di un esercito professionale?”. Facendo poi riferimento all’allargamento del territorio israeliano ha detto che: “Gli ebrei vogliono governare dal Nilo all’Eufrate (…) ma non accadrà mai perché l’esercito egiziano esiste”.

Nel 700° giorno delle operazioni israeliane a Gaza, i gruppi palestinesi hanno sottolineato la necessità di proseguire il percorso di resistenza.

Il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina ha annunciato che questa guerra è la più lunga e brutale dei tempi moderni.

Il Fronte Libero della Palestina ha inoltre annunciato che “il nemico sionista ha continuato la sua guerra di genocidio e pulizia etnica nella Striscia di Gaza negli ultimi 700 giorni”.

Le Brigate Al-Qassam hanno lanciato l’operazioni qualitative “il bastone di Mosè” contro l’IDF.

In Yemen, il ministro dell’Informazione ha affermato che gli Houthi hanno iniziato a produrre armi chimiche con il sostegno dell’Iran.

A Beirut, al Palazzo Baabda, si è tenuta la sessione del governo libanese sul disarmo degli attori non statali. Grande dispiegamento militare libanese a Beirut in vista dell’incontro governativo. I ministri di Amal e Hezbollah hanno lasciato la riunione dopo 10 minuti dall’inizio dei lavori.

Il Ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha dichiarato di voler aprire le porte dell’inferno su Gaza City e ha minacciato di non chiuderle finché Hamas non sarà distrutto.

L’esercito israeliano ha colpito un grattacielo nella Striscia di Gaza centrale. Secondo il comando militare israeliano, i residenti dell’edificio erano stati avvertiti di evacuare prima dell’attacco. Secondo il ministro della Difesa israeliano, il grattacielo era utilizzato dai militanti palestinesi per scopi militari. Secondo l’esercito, l’edificio ospitava postazioni di cecchini, posti di osservazione e altre infrastrutture dei militanti. Secondo il comando militare israeliano, i residenti dell’edificio erano stati avvertiti di evacuare prima dell’attacco.

La direzione della Torre Mishtahi, presa di mira a Gaza City, ha risposto alle accuse israeliane secondo cui la torre sarebbe stata utilizzata da membri di Hamas, e ha annunciato: “Neghiamo le bugie degli occupanti e sottolineiamo che questo edificio era privo di qualsiasi dispositivo di sicurezza e che al suo interno vivevano solo rifugiati”.

L’IDF ha preso di mira il 5 settembre la Torre “Mishtahi” con tre missili, distruggendola completamente e radendola al suolo.

Il movimento di Hamas ha anche annunciato che gli sforzi israeliani per giustificare l’attacco alle torri residenziali e la distruzione di Gaza City con false affermazioni secondo cui Hamas le utilizzerebbe non sono altro che “false scuse e palesi menzogne ​​volte a coprire i suoi crimini efferati contro civili indifesi e a proseguire la sua politica di genocidio e completa distruzione della Striscia di Gaza”.

Hamas ha annunciato che Netanyahu “insiste nel voler ostacolare e vanificare gli sforzi dei mediatori e nel portare avanti i piani di genocidio e sfollamento in una guerra senza fine”. Il Movimento ha aggiunto: Se gli occupanti non pagheranno un prezzo elevato, continueranno a commettere crimini indipendentemente da tutte le posizioni e le proteste internazionali”.

Il ministero della Salute palestinese a Gaza ha annunciato la morte di 69 palestinesi nelle ultime 24 ore e il ferimento di altri 422.

Secondo il Ministero un gran numero di corpi nella Striscia di Gaza risultano ancora dispersi e sepolti sotto le macerie, e che non è possibile accedervi.

Ecco un breve sguardo al fronte aggiornato alle 16 del 5 settembre.

L’IDF ha iniziato il suo assalto a Gaza City e sta metodicamente distruggendo tutti i grattacieli della città: ”In vista delle operazioni estese contro Hamas a Gaza City, l’IDF, sotto la guida del Comando Meridionale, ha condotto ampie operazioni di raccolta di informazioni e ha identificato significative attività terroristiche di Hamas in un’ampia varietà di siti infrastrutturali a Gaza City, in particolare in grattacieli.

“In linea con la dottrina di combattimento di Hamas, l’organizzazione terroristica ha installato sistemi di raccolta di informazioni, telecamere, postazioni di tiro per cecchini e anticarro, e in alcune strutture ha istituito sale di comando di osservazione e complessi di comando e controllo. Inoltre, l’infrastruttura terroristica sotterranea di Hamas si estende adiacente a questi edifici, progettata per consentire imboscate contro le truppe dell’IDF e fornire vie di fuga dai centri di comando istituiti al loro interno.

“Inoltre, l’IDF ha anche identificato che Hamas ha piazzato numerosi ordigni esplosivi vicino a diverse strutture nella Striscia di Gaza. Questi ordigni esplosivi sono progettati per essere attivati ​​a distanza, utilizzando i sistemi di intelligence installati sulle strutture, con l’obiettivo di colpire le truppe dell’IDF in avvicinamento.

“Nei prossimi giorni, l’IDF effettuerà attacchi precisi e mirati contro le infrastrutture terroristiche che rappresentano una minaccia diretta per le truppe dell’IDF. Prima degli attacchi, saranno adottate numerose misure per ridurre al minimo il rischio di danni ai civili, tra cui allarmi mirati, l’uso di munizioni di precisione, sorveglianza aerea e ulteriori attività di intelligence.

“L’organizzazione terroristica di Hamas sfrutta cinicamente le infrastrutture civili nella Striscia di Gaza, mettendo in pericolo la popolazione civile di Gaza. Le Forze di Difesa Israeliane invitano i civili di Gaza a evitare, per quanto possibile, di soggiornare in strutture e aree in cui sono presenti infrastrutture terroristiche o in aree di combattimento attivo, per la propria sicurezza” riporta un comunicato IDF.

Dopo la richiesta di evacuazione: le Forze di Difesa Israeliane hanno attaccato la Torre di Mishtahi nella parte occidentale di Gaza City, dove, secondo IDF, Hamas ha allestito postazioni di osservazione e sta raccogliendo informazioni.

Le Brigate Al-Qassam hanno effettuato diverse imboscate contro le truppe dell’IDF a Jabalia, dando il via all’operazione Bastone di Mosè

“Nella Striscia di Gaza settentrionale, le truppe dell’IDF stanno operando per localizzare e smantellare infrastrutture di Hamas , sia sopra che sottoterra. Durante l’attività, le truppe hanno smantellato infrastrutture terroristiche, postazioni di lancio di missili anticarro e un deposito di armi. Inoltre, le truppe hanno eliminato diversi terroristi che operavano in un’area vicina.

Contemporaneamente, le truppe dell’IDF stanno operando contro l’organizzazione terroristica di Hamas nell’area di Jabaliya e alla periferia di Gaza City. Nel corso della giornata, le truppe hanno smantellato siti infrastrutturali terroristici, eliminato terroristi e operato per bonificare aree dotate di esplosivi”, riporta un comunicato delle forze israeliane.

In un secondo comunicato, poi, IDF annuncia le prossime operazioni e obiettivi: “Nei prossimi giorni, l’IDF colpirà le strutture che sono state convertite in infrastrutture terroristiche a Gaza City: telecamere, centri di comando di osservazione, postazioni di tiro per cecchini e anticarro, complessi di comando e controllo.

Per quanto riguarda la distruzione della Torre di Mishtahi, IDF afferma: “Hamas ha creato un sito infrastrutturale sotterraneo sotto l’edificio, da cui i terroristi di Hamas avrebbero diretto attacchi terroristici contro le truppe delle IDF nella zona. Il sito infrastrutturale viene utilizzato anche per effettuare imboscate contro le truppe dell’IDF e come via di fuga per i terroristi.

Prima dell’attacco, sono state adottate misure precauzionali per mitigare i danni ai civili, tra cui allerte preventive alla popolazione, l’uso di munizioni di precisione, sorveglianza aerea e ulteriori informazioni di intelligence”.

