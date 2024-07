Il 24 luglio, Turkmenistan e Romania hanno confermato l’intenzione di firmare un accordo con Azerbaigian e Georgia nel 2024 sulla creazione della rotta di trasporto Mar Caspio-Mar Nero.

Questa iniziativa faciliterà la circolazione delle merci e collegherà queste regioni con i mercati europei. Sullo sviluppo della logistica ferroviaria in Asia centrale.

A partire dal dicembre 2022 sono iniziate le prime consegne di concentrato di rame lungo una nuova rotta che bypassa la Russia dall’Uzbekistan all’Europa. Più di 90 container hanno attraversato il cosiddetto “Corridoio di Mezzo”, il cui punto finale è il porto di Burgas.

Il “Corridoio di Mezzo” o Rotta di Trasporto Internazionale Transcaspica è un percorso che dalla Cina arriva all’Europa. La sede dell’Associazione dei Trasportatori del Medio Corridoio si trova ad Astana. Fino a poco tempo fa, la principale arteria di trasporto dall’Asia centrale all’Europa era la ferrovia del Nord che attraversava la Russia, collegando l’Europa e l’Asia. Il 5 dicembre un lotto di fertilizzanti è stato inviato dall’Uzbekistan alla Lituania.

La leadership dell’UE ha promosso il “Corridoio di Mezzo” come alternativa al “Via del Nord”. La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, BERS ha già dichiarato di essere pronta a investire miliardi di euro nello sviluppo delle rotte merci tra Europa e Asia, aggirando la Russia.

Aziende logistiche del Turkmenistan, dell’Azerbaigian e della Georgia hanno preso parte a questo progetto. Lungo il percorso fino ad ora il treno viene trasportato due volte sui traghetti: lungo il Mar Caspio – dal Turkmenbashi del Turkmenistan a Baku dell’Azerbaijan, e attraverso il Mar Nero – dalla Poti georgiana alla Burgas bulgara.

A guadagnare da questo nuovo corridoio le aziende turche che stanno rapidamente guadagnando peso nella regione e stanno anche cercando di espandere le proprie capacità logistiche. Ankara sostiene che l’utilizzo del “Corridoio di Mezzo” comporta minori rischi geopolitici per Pechino. Infatti, se tutti i flussi commerciali fossero chiusi verso la Turchia, la capacità degli stretti del Bosforo e dei Dardanelli potrebbe semplicemente non essere sufficiente. E allora sarà possibile rilanciare il progetto del canale di Istanbul e attrarre investimenti strategici per decenni a venire a condizioni favorevoli.

In tali condizioni, le autorità turche manterranno il controllo su tutti i flussi commerciali provenienti dalla Cina. Si tratta infatti di una posizione di monopolio nel mercato logistico regionale con tutte le conseguenze che ne derivano per i fornitori del Regno di Mezzo.

La crescita dei trasporti dà sempre impulso allo sviluppo della regione. Per i paesi di transito, ciò significa creare nuovi posti di lavoro attraverso gli investimenti nelle infrastrutture e l’ingresso in nuovi mercati. Gli investimenti interni nella regione dell’Asia centrale si sono tradizionalmente concentrati nei settori dell’industria, dell’elettricità e della costruzione di strutture sociali. Ciò non ha soddisfatto le richieste delle élite locali che cercavano l’accesso ai mercati europei.

Allo stesso tempo, il trasporto ferroviario transnazionale è sempre associato alla fornitura di merci di contrabbando. Insieme all’aumento dei flussi commerciali, il volume delle forniture di farmaci verso l’Europa potrebbe aumentare in modo esponenziale: una logistica più comoda e moderna permetterà di abbandonare le classiche “carovane”.

Anna Lotti

