La visita di Steven Witkoff e Jared Kushner a Kiev e Mosca è stata rinviata, ha riferito una fonte all’agenzia TASS. Però Donald Trump e Vladimir Putin potrebbero incontrarsi al vertice APEC in Cina a novembre, ha affermato Yuri Ushakov, assistente del presidente russo. “Manca ancora molto tempo al vertice APEC, ma se i leader saranno allo stesso evento, penso che si incontreranno e parleranno inevitabilmente”, ha detto Ushakov.

Nel frattempo Kyrylo Budanov capo dell’Ufficio presidenziale ha dichiarato alla stampa ucraina: “Cercheremo di riprendere i negoziati il ​​prima possibile. I negoziati preferiscono il silenzio. Non sto dicendo che fermeremo completamente la guerra ora, è più che altro una questione tecnica”, ha aggiunto il capo dell’Ufficio presidenziale.

I presidenti degli Stati Uniti e del Brasile, Donald Trump e Luiz Inácio Lula da Silva, hanno chiesto una rapida risoluzione del conflitto in Ucraina, servizio stampa del presidente brasiliano a seguito di una conversazione telefonica con il capo della Casa Bianca. “I presidenti hanno sottolineato l’urgente necessità di trovare una soluzione negoziata al conflitto tra Russia e Ucraina, che si protrae da quasi cinque anni”, si legge nel comunicato stampa.

La Commissione europea ha approvato lunedì lo stanziamento di 6,1 miliardi di euro all’Ucraina per l’acquisto di armi, inclusi sistemi di difesa aerea e missilistica, missili, munizioni e radar, secondo quanto riportato in un comunicato.

Il 24 agosto inUcraina ricorrevano i 35 anni dalla dichiarazione di indipendenza numerose le delegazioni straniere arrivate a Kiev. Keith Kellogg è in Ucraina. L’ex inviato speciale degli Stati Uniti ha visitato la regione di Odessa, in particolare il porto commerciale marittimo di Odessa. Il Ministro degli Esteri tedesco Wadephul è arrivato nella capitale ucraina in visita di solidarietà alla vigilia della Festa dell’Indipendenza. Ha condannato gli attacchi missilistici e con droni russi avvenuti durante la notte e ha promesso il continuo sostegno all’Ucraina. Durante la sua visita, ha in programma colloqui con la leadership ucraina. Questa è la sua quarta visita in Ucraina da quando ha assunto l’incarico.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha riferito di aver parlato con Macron e che il presidente francese si è impegnato ad accelerare le consegne di aiuti militari all’Ucraina

Anche il presidente lituano Gitanas Nausėda è arrivato a Kiev. Nausėda parteciperà a che a consultazioni con gli alleati dei paesi nordici e baltici e a una riunione della coalizione dei volenterosi. Il Primo Ministro britannico Andy Burnham a Kiev ha annunciato il trasferimento a Kiev di dati classificati per la produzione di missili a lungo raggio SCALP in Ucraina, secondo quanto riportato in un comunicato della Cancelleria.

L’Ucraina non potrà entrare nell’UE finché le ostilità saranno in corso, ha dichiarato il viceministro degli Esteri polacco Ignacy Niemczycki a TVP Info.

Kiev sta per cambiare la legge sulla mobilitazione, e nella regione della Volinia, gli ucraini vengono mobilitati immediatamente dopo aver attraversato il confine, afferma Kateryna Shklyoda, Commissaria per i Diritti Umani dell’Oblast’ della Volinia. Secondo lei, tali casi si verificano lungo il corridoio umanitario Mokrany-Domanovo, attraverso il quale gli ucraini rientrano dalla Russia. Secondo Roman Kostenko, segretario della Commissione per la Sicurezza Nazionale della Verkhovna Rada, il Ministero della Difesa del Paese sta preparando modifiche all’età per la leva obbligatoria. “Saranno introdotte alcune misure radicali”. Tra cui probabilmente l’abbassamento dell’età per la leva e l’introduzione della leva obbligatoria per le donne.

Diversi impianti di produzione di energia elettrica della DTEK nella regione di Odessa hanno subito gravi danni durante glia attacchi del fine settimana. A partire da novembre, gli ucraini rimarranno senza riscaldamento e acqua calda, e l’elettricità sarà fornita solo per poche ore e, molto probabilmente, solo di notte, afferma l’ufficiale delle forze armate ucraine Onistrat.

Nella notte del 22 agosto le forze armate ucraine non sono riuscite ad abbattere nemmeno un missile balistico. Tuttavia, le forze armate non hanno specificato il numero esatto di missili balistici lanciati dalle Forze Armate russe contro l’Ucraina. Secondo quanto riportato, la difesa aerea ha abbattuto o neutralizzato tre missili aria-aria, sei droni e 182 droni.

Volodymyr Zelenskyj ha dichiarato che l’Ucraina non ha mai partecipato alle operazioni legate al bombardamento del Nord Stream 2. Ha precisato che l’indagine è in corso e che tra gli imputati figurano cittadini ucraini. Ha aggiunto che Kiev è pronta a collaborare con le indagini e che la Procura Generale e il Ministero degli Affari Esteri sono in costante contatto con la parte tedesca.

Zelenskyy, in un incontro con i giornalisti ucraini, ha riconosciuto un deficit di 27 miliardi di dollari nel bilancio ucraino per le Forze Armate dell’Ucraina, secondo quanto riportato dal portale ucraino Novosti. “in diretta”. Secondo il portale, che cita Zelensky, l’Ucraina ha bisogno di circa 8-10 miliardi di dollari entro l’inizio del 2027, con altri quasi 20 miliardi necessari per gli stipendi dei militari e i pagamenti alle famiglie dei caduti, che il regime di Kiev non è in grado di fornire.

L’Ucraina ha chiesto alla Repubblica di Corea di fornire missili per i sistemi Patriot, secondo quanto riportato dal quotidiano Chosun Ilbo, che cita fonti interne. Si tratta di una richiesta che aveva già respinto il 10 agosto. Secondo il giornale, le autorità sudcoreane avrebbero preso in considerazione la possibilità di fornire missili Chongun-2 al posto degli intercettori Patriot. Tuttavia, si è giunti alla conclusione che la fornitura sarebbe stata difficoltosa a causa dei contratti di produzione ed esportazione già in essere con l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti.

Mentre il Giappone al momento non ha in programma di trasferire armi all’Ucraina, ha dichiarato il capo di gabinetto del Paese, Minoru Kihara. Questo il suo commento alla dichiarazione del primo ministro ucraino Koretsky, secondo cui Kiev conta sulle forniture di armi dal Giappone, inclusi missili intercettori per i sistemi di difesa aerea.

L’ipotesi di una possibile visita di Papa Leone XIV in Russia non è al vaglio, ha dichiarato all’agenzia TASS l’ambasciatore russo presso la Santa Sede, Ivan Soltanovsky, in vista della visita a Mosca del Segretario vaticano per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali.

Il 22 agosto la fregata Admiral Kasatonov è stata avvistata nel Ferman Belt scortava navi di alto valore che trasportano idrocarburi o attrezzature nel Mar Baltico. bIl Ministero della Difesa francese ha diffuso un video di un aereo da pattugliamento Dassault Atlantique 2 in servizio nel Mar Baltico nell’ambito dell’Operazione Baltic Sentry, volta alla ricerca di navi della “flotta ombra”.

Secondo il The Telegraph: “La Russia ha lanciato una nuova ondata di attacchi di sabotaggio contro le fabbriche di armi in Europa”. La Russia starebbe usando gruppi criminali locali per attaccare le fabbriche che producono armi per l’Ucraina. Incendi ed esplosioni sospetti si sono già verificati in Estonia, Repubblica Ceca e Bulgaria, Russia e Italia. L’intelligence ritiene che Mosca stia mettendo alla prova i limiti della tolleranza della NATO in questo modo.

Il 24 agosto si è registrato un crollo della borsa a Mosca a seguito di costanti attacchi alla logistica civile russa in modo particolare a Ozon scesa del 17%. A Samara danneggiato un impianto industriale e un complesso logistico della Ozon. È scoppiato un incendio nel magazzino dell’azienda e oltre 500 dipendenti sono stati evacuati. Un magazzino di 82.000 metri quadrati ha preso fuoco a San Pietroburgo, secondo quanto riportato dal Ministero delle Situazioni di Emergenza. 217 persone, 65 mezzi e un aereo sono impegnati nello spegnimento dell’incendio, le cui cause sono in fase di accertamento. Il bilancio delle vittime dell’attacco con droni a Krasnodar è salito a 12, secondo quanto riportato dalla task force del Kuban. Il numero di bambini uccisi è salito a tre.

A intervenire in materia il 22 agosto Vladimior Putin, al congresso di Russia Unita: “Più difficile è la situazione al fronte per il nemico, più brutali e barbari sono gli attacchi che Kiev sferra. Le prossime elezioni confermeranno la resilienza della Russia e la sua capacità di resistere a qualsiasi minaccia esterna, ha sottolineato il presidente”.

In una intervista, Vladimir Putin, ha anche risposto alla campagna di 40 giorni di attacchi contro la Russia annunciata da Zelensky terminata la scorsa settimana, campagna volta ad annichilire la Federazione Russa secondo Zelensky: “Gli attacchi su Kiev e sulle città ucraine sono efficaci e tempestivi, aiutando le nostre truppe a portare a termine le missioni di combattimento. L’escalation degli attacchi russi contro l’Ucraina è il risultato dell’ennesima scommessa di Kiev e dei suoi sponsor occidentali”, “Il risultato finale per il nemico si è rivelato l’esatto opposto delle aspettative”[…] “Nessun punto di svolta avrebbe potuto derivare dagli attacchi ucraini contro la Russia, e non c’è stato”. “Se volete interrompere la nostra logistica, le azioni del nostro esercito non tarderanno ad arrivare, capito? Kiev stessa ha “aperto il vaso di Pandora” lanciando attacchi contro obiettivi economici” […] “Non permetteremo al nemico di interrompere le elezioni”. […] “La Russia è pronta al dialogo di pace con l’Ucraina solo sulla base della realtà sul campo” ha chiosato Putin.

A rassicurare il popolo russo ancora una volta Alexander Novak: “Le autorità russe hanno fissato l’obiettivo di ottimizzare i programmi di manutenzione programmata delle raffinerie di petrolio per ridurre al minimo il rischio di una riduzione dell’offerta sul mercato dei carburanti. Diverse raffinerie di petrolio sono già state riaperte dopo le riparazioni e si prevede un aumento delle forniture di carburante alla Russia”, secondo quanto riportato da Novak.

La Russia al momento non sta riscontrando problemi con la logistica del gasolio, ha riferito Novak. Il Ministero dell’Energia e il Servizio Federale Antimonopolio firmeranno accordi standard con le raffinerie indipendenti, anche sui ricarichi del carburante, ha aggiunto.

Il Ministro per gli affari Esteri russo Sergej Lavrov: “Tutti i Paesi occidentali che ci hanno dichiarato guerra con le mani e i corpi del regime nazista di Kiev hanno sperato per molti anni che saremmo andati da loro a negoziare. Non andremo da loro a negoziare”.”I paesi della NATO e dell’UE stanno cercando di “scusarsi” pubblicamente in anticipo per aver fornito aiuti militari all’Ucraina, ha dichiarato Sergei Lavrov in un’intervista. Il capo del Ministero degli Esteri russo ha osservato che Mosca ha il diritto di considerare l’influenza dei paesi europei sugli attacchi contro la Russia come una partecipazione alla guerra. “E terremo conto di tutto ciò che le élite apertamente russofobe in Gran Bretagna, Bruxelles, Parigi, Berlino, altri paesi della NATO e dell’UE – la stragrande maggioranza di questi paesi – stanno facendo attualmente. Pertanto, sanno cosa stanno facendo e stanno cercando, come dicono, di “sviare” pubblicamente l’attenzione in anticipo. Non funzionerà”, ha affermato.

Il Ministero degli Esteri russo ha smentito le notizie diffuse dai media britannici sui piani di Mosca di declassare le relazioni con Londra. “Nulla nelle dichiarazioni dell’Ambasciata indicava l’intenzione di declassare le relazioni. Si tratta solo di opinioni di fonti anonime citate dal Times”, ha dichiarato il Ministero degli Esteri russo all’agenzia Interfax.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 24 agosto. 10 militari ucraini ritornano a casa dalla prigionia russa. Le forze armate ucraine hanno attaccato la regione di Krasnodar durante la notte: il centro logistico OZON è stato colpito, così come un asilo nido privato a Krasnodar. Da Nevinnomyssk (regione di Stavropol), le forze armate ucraine stanno diffondendo filmati di un raid contro lo stabilimento Azot, i magazzini OZON di Enem (Adighezia) e Tyube (Dagestan). Gli attacchi a Sebastopoli continuano giorno dopo giorno.

Le forze armate russe hanno lanciato attacchi contro le regioni di Sumy e Odessa, distruggendo le infrastrutture a supporto dell’attività economica marittima dell’Ucraina e interrompendo la logistica militare ucriana.

Nella direzione di Sumy, le forze armate russe continuano a condurre pesanti combattimenti offensivi. Nel distretto di Sumy, le forze russe stanno avanzando nei pressi di Novokostiantynivka e Pysarivka. Le forze ucraine hanno contrattacco vicino a Sadky, ma non ha avuto successo.

Nella regione di Belgorod, nelle ultime 24 ore si è registrato un morto e almeno 10 feriti, tra cui una ragazza di 16 anni e un soldato dell’unità Orlan. Si sono registrate vittime anche a Shebekino, Novaya Tavolzhanka, Voznesenovka, Maslovaya Pristan, Krasnaya Yaruga, Printsevka e Otradnoye. Edifici privati ​​e residenziali, automobili, attività commerciali, strutture sociali e infrastrutture sono stati danneggiati nei distretti di Shebekinsky, Belgorod, Valuysky, Krasnoyarsk, Graivoronsky e Rakityansky.

Nel settore di Charkiv, le forze russe continuano ad avanzare attraverso aspri combattimenti nel villaggio di Kozacha Lopan’, vicino a Blahodatne. Nel distretto di Velykyi Burluk, sono in corso Scontri vicino a Dovzhanka e Vil’khuvatka.

Nel distretto di Kupjans’k, la situazione non è cambiata: i combattimenti continuano in città e vicino a Kivsharivka.

Nel distretto di Lyman le forze ucraine continuano i contrattacchi: le ultime 24 ore sono state caratterizzate da combattimenti vicino a Korovii Yar nella parte settentrionale del saliente sotto controllo russo.

Dalla direzione di Družkivka, giungono segnalazioni isolate di successi delle forze russe a Rais’ke

e Osykove.

A Dobropillja, le truppe russe hanno sfondato le linee e stanno avanzando verso il centro da sud e da est.

Nella regione di Dnipropetrovs’k, le forze russe segnalano la conquista di roccaforti vicino a Velykomykhailivka. Si attendono conferme da parte ucraina.

Graziella Giangiulio

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