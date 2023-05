TURCHIA. La variabile elettorale degli espatriati e i possibili brogli

Nella campagna elettorale per la presidenza in Turchia si notano sempre più spesso le dichiarazioni del presidente Recep Tayyip Erdogan e di alcuni suoi alti collaboratori che potrebbero mirare a minare la legittimità del voto se prevalesse l’opposizione.

Tra chi che ha lanciato l’allarme la scorsa settimana c’è la società di consulenza sui rischi politici Teneo, che ha anche espresso preoccupazione per come il ministro degli Interni di Erdogan, Suleyman Soylu, «abbia costruito un’infrastruttura di conteggio all’interno del ministero dell’Interno per contare e monitorare i voti (…) Come parte di una possibile strategia più ampia per delegittimare la possibile vittoria di Kilicdaroglu – soprattutto se ottenuta con un piccolo margine – il ministero potrebbe emettere risultati diversi da quelli forniti dal Consiglio elettorale supremo», riporta BneIntelliNews. «Sentendo la pressione, il presidente Tayyip Erdogan ha intensificato gli attacchi contro il suo principale avversario e i suoi alleati mentre cercava di consolidare le masse dietro di lui scatenando le solite guerre culturali», prosegue Teneo.

A nove giorni dalla votazione del 14 maggio, Kilicdaroglu gode dello slancio. I sondaggi suggeriscono che l’opposizione unita guidata da Kilicdaroglu potrebbe strappare il controllo del parlamento al Partito per la giustizia e lo sviluppo di Erdogan e ai suoi alleati, ha scritto The Economist il 4 maggio, aggiungendo: «Inoltre, lo stesso Erdogan sembra essere in ritardo le elezioni presidenziali che si terranno lo stesso giorno».

Con la stragrande maggioranza dei proprietari e dei manager dei media in Turchia fedeli a Erdogan, si nota che l’emittente statale Trt ha mandato in onda i discorsi elettorali di Erdogan in diretta per 32 ore in un mese, mentre ha dedicato solo 32 minuti alle manifestazioni di Kilicdaroglu durante stesso periodo.

«Le osservazioni di Erdogan hanno fatto seguito a un discorso del ministro dell’Interno Suleyman Soylu alla fine della scorsa settimana in cui ha paragonato le imminenti elezioni generali a un tentativo di colpo di stato. La narrativa del colpo di stato occidentale promossa da Soylu e altri potrebbe aprire la strada ai sostenitori di Erdogan per sfidare le elezioni in caso di vittoria dell’opposizione», suggerisce Teneo.

The Economist, tuttavia, ha riferito che i politici dell’opposizione hanno accantonato tali preoccupazioni, affermando di essere fiduciosi nell’integrità del voto e che Erdogan non oserebbe sfidare la volontà del popolo, da cui dipende la sua legittimità. «Può provare qualsiasi cosa», avrebbe detto Kilicdaroglu. «Ma qualunque cosa faccia, questa nazione ha preso la sua decisione».

Altro dato da considerare poi la variabile espatriati. La loro elevata affluenza potrebbe aumentare le possibilità di Erdogan

Più di 800.000 cittadini turchi residenti all’estero hanno già votato alle elezioni presidenziali. Per fare un confronto, nel quadro del processo elettorale del 2018, il loro numero era due volte inferiore: 400.000.

Non è chiaro se un’elevata affluenza alle urne alle elezioni anticipate lo significherà in generale, ma questo “entusiasmo” potrebbe fare il gioco del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, poiché i turchi all’estero tendono a sostenerlo con una percentuale più alta di quelli che lo fanno.

Secondo dati non ufficiali, nelle precedenti elezioni, gli esuli turchi hanno sostenuto Erdogan in parte perché non conoscono molto bene le conseguenze negative delle crisi economiche degli ultimi anni per la loro patria.

Degli elettori totali registrati della Turchia, 60.697.843, il 5,3%, cioè 3.416.098, vive all’estero, soprattutto in Europa occidentale e principalmente in Germania. È interessante notare che nelle elezioni del 2018 Erdogan ha ottenuto il 59,4% dei voti all’estero e il 52,4% in Turchia.

Nel frattempo, il quotidiano turco Hurriyet, citando “tre sondaggi attendibili”, afferma che l’indice di gradimento dell’uscente turco ha raggiunto il 51%, aumentando le sue possibilità di vincere il primo turno delle elezioni.

Antonio Albanese